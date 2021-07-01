С 2 по 4 июля состоится международный фестиваль современного искусства EverArt Weekend, посвящен теме «Игры в искусство». Рассказываем, что стоит увидеть на его площадках в Москве, Санкт-Петербурге и онлайн.
Выставка «Игровое сопряжение»
Галерея «Ходынка», с 1 июля по 22 августа
Гаэль Бурис — Kristallijn
Лаура Родригез и Итан Авила — Плоды создания
Илья Мазо и и Александр Игнатов (sad3d) — ШХД: Зима
Выставка, которая должна закрыть уже наконец вопрос «Видеоигры — это искусство или нет?». Генеративные инсталляции московского дуэта Stain, виртуальный райский сад мексиканцев Лауры Родригес и Итана Авилы, поэтическая панельная песочница Ильи Мазо и Александра Игнатова и другие работы художников из разных стран, показывающие, как можно использовать игровые технологии в выставочном пространстве.
Выставка «Myth or reality»
Пространство WIP в Москве, 1–17 июля
Жонглирование смыслами и вымыслами — выставка, цель которой организаторы определяют не иначе как «глубинное зондирование, в котором процесс важнее вожделенной цели». Среди участниц и участников — кореянка Джойс Ю-Джин Ли, которая исследует влияние на нас масс-медиа и визуальной культуры, и американка Ария Макманус, которая смешивает дизайн и искусство, размывая границы между продуктом и арт-объектом.
Турнир по тетрису
Место уточняется, 2–4 июля
Грандмастер художественных интервенций в городское пространство Владимир Абих превращает «кондиционерную архитектуру» столичных фасадов в огромное поле для тетриса.
Групповая выставка «АУ»
Музей стрит-арта в Петербурге, до 3 октября
Уличные художники из Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга и Минска превращают территорию музея в колдовской лес: «АУ» — это и alternate universe, и клич заблудившегося в этом лесу человека. Куратор выставки — Майя Ковальски, соорганизатор нижегородского фестиваля «Место».
Подробности: интервью с Ковальски
EverArt Journey
Непременный для пандемийных лет виртуальный компонент фестиваля — медитативная игра-прогулка по основным площадкам фестиваля в компании с Эвером, коллекционером из будущего. После окончания фестиваля проект не исчезнет, а будет развиваться и расширять свою географию.