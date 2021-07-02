Недавно вышла Mario Golf: Super Rush. В ней до безумия простая механика удара по мячу; если подобрать звездочку, заиграет знакомая музыка и Марио побежит быстрее, все это вы уже видели не раз. Но пропускать такую игру все равно не стоит, особенно если ваш Nintendo Switch в этом году покрылся пылью.

Это очень просто Задача — попадать мячом в лунки. Механика удара, в общем-то, ровесница видеоигр: нажали один раз, возникла шкала силы взмаха клюшкой, по ней бегает ползунок. Нажали второй раз, ползунок остановился на шкале, Марио бьет с соответствующей силой. Можно придавать мячу разное вращение; стоит учитывать направление ветра и тип поверхности, с которой вы бьете, но базовые правила незыблемы с 1978 года.

© Nintendo

Это весело! Единственная новинка — режим Speed Golf, в котором мячи надо забивать на скорость, соревнуясь с соперниками. Тут описанные выше правила сочетаются с классической Марио-беготней. После удара в сторону лунки нужно бежать к мячу для нового удара, и по пути вам будут мешать знакомые оппоненты: вероломная принцесса Пич, Боузер, Варио и страдающий комплексом неполноценности вечный номер два — братец Луиджи. Все они используют особенные суператаки, например Бу насылает на соперников своих деток-приведений, Донки Конг катится кубарем, а соперница Пич — Полина — поет и бьет по мячу микрофонной стойкой. Ближайший ориентир — Mario Kart: это как если бы в промежутках между заездами вам нужно было еще и загонять мячи в лунки.

© Nintendo

Это все, что у нас есть Любая рецензия на современный продукт Nintendo неизменно заканчивается фразой о том, что игра, может, и неоригинальная, но очень-очень милая, потому можно дать шанс. Сегодня ситуация несколько иная. Скажем, вышедшая три года назад схожая Mario Tennis Aces конкурировала с Kirby All Stars Allies, Pokémon: Let’s Go и могучим Super Smash Bros. Ultimate. А в этом году конкурентов просто нет. Это чуть ли не единственный эксклюзив Nintendo Switch в 2021-м, так что поклонникам «Марио» выбирать не из чего. Если вдруг у вас нет желания платить за такую игру 5399 рублей (с учетом НДС), предлагаем несколько альтернатив.