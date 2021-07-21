Тренд на цифровой детокс существует больше пяти лет: разработчики создают сервисы, чтобы меньше пользоваться телефоном, в фейсбуке друзей предупреждают о цифровых каникулах. Даже корпорации вроде Apple хотят, чтобы мы пользовались айфонами меньше. «Афиша Daily» поговорила с создателями цифровых детоксов о трендах и осознанном потреблении контента.

Velter Экранирующие чехлы, которые исключают телефон из вашей жизни

Андрей Федоров Основатель Velter

Я работал в космической отрасли, мы занимались испытаниями спутников в экранированных камерах, это большая комната из металла, она же клетка Фарадея, также конструировали переносные экранирующие палатки, тоже клетки Фарадея, из металлизированных тканей. Пришла идея, что такие конструкции можно уменьшить до размера кармана или чехла и применять в гражданском сегменте. Наши устройства в формате чехлов или боксов для смартфонов блокируют входящие и исходящие радиосигналы и созданы, чтобы сохранить конфиденциальность, защититься от отслеживания злоумышленниками, блокировать электромагнитное излучение или просто отдохнуть от телефонов. — Вы замечали за собой или за своими знакомыми пристрастие к социальным сетям или телефону? — Я большой фанат технологий. При этом я заметил, что технологии стали меня поглощать. Например, дома за ужином ловил себя на том, что ем с телефоном в руке. Моей супруге это особенно докучало, так как вместо общения с близкими я отвечал на «срочные вопросы по работе». Больше всего приходится отвлекаться на мессенджеры и соцсети.

Современный цифровой этикет таков, что, когда получаешь сообщение, ты должен немедленно на него ответить. Это утомляет.

— Вы сами практиковали цифровой детокс? — Да, «с глаз долой — из сердца вон». Авиарежим и режим «Не беспокоить» — это лишь полумеры. Техасские ученые подтвердили, что само наличие телефона поблизости рассеивает внимание и негативно влияет на когнитивные способности. Гаджет является раздражителем, который, согласно исследованию dscout, мы берем в руки в среднем 2617 раз за сутки. Я решил проверить эффективность цифрового детокса с помощью наших клеток Фарадея. У нас на тот момент уже были чехлы и настольные экранирующие капсулы для семи телефонов. Я поставил на столе капсулу, блокирующую радиосигналы, убрал в нее свой телефон и попросил гостей сделать то же самое. Эффект был интересным, мы разговаривали, не отвлекаясь на уведомления, звонки и соцсети. Общение было концентрированным, а внимание сосредоточено на собеседнике.

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— Как вы думаете, почему появился тренд на цифровой детокс? Иногда создается впечатление, что это просто модная идея, которую продвигают цифровые гиганты. — Как раз таки наоборот: коннективити и онлайн — это ключевые тренды, которые продвигаются IT-корпорациями. Но на каждый тренд возникает контртренд: появился цифровой детокс, отели или школы без гаджетов. Интересно, что в медиа это выдается за новую роскошь. Например, в NYT была примечательная статья, в которой личные контакты и жизнь в реальном мире позиционируется как luxury для избранных. Экраны исчезают из жизни богатых. И чем вы состоятельнее, тем больше вы офлайн. — Принято считать, что увлеченность социальными сетями сильно повлияло на наше ментальное здоровье и социальную жизнь. Есть какой‑то аспект, который в этом плане вас очень сильно беспокоит? — Однозначно влияние есть. Помимо общего падения продуктивности и социализации людей, ученые отметили еще такую проблему, как отвлеченное воспитание. Было проведено исследование, где ученые наблюдали за родителями с детьми в ресторане. В 40 из 55 семей взрослые были полностью погружены в телефоны и игнорировали своих детей. При всей моей увлеченности технологиями я предпочитаю важные встречи проводить лично, так как убежден, что химия между людьми возникает только через живое общение, глаза в глаза. Ты видишь, как человек себя ведет, реагирует, откидывается на стуле, смеется и шутит, в том числе при помощи мимики и жестов. — Можете ли предположить, каким станет в будущем цифровой этикет в плане взаимодействия с социальными сетями и телефоном? — Наши покупатели, например из числа юристов, убеждены, что общаться с клиентом и проверять сотовый телефон, отвечая на сообщения и поглядывая на уведомления, — это как минимум неприлично. Поэтому они пользуются нашими изделиями. В переговорке ставят настольные капсулы для нескольких телефонов, а для встреч в городе используют экранирующие чехлы на один-два телефона. Когда кладешь смартфон в экранирующий чехол или капсулу, гаджет физически (а не программно, что важно!) переходит в офлайн. Это дает больше конфиденциальности: пока телефон внутри, на нем нельзя дистанционно ничего активировать (камеру или микрофон), отследить или взломать устройство. Также мы уже экспериментируем с ресторанами. Заблокировать телефон на деловой встрече или за семейным ужином, чтобы получить больше приватности или живого общения, — одно из правил нового цифрового этикета. — Как вы думаете, почему люди боятся социальных сетей? — Точно не отвечу. Мы не психологи, а команда инженеров, которые разрабатывают гаджеты. На мой взгляд, причина кроется в том, что все мы социальны и хотим эффект присутствия в обществе. Социальные сети это дают, но при этом стирают личные границы. Во всем нужен баланс и контроль. Мы нуждаемся не в отказе от технологий, а в их правильном использовании.

