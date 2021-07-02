Недавно вышедший Mario Golf: Super Rush — эксклюзив для Nintendo Switch. Если вдруг у вас нет такой консоли или желания платить 5399 рублей, предлагаем несколько игр со схожей механикой.

What the Golf?

© Triband

Дата выхода: 19 сентября 2019 г.

Платформа: PC, iOS, Nintendo Switch

Цена: 174 рубля

Пародия на жанр с намеком на то, что механика «нажал кнопку — мяч полетел» давно себя изжила. В этой игре лунки от вас убегают, можно бить клюшкой по офисному креслу и прыгать по межпространственным порталам. Golf Story

© Nintendo

Дата выхода: 28 сентября 2017 г.

Платформа: Nintendo Switch

Цена: 1049 рублей

Смесь гольфа и RPG. Ваш герой, терпя насмешки окружающих, должен доказать, что он лучший гольфист в городе, последовательно обыграв всех зазнаек. «Вы удивитесь, как много проблем решается ударом клюшки для гольфа», — несмотря на такой провокационный слоган, бить можно только по мячу, не по людям. Yoku’s Island Express

© Team17 Digital

Дата выхода: 29 мая 2018 г.

Платформа: PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch

Цена: 87 рублей Сами разработчики заявляют, что это пинбол, а не гольф, но если вам хочется какой‑то качественной игры про катание мяча, то лучше этой найти что‑то сложно. Главный герой — привязанный к шару жук-почтальон, который носится по острову, выполняя поручения. Не издеваясь на жанром и не поменяв ничего в привычной механике пулянья мячом, авторы как‑то ухитрились сохранить эпический размах сказочного приключения.

GTA: Vice City

Дата выхода: 2002 г.

Платформа: PC, iOS, Android, PS2, PS3, Xbox, Xbox 360

Цена: 139 рублей Тут могли бы быть GTA IV или V, но давайте сегодня вспомним классическую Vice City. Единственная игра в списке, где нужно все-таки бить человека, а не мяч; следом за окровавленной клюшкой окончательным оммажем «Лицу со шрамом» возникает и бензопила. Golf

© Nintendo

Дата выхода: 1984 г.

Платформа: NES, Nintendo Switch

Цена: 525 рублей Мужчина на изображении выше напоминает Марио. Более того, это — как через много лет подтвердят в Nintendo — он и есть. В придуманной Сигэру Миямото игре была примитивная, но все-таки 3D-графика (вернее, ее имитация), а механика удара по мячу точь-в-точь как в вышедшей через 37 лет Mario Golf: Super Rush. Гольф

© Bob Thomas/Getty Images

Дата выхода: XIV век нашей эры

Платформа: трава, земля, песок

Цена: от 1500 рублей за игру на 9 лунок Единственная в этой подборке игра из ценовой категории Mario Golf: Super Rush. В России и так непросто попробовать такой изысканный вид спорта, большинство клубов находятся в Москве или Санкт-Петербурге; в связи с пандемией многие закрылись. Какая‑то бесплатная игра про гольф

Дата выхода: 2016–2021 гг.

Платформа: PC, iOS, Android

Цена: бесплатно На каждую из существующих платформ непременно найдется бесплатная игра про гольф — производить и выпускать их несложно, аудитория есть всегда. Если вы читаете эту статью с десктопа, можно кликнуть сюда и поиграть в гольф немедленно, если с iPhone — сюда, если с устройства на Android — вот. Ваша собственная игра про гольф на Unity