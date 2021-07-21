Первыми популярными соцсетями, которыми пользовались миллионы людей, стали Friendster и MySpace. Обе появились в 2003 году и в итоге привели нас к TikTok и Clubhouse. «Афиша Daily» решила вспомнить, что было еще раньше, — семь цифровых артефактов цифровой эпохи, которые заложили основы социальных сетей, когда про них никто еще не слышал.

Talkomatic (1973) Первый в мире чат

В 1973 году двое студентов из Иллинойсского университета придумали способ коммуникации, чтобы ученики могли вместе работать над заданиями. Но Talkomatic стали использовать не так, как создатели задумывали, — в нем начали общаться. «Многие ездили в Урбану (город в штате Иллинойс, где находились первые компьютеры с Talkomatic. — Прим. ред.), чтобы встретить тех, с кем работали. За эти годы система повлияла на многих», — рассказывал один из создателей чата Дэвид Вули. Talkomatic довольно сильно отличался от чатов, которыми мы пользуемся сегодня. Внутри него было всего шесть комнат на пять человек, нельзя было просто отправить сообщение — вместо этого у каждого участника разговора была своя область экрана, внутри которой они набирали текст. Сообщения передавались не целиком, а в реальном времени — можно было увидеть, как собеседник набирал и стирал символы. Чат оставался популярным способом общения до середины 1980-х, когда его заменили более новые мессенджеры. Спустя три десятилетия создатели Talkomatic решили воссоздать его в интернете, поэтому и сегодня вы можете общаться как в 1973-м.

Подробности по теме Этот текст — часть нашего большого спецпроекта о влиянии соцсетей на нашу жизнь. Изучите его полностью! Этот текст — часть нашего большого спецпроекта о влиянии соцсетей на нашу жизнь. Изучите его полностью!

FidoNet (1984) Предшественница социальных сетей

Электронная доска объявлений Renegade, в которой сидели те, кто увлекался созданием досок

До появления общедоступного интернета в 1991 году люди общались друг с другом через электронные доски объявлений. Эти прообразы форумов по интересам на своих компьютерах создавали технологические энтузиасты, а читатели получали доступ к ним через телефонную линию. Никакого графического интерфейса в досках не было — они целиком состояли из цветного текста и внешним видом чем‑то напоминали телетекст из 2000-х. Первую доску объявлений в 1978 году придумали американцы Уорд Кристенсен и Рэнди Сьюс, когда захотели перенести все новости своего чикагского компьютерного клуба в онлайн. Позже стали появляться и другие доски, которые чаще всего были посвящены какой‑то технической теме или собирали объявления местного сообщества. Неудивительно: на тот момент в США безлимитная связь была только местной — звонить на доску в другом городе было дорого. Но уже через несколько лет, в 1984 году, энтузиаст Том Дженнингс придумал программу FidoNet, более дешевый и простой способ создать доску объявлений, который позволял отправлять сообщения не только в пределах города, но и на другой конец страны. В течение десяти лет по всему миру, и даже в России, появились десятки тысяч узлов FidoNet. С распространением интернета доски объявлений потеряли актуальность, но кое-где продолжают существовать: например, в Тайване популярна доска PTT.

IRC (1988) Прообраз Discord и Slack

Один из IRC-клиентов, который назывался Visual IRC 2 и вышел в 2001 году

Все новейшие мессенджеры являются массовыми: в них общаются десятки людей, увлеченных одной темой, как в Discord, или же сразу все сотрудники одного офиса, как в Slack. Этот принцип общения был заложен еще в 1988 году, когда финский программист Яркко Ойкаринен создал новый способ общения на электронной доске объявлений Университета Оулу и поделился им с коллегами из Тампере и Хельсинки. Пользователи IRC (Internet Relay Chat) создавали собственные серверы, подключались к ним по локальной сети и общались в чатах большими группами. В 1990-х различные IRC-клиенты заложили основы условного языка, которые сегодня понимает каждый пользователь интернета, например, символом # обозначались тематические каналы, а через @ отмечались отдельные пользователи. IRC-клиенты, включая QIP, Miranda и mIRC, были популярными до середины 2000-х, после чего их заменили более простые мессенджеры.

