Выставка, которая должна закрыть уже наконец вопрос «Видеоигры — это искусство или нет?». Генеративные инсталляции московского дуэта Stain, виртуальный райский сад мексиканцев Лауры Родригес и Итана Авилы, поэтическая панельная песочница Ильи Мазо и Александра Игнатова и другие работы художников из разных стран, показывающие, как можно использовать игровые технологии в выставочном пространстве.

Жонглирование смыслами и вымыслами — выставка, цель которой организаторы определяют не иначе как «глубинное зондирование, в котором процесс важнее вожделенной цели». Среди участниц и участников — кореянка Джойс Ю-Джин Ли, которая исследует влияние на нас масс-медиа и визуальной культуры, и американка Ария Макманус, которая смешивает дизайн и искусство, размывая границы между продуктом и арт-объектом.

Турнир по тетрису

Место уточняется, 2–4 июля

Грандмастер художественных интервенций в городское пространство Владимир Абих превращает «кондиционерную архитектуру» столичных фасадов в огромное поле для тетриса.