На русском языке вышла книга «Стэн Ли. Эпоха Marvel», которую написал редактор Marvel Дэнни Фингеро, сорок лет проработавший с легендарным комиксистом. Публикуем фрагмент книги.

Было бы невозможно обсуждать наследие Стэна Ли, не упомянув о том, что для многих стало его самой заметной работой: о знаменитых камео. Обычно Ли появлялся в коротких эпизодах в большинстве фильмов, телепроектов Marvel и даже в видеоиграх компании. В контексте его жизни эта дополнительная работа имела смысл для человека, который в подростковом возрасте мечтал стать актером. Технически Стэн Ли впервые появился в камео в телефильме 1989 года «Суд невероятного Халка», где сыграл присяжного в зале суда. Диалогов в сюжете у него не было. Можно также отметить, что свою первую эпизодическую роль в «реальном» фильме он сыграл в 2000 году в «Людях Икс», где появился в качестве продавца хот-догов, который был шокирован, увидев настоящего живого мутанта. Стэн Ли также озвучил свое нарисованное камео в заключительном эпизоде 1998 года «Человека-паука». По сюжету супергерой отправляется со своим создателем в тур по Нью-Йорку в стиле «Человека-паука», прыгая на паутине от здания к зданию. «Знаешь, Паучок, — говорит ему Ли, — я всегда хотел испытать на себе эти прыжки». Но на самом же деле самое первое камео имело место во втором выпуске «Команды победителей» 1942 года, где один из персонажей упоминался как «редактор „Победителей“». Редактором, конечно же, был девятнадцатилетний Стэн Ли, только недавно получивший эту должность после ухода Саймона и Кирби. По сюжету «редактор» взаимодействует с членами команды, включая Капитана Америку, Подводника (Нэмора), Человека-факела, Разрушителя и Волчка.

И в том же духе на протяжении многих лет у создателей комиксов вошло в привычку с некоторой регулярностью вставлять себя в истории. Стэн Ли и его сотрудники, безусловно, тоже это делали. Будь то в историях о супергероях, таких как «Фантастическая Четверка» № 10 от 1962 года, где Ли и Кирби стали пешками Доктора Дума; или же в юмористических историях, например «Чили» № 3 от 1969 года, когда Стэна Ли и художника Стэна Голдберга навестили Милли-модель и ее заклятый враг Чили. Они ворвались в офис Marvel, чтобы обсудить свое негодование по поводу того, как два Стэна изображали их в комиксах. Тем не менее большинство людей связывают камео Стэна исключительно с фильмами и сериалами Marvel, начиная с «Людей Икс». Стэн Ли явно любил сниматься в камео. За два дня до своей кончины Стэн рассказал Рою Томасу, что, вопреки угасающей энергии, он хотел бы сниматься. Но, по словам Тома ДеСанто, который являлся продюсером и сценаристом первых двух фильмов о Людях Икс, камео прекратились, почти не успев начаться. «Людей Икс» снимали сразу после фиаско со SLM, и некоторые руководители Marvel просто не решались включать Ли в свои фильмы из‑за негативной рекламы. В подкасте Кевина Смита Fatman Beyond (как сообщил Джошуа М.Пэттон на Medium) ДеСанто обсудил это событие. «Он и другие режиссеры настаивали, чтобы камео Стэна обязательно появилось в фильме. <…> Людей на площадке предупредили не разговаривать с ним [со Стэном] из‑за юридических разбирательств, в которых он участвовал. Однако эту директиву никто не послушал. Появление Стэна напоминало спускающегося с небес „Иисуса“… После съемок Стэн разговаривал с членами съемочной группы и со всеми, кто хотел поздороваться или сделать фото».

Сэм Рейми, снявший в 2002 году фильм «Человек-паук» и два его продолжения, искренне любил Ли и восхищался им. Он вспомнил, как в эпизодической роли Стэн спас маленькую девочку от падающих обломков, созданных Зеленым Гоблином: «Ави Арад (исполнительный продюсер Marvel Film. — Прим. ред.) сказал: «Я хочу, чтобы ты снял Стэна в фильме». [Рейми ответил]: «Нет. Я знаю Стэна, и он плохо играет». Ави: «Я хочу, чтобы он был в фильме». А теперь представьте, что вы — младший режиссер в Англии, ставящий «Макбета», и вам вдруг говорят: «Включите писателя в пьесу». Разве не абсурд?

«Ладно, хотите, чтобы в пьесе играл Шекспир, я дам вам Шекспира».

Теперь это один из моих любимых эпизодов в фильме».

Давний помощник Ли Майкл Келли рассказал мне в электронном письме о том, как работали камео: «Насколько мне известно, со Стэном не заключили ни один контракт. Продюсеры и режиссеры различных проектов, начиная с «Людей Икс», обращались к Стэну и обычно предлагали транспорт, проживание и так далее. Однако его гонорар был минимальным. Как член профсоюза SAG/AFTRA Стэн получал дневную ставку за появление в сюжете.

Ли снимался в камео не из‑за денег, а по той причине, что ему нравилось это делать.