GeoCities (1994) Мечта веб-дизайнера

Последние 20 лет мы существуем в реальности Web 2.0. Этот термин в 1999 году придумал дизайнер Дарси ДиНуччи, чтобы описать интернет, в котором большинство пользователей являются создателями контента, а не потребителями. В каком‑то смысле основы этой идеи в 1994 году заложили создатели GeoCities, сюрреалистического по теперешним временам конструктора сайтов. GeoCities давала пользователям простые инструменты, чтобы быстро и бесплатно сделать собственную страничку в интернете и создать для нее оформление. Такая свобода породила эклектичный и красочный веб-дизайн, в котором сайты состояли из цветного текста, самых необычных шрифтов, клип-арта и низкополигональной 3D-графики. Спустя десятилетие все это можно будет найти в дизайнах тамблогов. Авторы GeoCities предлагали заселить интернет, как когда‑то люди заселили Северную Америку. GeoCities многое перенес из реальности: сайты назывались участками и собирались в разделах, которые носили имена городов. Например, в разделе Tokyo располагались сайты об Азии, а в Athens — сайты об образовании. «Это следующая волна сети — не информация, а зона обитания», — так описывалась концепция в пресс-релизе, где рифмовались слова information и habitation. В 1999 году, когда GeoCities был одним из самых популярных сайтов в мире, а пузырь доткомов находился на пике, компанию купила Yahoo. Эта сделка за 3,5 млрд долларов оказалась провальной: пользователям не понравилась сначала сама Yahoo, а потом и новые платные функции. Никак не сумев воспользоваться потенциалом платформы, Yahoo закрыла GeoCities в 2009 году, а потом еще раз — в 2019-м, но уже в Японии. Возможно, GeoCities был обречен на провал. «Главное отличие между ним и MySpace в социальности: оба сайта давали проявить свою креативность, но MySpace дал людям возможность показать ее друзьям», — писало в 2009 году издание Slate. Тем не менее сайты GeoCities остаются памятником раннего интернета, поэтому многие пытаются сохранить их наследие для будущих поколений.

Classmates.com (1995) «Одноклассники» из 1990-х

Социальный сервис в привычном для нас смысле — сайт, который нужен для того, чтобы искать своих бывших одноклассников, сокурсников и сослуживцев. Спустя 10 лет и Facebook, и «ВКонтакте» начнут с похожей концепции и предложат инструмент, чтобы искать в интернете людей из своей школы и института. Но Classmates.com упустил эту возможность, поэтому так и остался ностальгическим инструментом для поиска старых одноклассников. Если Facebook сразу начали пользоваться молодые люди, то Classmates.com всегда позиционировался местом для более возрастной аудитории. Нынешний глава сервиса Абани Хеллер понимает это: «Каждый заканчивал старшую школу, и когда вам исполняется около 25 лет, вы замечаете, что все начинают думать о воссоединениях», — говорил он по случаю 20-летия Classmates.com. Чтобы подчеркнуть эту ностальгическую функцию, на сайт даже добавили оцифрованные выпускные альбомы из сотен американских школ вплоть до 1885 года.

SixDegrees.com (1997) Первая социальная сеть

Вероятно, первая традиционная социальная сеть в мире, которую таковой назвали бы даже сегодняшние зумеры. На SixDigrees.com были все привычные элементы соцсети: профиль, список друзей и даже доска местных объявлений. Сайт назвали в честь теории шести рукопожатий, согласно которой каждый человек на Земле знаком с любым другим человеком через шесть общих знакомых. Несмотря на свежую концепцию, SixDigrees.com так и не стал популярным: к 2001 году в нем зарегистрировались всего 3,5 млн пользователей. Вскоре после закрытия новая социальная сеть Friendster наберет такую аудиторию всего за несколько месяцев. А теорию шести рукопожатий спустя почти 20 лет проверит Facebook и выяснит, что на самом деле для знакомства с любым человеком нужно всего 3,57 рукопожатия.

Open Diary (1998) LiveJournal, о котором вы не слышали

Считается, что первый в мире блог в 1994 году создал студент Джастин Холл. Тем не менее для рядовых пользователей, которые не умеют программировать, формат блога еще несколько лет оставался недоступным. Чтобы решить эту проблему, двое американских программистов в 1998 году запустили сервис, где каждый может завести свой дневник и публиковать в нем записи. Сервис существует и спустя 20 лет, а некоторые люди до сих пор в нем что‑то пишут. «Некоторые авторы публикуют сообщения о проблемах на работе или со здоровьем, которые опасаются обсуждать с родственниками и друзьями», — описывало впечатления от запуска издание ZDNet. Кроме революционной идеи блогов, доступных каждому, создатели Open Diary придумали еще один важный элемент — комментарии. В условиях раннего интернета это позволило создать доверительное онлайн-сообщество, которое уважительно относилось к своим членам, а в комментариях часто поддерживало авторов блогов в комментариях под постами об их переживаниях.