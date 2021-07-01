С 2 по 4 июля состоится международный фестиваль современного искусства EverArt Weekend, посвящен теме «Игры в искусство». Рассказываем, что стоит увидеть на его площадках в Москве, Санкт-Петербурге и онлайн.

Выставка «Игровое сопряжение»

Галерея «Ходынка», с 1 июля по 22 августа

Гаэль Бурис — Kristallijn

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Лаура Родригез и Итан Авила — Плоды создания

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Илья Мазо и и Александр Игнатов (sad3d) — ШХД: Зима

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Выставка, которая должна закрыть уже наконец вопрос «Видеоигры — это искусство или нет?». Генеративные инсталляции московского дуэта Stain, виртуальный райский сад мексиканцев Лауры Родригес и Итана Авилы, поэтическая панельная песочница Ильи Мазо и Александра Игнатова и другие работы художников из разных стран, показывающие, как можно использовать игровые технологии в выставочном пространстве.

Выставка «Myth or reality»

Пространство WIP в Москве, 1–17 июля

© Karol Sudolski

Жонглирование смыслами и вымыслами — выставка, цель которой организаторы определяют не иначе как «глубинное зондирование, в котором процесс важнее вожделенной цели». Среди участниц и участников — кореянка Джойс Ю-Джин Ли, которая исследует влияние на нас масс-медиа и визуальной культуры, и американка Ария Макманус, которая смешивает дизайн и искусство, размывая границы между продуктом и арт-объектом.

Турнир по тетрису

Место уточняется, 2–4 июля

Грандмастер художественных интервенций в городское пространство Владимир Абих превращает «кондиционерную архитектуру» столичных фасадов в огромное поле для тетриса.

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Познакомьтесь с художником Владимиром Абихом, который делает стрит-арт будущего
Познакомьтесь с художником Владимиром Абихом, который делает стрит-арт будущего

Групповая выставка «АУ»

Музей стрит-арта в Петербурге, до 3 октября

© Toy Dealer. Поворот вон туда

Уличные художники из Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга и Минска превращают территорию музея в колдовской лес: «АУ» — это и alternate universe, и клич заблудившегося в этом лесу человека. Куратор выставки — Майя Ковальски, соорганизатор нижегородского фестиваля «Место».

Подробности: интервью с Ковальски

EverArt Journey

Непременный для пандемийных лет виртуальный компонент фестиваля — медитативная игра-прогулка по основным площадкам фестиваля в компании с Эвером, коллекционером из будущего. После окончания фестиваля проект не исчезнет, а будет развиваться и расширять свою географию.