Introvert Приложение, которое генерирует искусство, чтобы наградить вас за время без телефона

Даниил Юданов Один из создателей приложения Introvert

В первые дни пандемии мы с братом обнаружили себя безостановочно проверяющими социальные сети и неспособными сфокусироваться на работе. Наверное, многие в те дни испытывали что‑то подобное. Тогда мы были под впечатлением от знаменитой книги «Hooked. На крючке. Как создавать продукты, формирующие привычки» Нира Эяля, где подробно описывается, как формировать у пользователей цифровые привычки. Нам же, наоборот, захотелось создать приложение, которое помогало избавиться от лишних цифровых привычек. На тот момент уже существовало несколько приложений, наказывающих пользователя или пытающихся шокировать количеством времени, которое человек проводит в телефоне. Нам же пришла идея поощрять пользователя за осознанный выбор. В основе Introvert генеративный алгоритм: вы получаете разные, совершенно уникальные произведения искусства каждый раз, когда используете приложение. Мы выложили его в открытый доступ, и в первые же дни оно стало главной новостью Hacker News, принеся нам сотни тысяч посетителей на сайт и серьезный счет за хостинг. — Вы сами практиковали цифровой детокс? — Да, однажды гостили у нашего друга в Финляндии, на его собственном острове в нескольких часах езды от Хельсинки. Там не было доступа в интернет, а под баней жил огромный уж — полное единение с природой. Во время этой поездки я наладил режим сна и почувствовал себя более свободным и счастливым. Всем рекомендую находить такие отдаленные уголки планеты для цифрового детокса, а если нет возможности, использовать, например, наше приложение Introvert. — Как вы думаете, почему появился тренд на цифровой детокс? Иногда создается впечатление, что это просто модная идея, которую продвигают цифровые гиганты, а не потребность пользователей гаджетов и соцсетей. — Абсолютно точно нет. Количество информации и коммуникации в современном мире только растет, ведь гаджеты позволяют быть всегда на связи. Нашему мозгу сложно обрабатывать такие большие объемы информации ежедневно. Единственный способ отключиться от этого потока — сделать осознанные усилия и отложить телефон в сторону. — Принято считать, что увлеченность социальными сетями сильно повлияло на наше ментальное здоровье и социальную жизнь. Есть какой‑то аспект, который в этом плане вас очень сильно беспокоит? — Цифровые гиганты нанимают лучших программистов, которые работают над тем, чтобы увеличить вовлеченность пользователей и создать у них FoMO (Fear of missing out, страх пропустить что‑то интересное. — Прим. ред.). Именно поэтому нам часто так сложно удержаться от немедленного тапа по новому уведомлению. Эти механизмы подробно разобраны в знаменитой книге ???. — Можете ли предположить, каким станет в будущем цифровой этикет? — Разумеется, общество сопротивляется оказываемому на него давлению со стороны социальных сетей.

Думаю, в будущем одним из видов реакции на это может стать создание новых законов и регуляторных органов в Европе, которые будут задавать правила отправки уведомлений и формирования цифровых привычек.

— Как вы думаете, почему люди боятся социальных сетей? — Одна из неочевидных опасностей соцсетей: мы все перестали скучать. Раньше люди, стоя в очереди в магазине, могли поразмыслить о серьезной проблеме или принять важное решение. Уверен, если бы была статистика по идеям, заслужившим Нобелевскую премию, она бы показала, что многие гениальные идеи пришли в голову в моменты скуки. Однако сейчас у большинства людей есть сформированная привычка доставать свой смартфон в моменты скуки.

