С 8 по 26 июля в Петербурге пройдет международный летний фестиваль искусств «Точка доступа» — рассказываем, что можно посмотреть на нем: и офлайн (не забывайте о мерах предосторожности), и онлайн.
Способ на часок вернуться в школьные годы чудесные/ужасные и попробовать найти ответы на вопросы, с которыми тогда разобраться не удалось.
Ваня Демидкин и Артем Томилов восстанавливают перформансы прошлого и адаптируют их к сегодняшнему дню и состоянию культуры.
Кукольный спектакль Ксении Перетрухиной о стариках, которые могут позволить себе никуда не торопиться и тратить время с удовольствием.
Великая актриса шесть дней работает с фрагментами собственных ролей, устраивая серию перформансов в фойе театра.
Путешествие в мир не только за кадром, но и за мифической фигурой демиурга-режиссера: в поисках невидимых женщин в коридорах «Ленфильма».
В постпандемическом мире вы решаете, кому можно жить в уцелевшем городе, а кому нет. Иммерсивный спектакль, основанный на документальном материале.
В основе перформанса — мысли и мнения девушек, их переживания, проблемы и рассуждения о времени, в котором они живут.
Спектакль-разговор о сексе, превращающий бутик-отель в театральное пространство.
36 минут прогулки по лесу в отличной компании — трогательный спектакль театральной компании «Импресарио».
Спектакль интернет-исследователя Полины Колозариди о том, как в сети люди рассказывают о сложном опыте.