Вместе с арт-проектом Ozon Ballon, мы поговорили с разными граффити-артистами о том, что должен знать начинающий в этом деле — от исторического контекста до техники безопасности. А еще узнали, что полезно и важно иметь при себе (спойлер: без респиратора никуда!).

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Полезные советы

Гуляй Рванина @jekie_dugn, граффити-райтер, графический дизайнер и участник андеграунд-коллектива «Черная экономика»

Граффити — это не просто рисунки на стенах Это живая и разношерстная субкультура со своей модой, понятиями и течениями. В первую очередь граффити — это люди, его рисующие.

Уважайте или, по крайней мере, не конфликтуйте с другими граффитчиками. Не портите чужие рисунки, не рисуйте по чужим рисункам. Это будет воспринято как личное оскорбление. Относитесь с трепетом к своему делу, иначе просто не занимайтесь этим!

Помните: лучше меньше, но качественнее, чем повсеместно, но убого!

Граффити — сформировавшаяся среда, в которой есть свои правила и стандарты. Эти стандарты важно знать и понимать, но совершенно не обязательно соблюдать! Стремитесь к оригинальности!

Автор ютьюб-канала «В маске» @instvmaske, cоздатель одного из самых популярных каналов про граффити на русскоязычном ютьюбе

Подумай, а стоит ли Сформируй цель, отношение и конкретный вектор развития. Граффити — сложная многогранная среда, которая замечательно существует и без твоего присутствия. Может быть, лучше попробуешь классическую живопись или спорт? Это очень дорогое и сложное хобби, которое, скорее всего, ничего не будет давать тебе взамен. Развитие стиля и рисование — это прежде всего работа, осмысленное преодоление сложных препятствий. Граффити рисуется граффитчиками для граффитчиков.

То, что граффити востребованы обывателем, — блажь и не более. Обычные люди воспринимают куски как что‑то на уровне цветастого шума, пока рядом не появляется огромная стрелка с надписью «ИСКУССТВО».

Зависимость от процесса Рисование кусков очень заразно в плане процесса. Пшиканье баллоном очень аддиктивно. Один раз научившись читать теги, ты никогда не разучишься, и, если завяжешь, это начнет даже мешать. Правила игры Не стоит сразу лезть на стенку и уж тем более — на железо (поезда). Не стоит рисовать на музеях, церквях, детских площадках и в подъездах. Каждый райтер сам определяет правила, но и отвечает за них тоже сам . Мое мнение: все должно органично сочетаться с окружением и никому не мешать.

Рисовать стриты (нелегальные уличные куски), железо и руфтопы (куски на крышах) — совсем не то же самое, что делать лайны и стрит-арт. Стоит попробовать все, но некоторые ответвления граффити предполагают меньшую гласность. Нестандартные решения Красиво можно делать самыми неочевидными способами, один инопланетянин вон чего стоит.

Совместимость с алкоголем Алкоголь и банка с краской — это плохая комбинация. В начале пути так точно. Сначала освойся — потом развлекайся. Наглость Райтер остается неуловимым, пока он никому не нужен. Помни про камеры. Если рисуешь, затрагивая политику, меры анонимности и осторожность умножай минимум на 5. Техника безопасности Быстрые ноги ******** [тумаков] не боятся — держи в форме свое тело, бегай на стадионе и с препятствиями. Это бывает полезно. Иногда очень. Рисуя в палевном месте, продумывай пути отхода. Старайся не погружаться в работу полностью, желательно наличие чекера (другой человек, который в случае нештатной ситуации сигнализирует об этом рисующему). Если ты рисуешь, а мимо проехали копы — сделай перерыв, скорее всего, это значит, что сейчас за тобой приедет другой экипаж. Никогда не бери с собой больше денег, чем нужно. Если примут с зарплатой, рискуешь остаться без половины. В некоторых случаях при проблемах можно договориться на собственноручный бафф своих художеств (buff — перекрас, удаление граффити). Как правило, краска стоит дешевле штрафов. Некоторые принципиально не идут этим путем. Выбор каждого.

Региональная особенность В некоторых областях нашей необъятной страны шанс спонтанно получить по лицу за свои «каракули» намного выше, чем в двух столицах. Друзья по интересам Рисовать компанией не в пример удобнее, веселее и безопаснее, чем соло.