Introvert App Store

«Практика» Приложение для светской медитации на любой вкус

Даня Косинский Сооснователь приложения «Практика»

«Практика» — это приложение с различными практиками, помогающими жить более осознанно. У нас есть курсы и уроки про питание, работу со стрессом, развитие внимания и множество других тем, включая цифровой детокс. В основе всех — теория, объясняющая суть проблемы и практика в виде той или иной формы светской медитации. В курсе «Цифровой детокс» мы разбираем различные ловушки, которые используют дизайнеры цифровых продуктов, чтобы завладеть нашим вниманием, объясняем, почему мозг очень легко на них покупается, и даем техники, с помощью которых можно научиться различать свои автоматические реакции и начать работать с гаджетами более осознанно. — Вы замечали за собой или за своими знакомыми пристрастие к социальным сетям или телефону? — Залипание в телефоне — это не только моя проблема или проблема моих друзей. Если оторваться от экрана, то вокруг будет полно народу, уткнувшегося в свои гаджеты. И ситуации часто выглядят довольно нелепо: парень сидит с девушкой в кафе и одновременно в ленте инстаграма.

Вечером он даже не вспомнит, что там было в ленте, но гораздо обиднее, что он не вспомнит того, что было на свидании.

Залипание в телефоне перед сном портит сон, за рулем — может стать причиной аварии. И главное, что в получаемом контенте нет особой ценности. — Вы сами практиковали цифровой детокс? — Я всем рекомендую пересмотреть свои отношения с устройствами.

01 Я выключил все уведомления, кроме звонков. Бейджики, баннеры и прочие сигналы — тоже к черту! Мне кажется странным позволять кому угодно и в любой момент иметь возможность оторвать меня от того, чем я занимаюсь. На постоянных переключениях внимания теряется много энергии, если вы хотите эффективно работать, нужно делать одно дело без отвлечений. Для обработки сообщений можно выделить периодичность или конкретное время. 02 Убрать с главного экрана все соцсети. Спрятать их подальше. Разлогиниться или удалить. Почему мы неосознанно залезаем в социальные сети? Потому что это просто и приятно. Попробуйте сделать это удовольствие менее доступным. Если вы только что посмотрели котиков, а через три минуты захотели это повторить, но при этом они находятся на расстоянии большем, чем пара тапов, — вы скорее вернетесь к выполнению более важных дел (или к более доступному удовольствию). 03 Используйте трюки против трюков! Как я уже говорил, дизайнеры делают все, чтобы привлечь и удержать внимание. Но против их ухищрений можно внедрять свои. Все, что нужно делать, — усложнять себе доступ к быстрому удовольствию. Поставить плагин, который делает главную страницу YouTube пустой, не показывать в ленте обновлений от друзей, которые публикуют все подряд, убрать телефон подальше: в стол, в другую комнату. Отключить Face ID, так как цифровой пароль вводить сложнее. Сделать черно-белый интерфейс, чтобы не вестись на яркие значки, поставить ограничители времени использования. 04 Самое главное — начать замечать неосознанные позывы и останавливаться. Чтобы научиться этому, здорово помогает медитация, так как она развивает внимание к мыслям, чувствам, эмоциям и ощущениям в теле. Когда я первый раз попробовал сфокусироваться на дыхании, я был поражен, насколько быстро я увязываюсь за мыслями и отвлекаюсь. Так устроен мозг, ему нравится переключаться и отвлекаться, а кое‑кто этим пользуется.

— Как вы думаете, почему появился тренд на цифровой детокс? Иногда создается впечатление, что это просто модная идея, которую продвигают цифровые гиганты, а не потребность пользователей гаджетов и соцсетей. — Я думаю это связано с общим трендом на wellbeing. Люди становятся более внимательными и заботливыми по отношению к себе. Ментальное благополучие так же важно, как хорошая физическая форма, интеллект и питание. Я буду очень рад, если крупные компании будут внедрять инструменты, которые помогают людям быть более осознанными в потреблении цифрового контента. Но кажется, это может противоречить их коммерческим целям, и, возможно, мы увидим некое подобие гринвошинга в мире цифровых продуктов. — Принято считать, что увлеченность социальными сетями сильно повлияло на наше ментальное здоровье и социальную жизнь. Есть какой‑то аспект, который в этом плане вас очень сильно беспокоит? — С одной стороны, меня беспокоит то, что огромное количество людей обретает клиповое мышление. Это кажется вредным, но с другой, сознание человека — гибкая штука, возможно, со временем все это трансформируется в какой‑то новый способ жить. — Можете ли предположить, каким станет в будущем цифровой этикет в плане взаимодействия с социальными сетями и телефоном? — Посылать голосовое, не удостоверившись, что получателя устраивает такой формат, сегодня считается дурным тоном. Правила формируются уже сейчас и, думаю, будут постоянно меняться и трансформироваться в зависимости от того, каким будет цифровой мир. — Как вы думаете, почему люди боятся социальных сетей и считают их причиной аддикции? — Я не знаю людей, которые вот прямо боятся социальных сетей, но могу предположить, почему существует страх аддикции. Аддикция — это навязчивая зависимость, а люди хотят быть свободными и независимыми. Соцсети устроены так, что формирование зависимости вполне реально. Развитие осознанности, на мой взгляд, поможет нам выстроить правильные взаимоотношения с цифровым миром.

