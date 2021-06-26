Игровое подразделение Reddit в этом году перевалило за 30 миллионов подписчиков. Максимальную популярность там набирают самые разные посты — от солидарности с темнокожими разработчиками до ненависти к Electronic Arts. В этом материале мы сосредоточились на геймплее — только гифки, только лучшие моменты, никакой политики.

«Классическая техника стрельбы по птицам вслепую. Осечек не бывает», — howdoInotgettrolled.

«Кто‑то посмотрит это в поезде, и у него снесет крышу», — TooShittyForYou.

«А у меня как‑то Чарльз упал с коня, пока мы ехали на миссию, и ему пришлось весь путь пробежать пешком. Я чуть не надорвался от смеха, но прошло сто лет, пока мы дотуда добрались», — gamer_guy23.

«Не волнуйтесь, цвет кожи никак не влияет на сложность боев в игре. Он всего лишь влияет на каждый аспект твоей жизни», — Eric Cartman.

«Прием из Mario Kart», — SpiderManPizzaTime1.

«Это исламский культурный центр Нью-Йорка», — Robusto923.

«Жаль, не записал: я заказал машину, она возникла в конце квартала и уехала. Я бежал за ней какое‑то время, но она все ехала, и тогда я заказал вторую машину. Она возникла рядом со мной, как и положено. Я сел, и вот тут как раз первая моя машина вернулась и протаранила меня», — zippywings42.

«С ума сойти, как круто. А я персонажа 8-битной игры нарисовать не могу», — jrowlinson.