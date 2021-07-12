На работе стрессовая ситуация. На вас навалилось много задач одновременно, и все коллеги требуют решить их прямо сейчас. Что вы сделаете первым делом?

Три вдоха, три выдоха, выговориться коллеге за тортиком — и вперед, решать проблемы по мере их поступления Покричу в уборной, успокоюсь и вернусь на рабочее место с хорошим настроем Судорожно начинаю гуглить успокаивающие плейлисты Все в порядке, но небольшой кофе-брейк в одиночестве явно не повредит