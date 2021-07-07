С 8 по 26 июля в Петербурге пройдет международный летний фестиваль искусств «Точка доступа» — рассказываем, что можно посмотреть на нем: и офлайн (не забывайте о мерах предосторожности), и онлайн.

«Симулятор школы»

Способ на часок вернуться в школьные годы чудесные/ужасные и попробовать найти ответы на вопросы, с которыми тогда разобраться не удалось.

Где Общество «Знание» и онлайн
«Необъяснимо прекрасно. Перформансы прошлого сегодня»

Ваня Демидкин и Артем Томилов восстанавливают перформансы прошлого и адаптируют их к сегодняшнему дню и состоянию культуры.

Где Санкт-Петербург и онлайн
«Выходные бывают только раз в неделю»

Кукольный спектакль Ксении Перетрухиной о стариках, которые могут позволить себе никуда не торопиться и тратить время с удовольствием.

Где Михайловский сад и онлайн
Бенефис Розы Хайруллиной

Великая актриса шесть дней работает с фрагментами собственных ролей, устраивая серию перформансов в фойе театра.

Где Новая сцена Александринского театра и онлайн
«Билет в кино»

Путешествие в мир не только за кадром, но и за мифической фигурой демиурга-режиссера: в поисках невидимых женщин в коридорах «Ленфильма».

Где Киностудия «Ленфильм» и онлайн
«Стая»

В постпандемическом мире вы решаете, кому можно жить в уцелевшем городе, а кому нет. Иммерсивный спектакль, основанный на документальном материале.

Где Zoom
«33 сестры»

В основе перформанса — мысли и мнения девушек, их переживания, проблемы и рассуждения о времени, в котором они живут.

Где «Никольские ряды»
«Северное сияние»

Спектакль-разговор о сексе, превращающий бутик-отель в театральное пространство.

Где Отель Wynwood
«Мы выйдем с собой погулять в лес»

36 минут прогулки по лесу в отличной компании — трогательный спектакль театральной компании «Импресарио».

Где Парк «Сосновка»
«Теодицея на минималках»

Спектакль интернет-исследователя Полины Колозариди о том, как в сети люди рассказывают о сложном опыте.

Где «Ленполиграфмаш» и онлайн