Перед покрасом заранее договаривайтесь, как вести себя во внештатных ситуациях. При негативных последствиях это сохранит вашу дружбу и поможет избежать недопониманий.

Погодные условия Зимой и в холодную погоду качество итогового куска выходит в два, а иногда и в три раза хуже.

Анастасия Владычкина @anastasiia.vladychkina, лидер арт-группы «Явь»

Коммуникация с органами правопорядка Стрит-артист должен запомнить важную вещь: никогда нельзя бегать от полиции и как‑то сопротивляться задержанию! Никогда! Иначе вместо административного штрафа в 500–3000 рублей, можно получить административное дело о неповиновении полиции и арест до 15 суток или вообще уголовное дело об оскорблении сотрудника полиции или применении насилия. Если художник рисовал на какой‑нибудь заброшке, будке, стене без архитектурно-исторической ценности, то он либо получит небольшой административный штраф, либо просто отделается письменной объяснительной.

Александр Воронин @ffffff_crow, участник арт-группы «Явь»

История и контекст Современному художнику порой важнее быть хорошим историком, чем уметь рисовать. Нужно разбираться в истории искусств и знать работы других знаменитых художников, чтобы случайно не повториться или, наоборот, сделать грамотную отсылку. Контекст работы тоже очень важен, ибо один и тот же образ в определенное время и в определенной среде будет считываться по-разному.

Арт-проект Ozon Ballon Ozon превратил свои пункты выдачи в арт-пространства , где художники из разных городов России могут реализовывать свои замыслы и заодно не волноваться о том, что их творчество будет закрашено. Принять участие в проекте Ozon Ballon можно, прислав макет своей работы — дизайна стены для одного из пунктов выдачи. Финалисты получают возможность реализовать свой проект, при этом Ozon обеспечивает всеми необходимыми материалами и инструментами (в сотрудничестве с Graffiti Market), размещает работы на сайте и в соцсетях и дарит сертификат на покупки. А еще работы некоторых финалистов попадут на мерч Ozon, что принесет художникам проценты с продаж . Проект на стыке брендинга и стрит-арта запущен осенью 2020 года, ознакомиться с условиями и подать свою заявку можно тут, а посмотреть уже реализованные работы — вот здесь.

Сайт Adobe Color Краска Montana Black Респиратор серии 3M 6502 Краскопульт Bosch PFS 2000 Инструмент Topaz Gigapixel AI Валик Эмаль ПФ-115 Скотч

Рабочие инструменты

Гуляй Рванина @jekie_dugn

Краска Montana Black По мне, лучшая на рынке. Укрывистая, плотная, в баллоне много краски, ложится под правильным давлением (не слишком сильным и не слишком слабым). Из минусов — дорогая. Краска Arton Это краска отечественного производства. Как ни странно, у Arton хорошая палитра, и по качеству она весьма достойная. Стоимость ниже, чем Montana, но и самой краски в баллончике как будто меньше. Хром Easy В граффити распространена заливка рисунков серебряным цветом (так называемый хром). Серебро очень укрывисто и хорошо фэтит (пишет жирной линией), что позволяет рисовать им практически на любой поверхности и делать это очень быстро. Easy — мой любимый хром. При низкой стоимости серебро у него хорошее. Главное достоинство: быстро высыхает, и его легко перекрывает другая краска. То есть можно не ждать высыхания серебряной заливки перед нанесением контура. Акриловые маркеры Molotow В качестве скетча я рисую грубый набросок обычной шариковой ручкой. Это может быть понятная только мне почеркушка, чтобы не забыть какой‑то элемент, когда буду рисовать на улице. А для красивых аккуратных рисунков на бумаге или холстах использую эти акриловые маркеры. Инструмент Adobe Color Рекомендую этот классный софт тем, кто испытывает трудности с подбором гаммы или хочет нетипичное цветовое решение. При помощи инструмента легко подбирать эффектные и гармоничные сочетания цветов.