Mo Приложение для медитаций

Андрей Молчанов Глава Mo

Идея пришла в конце 2018 года. Похожие сервисы набирали популярность в США, а на русском языке ничего не было: максимум кривые переводы и адаптации. Ну примерно как с играми на CD в начале 2000-х. Любители тогда делали некачественные локализации на скорую руку и продавали в палатках на рынке. Приложение Мо — это западный подход к медитации, адаптированный и локализованный с особенностями менталитета. Приведу пример: на английском метафорой начала с чистого листа может быть «сотрите мысли из сознания как со школьной доски». Для нашего человека это ужасный пример, потому что у нас в школах доски грязные. Кроме этого, мы много экспериментируем, например, добавляем консультации живых наставников. Я искренне считаю наш продукт лучшим на рынке. — Вы замечали за собой или за своими знакомыми пристрастие к социальным сетям или телефону? — Ноутбук и смартфон — моя жизнь, что уж скрывать. Telegram, Facebook, Instagram. Но не считаю это вредной привычкой. Люди много от чего зависимы: от еды и секса, от общения и чувства безопасности. Но не всякая зависимость вредна. Моя жизнь становится лучше от современных технологий, и я не вижу, почему работа за компьютером вреднее пахоты в поле по 16 часов, а просиживание в соцсетях хуже перемывания костей на советской кухне. Бояться нужно не изменений в мире, а того, чтобы не поспеть за этими изменениями. — Вы сами практиковали цифровой детокс? — Один из лучших productivity hacks прошлого года — полностью отключил все пуш-уведомления на телефоне. Включили эту функцию в Мо, но на себе тоже хотелось проверить. Попробуйте, это действительно меняет жизнь.

Сначала было страшно пропустить чье-нибудь сообщение или еще что‑то. Но нужно уметь не путать важное и срочное, если будет нужен быстрый ответ, мне позвонят.

— Как вы думаете, почему появился тренд на цифровой детокс? Иногда создается впечатление, что это просто модная идея, которую продвигают цифровые гиганты, а не потребность пользователей гаджетов и соцсетей. — Цифровые гиганты-то как раз только за то, чтобы мы увеличивали time spent в их сервисах. Функции регулирования потраченного времени от Apple, Google и Microsoft — это как «пчелы против меда». Все в курсе их существования, но кто же ими пользуется. Звучит банально, но мы все разные. Нужно просто прислушиваться к себе и честно отвечать: счастливы ли мы оттого, что проводим много времени за смартфоном. Лично я — вполне. — Принято считать, что увлеченность социальными сетями сильно повлияло на наше ментальное здоровье и социальную жизнь. Есть какой‑то аспект, который в этом плане вас очень сильно беспокоит? — С развитием соцсетей очень сильно изменились паттерны общения. Вдумайтесь, каждый теперь может стать небольшим таким СМИ. Кто‑то может набрать влияние или просто подписчиков, а кто‑то — потерять заработок, если его забанит Instagram. Лет сто назад — да что там сто, даже двадцать лет назад — этого представить было нельзя. И мы совершенно точно все еще не осознаем этого до конца. — Можете ли предположить, каким станет в будущем цифровой этикет в плане взаимодействия с социальными сетями и телефоном? — Из интернета ничего нельзя удалить, важно это понимать. Ну и базовая гигиена: быть аккуратнее с паролями, кредитками. Не отправлять незнакомым людям деньги или фотографии. Не открывать ссылки. Об этом всем и говорить-то глупо, но тем не менее надо. — Как вы думаете, почему люди боятся социальных сетей? — В первую очередь из‑за смены привычных паттернов взаимодействия. Люди боятся нового. Как только оно становится привычным, уходят и переживания. Мои родители волновались, что я проводил за компьютером много времени, а я буду мешать своим детям заниматься уже чем‑то другим. Но паттерны и вправду меняются. Написал искренний, но матерный комментарий на странице футбольной команды — а алгоритмы соцсети заботливо показали его коллегам. Зашла на страницу к бывшему в инстаграме или «Одноклассниках», и вот он уже в курсе. Оставил номер где не надо, ну что же, «служба безопасности Сбербанка» позвонит еще не раз. Дело именно в новизне и непривычности, а главное — в скорости изменений. Заметьте, дети, у которых не было опыта общения до эпохи соцсетей, этого не боятся. Люди, по характеру любопытные или просто быстро обучающиеся, — тоже. Но паттерны и вправду меняются.