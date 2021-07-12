В большом городе сложно найти спокойное место, где можно остаться наедине с собой. Именно поэтому на площади Искусств рядом с музеем «Гараж» появилась инсталляция польского художника Павла Альтхамера «Тишина» — сад для медитаций, где четыре дня в неделю проходят групповые сеансы медитации. Если не знаете, какая подойдет вам, этот тест подскажет.
Просыпаясь утром, вы первым делом
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Вы не выходите из дома на работу, пока не
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По дороге на работу вы встретили коллегу. Ваши действия?
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На работе стрессовая ситуация. На вас навалилось много задач одновременно, и все коллеги требуют решить их прямо сейчас. Что вы сделаете первым делом?
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Наконец-то обед. Куда пойдете?
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Что закажете на обед?
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Возвращаясь домой после насыщенного рабочего дня, вы предпочтете
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Идеальное завершение вашего дня
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