15 лет назад в Великобритании от отравления полонием-210 погиб бывший сотрудник ФСБ Александр Литвиненко. В 2021 году история его жизни и смерти стала сюжетом оперной постановки. Рассказываем, как скандальная политическая история попала на сцену.
В театре Grange Park Opera в Суррее, в 40 километрах от Лондона, проходят премьерные показы оперы «Жизнь и смерть Александра Литвиненко». За пятнадцать лет история загадочного отравления бывшего офицера ФСБ в центре Лондона перестала вызывать жаркие политические дебаты. Пришло время взглянуть на нее с точки зрения драматургии. Ведь здесь есть все классические составляющие: любовь, смерть, верность и предательство.
Идея оперы «Жизнь и смерть Александра Литвиненко» посетила Энтони Болтона именно в тот момент, когда он решил закончить карьеру финансиста и заняться увлечением всей своей жизни — музыкой. А что может быть более важным достижением для композитора, чем написать оперу? В поисках вдохновляющего сюжета Болтон прочитал книгу Марины Литвиненко и Александра Гольдфарба «Смерть диссидента» и понял: здесь есть все, что нужно для большой сцены.
Композитор-дебютант начал искать более опытных соавторов и в итоге вышел на режиссера Стивена Медкалфа, известного любителям оперы по «Аиде» в Королевском «Альберт-холле» и «Пиковой даме» в Ла Скала. Позже к ним присоединился Кит Хескет-Харви, который написал для оперы либретто. Вместе англичане начали работать с архивными материалами.
Режиссер настаивает, что в британской интерпретации истории Литвиненко политические аллюзии далеко не на первом месте — рассчитывая на долгую жизнь произведения искусства, соавторы пытались представить эту историю вневременной и общечеловеческой.
Русский язык и русская тема присутствуют лишь в некоторых сценах, а основной текст оперы — на английском. «Это немного напоминает просмотр фильма на основе реальных событий, когда мы отчетливо осознаем, что видим не реальных персонажей, а работу сценариста и актеров, — объясняет Медкалф. — Кроме того, это очень современная опера, а наша манера повествования достаточно сложна: постановка включает большое количество видео, архивных записей, мы начинаем с демонстрации самого знаменитого снимка Саши — того, где он лежит на больничной койке, — и затем постепенно рассказываем историю его жизни через наиболее важные ее вехи, используя флешбэки и скачки во времени — очень далеко от последовательного документалистского стиля. Так что у нас просто не остается времени на прямые политические высказывания — куда интереснее сфокусироваться в этой невероятной трагической ситуации на взаимотношениях Саши и Марины. И для нас, авторов, важно, что Марина одобрила нашу интерпретацию: можно надеяться, что в желании беллетризировать эту историю мы не очень далеко ушли от оригинала».
Источниками своего вдохновения в области классической оперы Стивен Медкалф называет в первую очередь Моцарта, а затем своего учителя, сэра Питера Холла, знаменитого режиссера Национального театра. А также американского режиссера Питера Селларса: «Он работает в совершенно другом стиле, но обладает невероятным умением взаимодействовать с труппой и создавать на площадке атмосферу доверия и любви».
Партию Марины Литвиненко исполнила сопрано Ребекка Баттоне. Она считает, что у роли «есть все необходимые качества для того, чтобы стать классикой»: трагедия, потеря любви, расставание. «В этой опере много красивых лирических моментов — думаю, что финальная сцена, моя ария с закулисным хором, будет особенно волнующей», — говорит она.
Тяжело ли исполнять роль реально существующего человека? Баттоне считает, что именно в этом нет ничего сложного: «Моя работа как актрисы — показать на сцене историю. Совершенно неважно, выдумана моя героиня или реальна, — гораздо важнее сделать ее цельной и живой, достойной сочувствия зрителей. И это одна из самых замечательных вещей в искусстве оперы: я исполняю партии на французском, немецком, русском и чешском — могу сказать, что успех оперы зависит не от языка, а от заложенного в ней общечеловеческого контекста».
Вот что говорит о новой опере сама Марина Литвиненко: «Опера — очень условный жанр. Когда ко мне обратились с этой идеей, я была поражена: действительно, любая драматизация твоей личной жизни воспринимается как вызов. Но для меня это возможность бороться. Мое участие позволит сохранить документальность событий, но беллетризация позволит большему количеству людей узнать об истории Саши.
Я познакомилась с Эндрю Болтоном десять лет назад, когда он еще только собирался написать эту оперу, и понимаю, что он пропустил нашу историю через свою душу. К тому же это современная постановка, далекая от классических оперных канонов: она сопровождается серьезным видеорядом, архивными снимками. Мне очень приятно, что в ней показаны и наша история любви, и отношения Саши с Березовским — и то, что одним из главных характеров была выведена Анна Политковская, с которой мой муж очень дружил.
Некоторые, еще не видя оперы, уже начинают относиться к ней скептически, подозревают китч, и это их право. Но, попав на первую репетицию, я пришла в восторг от того, как огромный оркестр удивительно точно передавал нашу жизнь. Я не считаю себя или даже Сашу ее главными персонажами. Главный герой этой оперы — музыка. Я благодарна и Энтони Болтону, и Васфи Кани — художественному руководителю Grange Hall Opera, и всей британской команде».