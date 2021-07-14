15 лет назад в Великобритании от отравления полонием-210 погиб бывший сотрудник ФСБ Александр Литвиненко. В 2021 году история его жизни и смерти стала сюжетом оперной постановки. Рассказываем, как скандальная политическая история попала на сцену.

В театре Grange Park Opera в Суррее, в 40 километрах от Лондона, проходят премьерные показы оперы «Жизнь и смерть Александра Литвиненко». За пятнадцать лет история загадочного отравления бывшего офицера ФСБ в центре Лондона перестала вызывать жаркие политические дебаты. Пришло время взглянуть на нее с точки зрения драматургии. Ведь здесь есть все классические составляющие: любовь, смерть, верность и предательство. Идея оперы «Жизнь и смерть Александра Литвиненко» посетила Энтони Болтона именно в тот момент, когда он решил закончить карьеру финансиста и заняться увлечением всей своей жизни — музыкой. А что может быть более важным достижением для композитора, чем написать оперу? В поисках вдохновляющего сюжета Болтон прочитал книгу Марины Литвиненко и Александра Гольдфарба «Смерть диссидента» и понял: здесь есть все, что нужно для большой сцены. Композитор-дебютант начал искать более опытных соавторов и в итоге вышел на режиссера Стивена Медкалфа, известного любителям оперы по «Аиде» в Королевском «Альберт-холле» и «Пиковой даме» в Ла Скала. Позже к ним присоединился Кит Хескет-Харви, который написал для оперы либретто. Вместе англичане начали работать с архивными материалами.

«Для меня биография Александра Литвиненко в первую очередь — история любви, и именно поэтому она особенно подходит для оперного формата», — говорит режиссер.

Режиссер настаивает, что в британской интерпретации истории Литвиненко политические аллюзии далеко не на первом месте — рассчитывая на долгую жизнь произведения искусства, соавторы пытались представить эту историю вневременной и общечеловеческой.

© Пресс-служба Grange Park Opera

Русский язык и русская тема присутствуют лишь в некоторых сценах, а основной текст оперы — на английском. «Это немного напоминает просмотр фильма на основе реальных событий, когда мы отчетливо осознаем, что видим не реальных персонажей, а работу сценариста и актеров, — объясняет Медкалф. — Кроме того, это очень современная опера, а наша манера повествования достаточно сложна: постановка включает большое количество видео, архивных записей, мы начинаем с демонстрации самого знаменитого снимка Саши — того, где он лежит на больничной койке, — и затем постепенно рассказываем историю его жизни через наиболее важные ее вехи, используя флешбэки и скачки во времени — очень далеко от последовательного документалистского стиля. Так что у нас просто не остается времени на прямые политические высказывания — куда интереснее сфокусироваться в этой невероятной трагической ситуации на взаимотношениях Саши и Марины. И для нас, авторов, важно, что Марина одобрила нашу интерпретацию: можно надеяться, что в желании беллетризировать эту историю мы не очень далеко ушли от оригинала». Источниками своего вдохновения в области классической оперы Стивен Медкалф называет в первую очередь Моцарта, а затем своего учителя, сэра Питера Холла, знаменитого режиссера Национального театра. А также американского режиссера Питера Селларса: «Он работает в совершенно другом стиле, но обладает невероятным умением взаимодействовать с труппой и создавать на площадке атмосферу доверия и любви». Партию Марины Литвиненко исполнила сопрано Ребекка Баттоне. Она считает, что у роли «есть все необходимые качества для того, чтобы стать классикой»: трагедия, потеря любви, расставание. «В этой опере много красивых лирических моментов — думаю, что финальная сцена, моя ария с закулисным хором, будет особенно волнующей», — говорит она. Тяжело ли исполнять роль реально существующего человека? Баттоне считает, что именно в этом нет ничего сложного: «Моя работа как актрисы — показать на сцене историю. Совершенно неважно, выдумана моя героиня или реальна, — гораздо важнее сделать ее цельной и живой, достойной сочувствия зрителей. И это одна из самых замечательных вещей в искусстве оперы: я исполняю партии на французском, немецком, русском и чешском — могу сказать, что успех оперы зависит не от языка, а от заложенного в ней общечеловеческого контекста».

© Пресс-служба Grange Park Opera

Вот что говорит о новой опере сама Марина Литвиненко: «Опера — очень условный жанр. Когда ко мне обратились с этой идеей, я была поражена: действительно, любая драматизация твоей личной жизни воспринимается как вызов. Но для меня это возможность бороться. Мое участие позволит сохранить документальность событий, но беллетризация позволит большему количеству людей узнать об истории Саши. Я познакомилась с Эндрю Болтоном десять лет назад, когда он еще только собирался написать эту оперу, и понимаю, что он пропустил нашу историю через свою душу. К тому же это современная постановка, далекая от классических оперных канонов: она сопровождается серьезным видеорядом, архивными снимками. Мне очень приятно, что в ней показаны и наша история любви, и отношения Саши с Березовским — и то, что одним из главных характеров была выведена Анна Политковская, с которой мой муж очень дружил.

И, конечно, приятен сам факт, что пока на других рисуют карикатуры, Александр Литвиненко стал героем такого высокого жанра.

Некоторые, еще не видя оперы, уже начинают относиться к ней скептически, подозревают китч, и это их право. Но, попав на первую репетицию, я пришла в восторг от того, как огромный оркестр удивительно точно передавал нашу жизнь. Я не считаю себя или даже Сашу ее главными персонажами. Главный герой этой оперы — музыка. Я благодарна и Энтони Болтону, и Васфи Кани — художественному руководителю Grange Hall Opera, и всей британской команде».