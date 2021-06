«Genesis does what Nintendon’t» — так Sega «дружески» подтрунивала над своим конкурентом, Nintendo, видимо, рассчитывая начать серию остроумных рекламных колкостей в духе Mercedes и BMW .

Sony: эксклюзивы

Ставка Microsoft на xCloud и Game Pass казалась бы абсолютно беспроигрышной, если бы не одно но. В Minecraft вы действительно можете играть на iPhone прямо сейчас, а вот чтобы на телефоне заработал Starfield, понадобится мощный облачный сервис.

На всякий случай поясним: облачный гейминг — это когда игровая графика обсчитывается на удаленном сервере, а в ваше устройство поставляется уже готовая картинка. Такой подход сейчас страдает от так называемого инпут-лага: вы нажимаете кнопку, а действие на экране происходит с задержкой; это портит удовольствие от любой игры, а в современные боевики, где счет идет на миллисекунды, так играть просто невозможно. Google Stadia продемонстрировала, что облачные технологии далеки от совершенства, потому план Microsoft по созданию облачного Netflix с играми в ближайшее время реализовать вряд ли удастся.

Именно поэтому стратегия классических «больших» эксклюзивов по-прежнему работает. В активе Sony проверенные хиты от давних партнеров. Авторы God of War и Horizon уже анонсировали продолжения для PlayStation 5; на ближайшем State of Play вполне может случиться анонс новой игры Naughty Dog (авторов Uncharted и The Last of Us).

В прошлом поколении Хидэтака Миядзаки сделал эксклюзивный для PS4 Bloodborne, а игроки в Red Dead Redemption 2 получили доступ к онлайн-контенту на PS4 раньше, чем пользователи Xbox One — то есть Sony, помимо работы с постоянными партнерами, часто заключает соглашения о временной эксклюзивности.

Здесь же стоит упомянуть о новой стратегии Sony дразнить пользователей PC, отдавая им слегка протухшие проекты PlayStation. Horizon Zero Dawn заглянула в Steam через три года после релиза, Days Gone — через два. Расчет, похоже, на то, что те, кому понравится Horizon на PC, могут не захотеть ждать еще три года до порта новой части и задумаются о покупке PS5.

На протяжении многих лет бренд PlayStation гарантировал пользователям сильный набор эксклюзивов, в которые нельзя поиграть больше нигде — и PS5 не станет исключением, несмотря ни на что.