Валик, кисть и эмаль ПФ-115 Универсальный и бюджетный набор для большого дешевого куска. Можно катать как полноценные ролл-апы (рисунки, выполненные валиком), так и комбинировать с банкой (баллончиком), закатывая заливку. Садовый пульверизатор и вододисперсионная краска Дешевый аналог банки. Сложнее в обслуживании и контроле, но и стоит в разы меньше. В целом ищи оптовиков. Оптом закупать краску всегда дешевле, особенно с текущими ценами на банки. Маркер из крема для обуви Дешевый аналог брендового маркера Krink Black Mop. Стоит дешево, жрет все подряд, широкая линия. Дороже не значит лучше. Дешевле не значит хуже. У большинства приблуд для рисования есть дешевые аналоги, которые ты сможешь изготовить в домашних условиях. Дорогая краска не всегда работает лучше дешевой, для некоторых задач достаточно мастики из автомагазина. Плакаты и клей Почему‑то на территории СНГ данный вид уличного искусства обходят стороной, на мой взгляд, незаслуженно

Анастасия Владычкина @anastasiia.vladychkina

Краски Самая лучшая краска для стрит-арта — баллоны Montana. Если говорить о фасадной краске, то Tikkurila. Краскопульт Bosch PFS 2000 Если нужно покрасить большую площадь, то проще всего это сделать краскопультом. Скотч Прежде, чем начинать вырезать трафареты, лучше проклеить их обычным прозрачным скотчем — так они не порвутся от ветра или когда пропитаются краской. Респиратор 3M серии 6500 Чтобы не кашлять легкими, при работе с краской обязательно нужно использовать респиратор. Я использую респиратор-полумаску 3M серии 6500 с фильтрами на угле. Приложение AR Hunter Можно использовать, чтобы посмотреть, как работа будет смотреться в контексте места. Оно позволяет посмотреть макет на стене в режиме реального времени и с помощью дополненной реальности.

Александр Воронин @ffffff_crow

Стройматериалы Для художников, особенно учащихся в художественных вузах, иногда неочевидно, что можно закупаться материалами для работы в обычном строительном магазине. Не стоит пренебрегать строительными кистями, валиками и краской, даже если ваш преподаватель по живописи сказал, что лучше темперы и масла ничего нет. Инструмент Topaz Gigapixel AI Помогает увеличивать изображения с помощью нейросети. Много раз она меня выручала, когда не получалось найти исходник собственного эскиза или референс подходящего размера.

Медиа Vivacity Подкаст «Точка Г» Латексные перчатки Видеоигра Marc Ecko’s Getting Up: Contents Under Pressure Книга «Основы учебного академического рисунка» Николая Ли Пищевая пленка Документальный сериал «Абстракция: Искусство дизайна» Документальный фильм «Девиантное поведение» Перцовый баллончик

Образование и вдохновение

Гуляй Рванина @jekie_dugn

Граффити в инстаграме Сейчас все граффити я черпаю из инстаграма: Анатолий Akue, OAS 1997, «Команда „ТОЙ“», Rubae, Aris Oner, Sabe, @productofthe80es, Getlostigofirst. У меня самого есть специальный граффити-аккаунт, туда я выкладываю свои рисунки. Граффити-видео Я рисую граффити с 2002 года. Когда начинал, любая информация была на вес золота. Журналы засматривались до дыр, а видео переписывались с кассеты на кассету и передавались из рук в руки. Информацию было очень сложно найти. С развитием интернета и технологий она постепенно обесценилась, а за ее потоком уследить стало нереально. Тем не менее выделю несколько видео, которые запомнились и повлияли на меня.

Легендарный документальный фильм о граффити 1980-х в Нью-Йорке. Этот фильм обязателен к просмотру, чтобы понимать, откуда растут ноги у современных граффити

Третья часть культового парижского видео. Тут собраны все звезды тогдашней сцены. В видео классная музыка, его не скучно смотреть (многие граффити-видео смотреть весьма утомительно)

Видео от московской команды «Зачем» здорово передает атмосферу начала 2000-х. Испытываю теплую ностальгию по детству, когда пересматриваю это видео

Райтер Sofles Один из выдающихся граффити-художников современности. Демонстрирует умопомрачительную технику и невероятные навыки рисования. Подкаст «Точка Г» Подкаст про граффити-сцену. Различные гости, их точка зрения, путь и становление в граффити-культуре. Множество увлекательных историй, а также взглядов на сам творческий процесс и культуру в целом. Тематические ютьюб-каналы Относись к скетчам (наброскам, эскизам куска на бумаге) как к полноценным кускам. Вообще, первые полгода желательно только скетчи и рисовать. Прогресс — вещь сугубо индивидуальная, но сразу выходить на улицы не нужно. По первости стоит перенимать опыт у других, даже простое наблюдение за процессом дает много полезного. Примеры контента с российской спецификой: ютьюб-каналы — Dirty7, Mayze34, TagMachine, Pashok in da hood, «Bursone Добро». Фильм «Девиантное поведение»

Культовый фильм команды «Зачем». Комментарии излишни

Анастасия Владычкина @anastasiia.vladychkina

Лекции Дмитрия Гутова Эти лекции помогут создать серьезный образовательный фундамент. Дмитрий Гутов — очень крутой художник, занимающийся contemporary art. А еще он классный лектор и теоретик искусства. Сериал «Как устроена Вселенная» Потрясающий научный сериал Discovery. Космос и естественные науки — мой неисчерпаемый источник вдохновения. Книги Если кто‑то хочет не смотреть, а читать, то советую две важные книги. Первая — «Гарри Поттер и методы рационального мышления» — роман специалиста по искусственному интеллекту Элиезера Юдковски. Вторая — «Непонятное искусство. От Моне до Бэнкси» Уилла Гомперца.

Александр Воронин Участник арт-группы «Явь»

Документальный сериал «Абстракция: Искусство дизайна» Может расширить кругозор и вдохновить начинающего художника или дизайнера. Каждая серия — это уникальная история творческого пути, взаимодействия с брендами и поиска необычных решений.

Неочевидные вещи

Гуляй Рванина @jekie_dugn

Перчатки и одежда, которую не жалко Нужно помнить, что краска не отстирывается с одежды и с трудом оттирается с рук. Поэтому не забудь взять с собой перчатки, в которых будешь рисовать. А также надеть одежду, которую не жалко извозюкать. Да такую, чтобы было удобно перелезать через забор с колючкой и убегать от полиции.

Спиртовой антисептик и влажные салфетки Про перчатки вы можете вспомнить, когда полкуска будет уже готово. Отличный способ скоротать время в общественном транспорте по пути домой — оттирать краску с рук. Нанося надписи в общественном транспорте (не одобряю), озадачься, чтобы невысохшая краска не испачкала одежду других людей. Респиратор Когда вы поймете, что стоит его носить, будет уже слишком поздно. Поверьте мне, я знаю, о чем говорю. Запасные кэпы Скинни-кэпов (кэп — насадка-распылитель на баллон, скинни-кэп — кэп, дающий тонкую линию) никогда не бывает достаточно. Никогда. При транспортировке снимай кэпы. Всегда. Это важно. Если бомбишь (bombing — нелегальное рисование, как правило, простых кусков) ночью, подпиши маркером цвет на банках и рассортируй кэпы по карманам. В отсутствие света большинство цветов выглядят как серый, а роза-фэт (кэп для широких линий) магическим образом превращается в софт (кэп для напыления, расплывчатых мягких переходов). Перцовый баллон Без преувеличения лучший способ разруливания драк, потому что слепые люди очень плохо дерутся. После дипломатии, само собой. Рисуя нелегал или полулегал, помни, что, с точки зрения общества, не прав именно ты. Потратить пять минут на диалог гораздо лучше, чем испортить день человеку. Место для хранения краски и прочих принадлежностей Банки так или иначе воняют, уже и не говоря про необходимость некоторой рабочей плоскости, где будут промываться кэпы и заправляться маркеры. Зиплоки, гермопакеты, пищевая пленка Маркеры и заправку лучше хранить и носить в пакетах в одном конкретном месте, которое не жалко. Иногда маркеры склонны к спонтанным протечкам. Иногда в карман. Особенно это правило применимо к кислотам и прочим едким составам. Мусорные мешки Ты же не хочешь, чтобы банки пробивались на твои же куски? Будь культурным человеком — не мусори на хофах (hall of fame — определенная область стен, где райтеры стараются рисовать качественно) и лайнах (пространство для рисования вдоль ж/д путей, преимущественно заполненное задними стенками гаражей, заборами и т. д.). Более того, если не лень тащить до дома, можешь сделать из пустых банок заправку в маркер. Болторез — это больше про образ В практическом применении он сильно уступает домкрату, гидравлическому арматурорезу и двум гаечным ключам.

Анастасия Владычкина @anastasiia.vladychkina