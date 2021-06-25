30 лет назад война консолей была похожа на гонку вооружений: у кого мощнее система, тот вроде как и победил. Сегодня открытая конфронтация уступила место более хитрой гибридной войне, в которой издатели вынуждены искать новые изощренные методы обольщения пользователей. Разбираем 3 принципиально разные стратегии.

«Genesis does what Nintendon’t» — так Sega «дружески» подтрунивала над своим конкурентом, Nintendo, видимо, рассчитывая начать серию остроумных рекламных колкостей в духе Mercedes и BMW. На деле получилось иначе, вышедшая через несколько лет после премьеры столь игривого ролика консоль Dreamcast провалилась с таким треском, что несчастная Sega прекратила свое существование в качестве производителя приставок и выбыла из войны консолей навсегда. Такой исход сейчас видится пророческим. Nintendon’t было намеком на слабость восьмибитных консолей NES, которым Sega собиралась противопоставить вдвое более мощные 16-битные Mega Drive (для американского рынка их называли Genesis). Уже 20 лет назад подобный подход оказался проигрышным (по разным причинам), а сегодня, когда игровое железо уперлось в потолок, гоняться за передовой графикой и новыми мощностями не так уж важно. Война консолей , которая на протяжении многих лет двигает прогресс игровой индустрии вперед, перестала быть гонкой вооружений . Это не значит, что издатели помирились. Просто сражение за пользователя стало более тонкой и искусной политикой; для обольщения клиента требуется нечто большее, чем увеличенная мощность процессора и видеокарты. В этом материале кратко описаны стратегии трех консольных гигантов — Microsoft, Sony и Nintendo, — которые во многом и определят то, в какие игры мы с вами будем играть в ближайшие годы.

Microsfot: сервис Идеальный пример стратегии Microsoft — развитие Minecraft. Логичным, на первый взгляд, шагом после столь внушительной покупки (за $2,5 млрд) было бы закрыть доступ к игре всем конкурентам. Microsoft сделала противоположное: в Minecraft можно играть и на PlayStation, и на консоли Nintendo — а еще на iPhone, Google Pixel, макбуках, системах, работающих на Linux, утюгах и швейной машинке Singer 1906 года. Именно так Microsoft собирается поступить с каждым своим проектом — распространить его на максимальное количество систем, включая прямых конкурентов. Стриминговый сервис xCloud позволит играть по подписке Game Pass на любых устройствах. Здесь же стоит упомянуть о главной сделке этого года, покупке Bethesda (авторов Morrowind, Skyrim, Fallout 3 и Doom Eternal) за $7,5 млрд. Вероятно, здесь должно случиться повторение стратегии Minecraft. Один из главных анонсов E3 — космический эпик Starfield. Вполне возможно, что покупать его нам с вами не придется . Вместо этого игра будет доступна по подписке Game Pass вместе с остальными проектами Microsoft. Оформили подписку, а потом забыли обо всем на свете: игра доступна одновременно и на Xbox, и на iPhone, и на всех прочих устройствах, поддерживающих Game Pass. Окончательной победой над конкурентами можно будет посчитать момент, когда вы возьмете с собой в дорогу новенькую Nintendo Switch, оформите на ней Game Pass и будете наслаждаться Starfield, а не Mario.

Sony: эксклюзивы Ставка Microsoft на xCloud и Game Pass казалась бы абсолютно беспроигрышной, если бы не одно но. В Minecraft вы действительно можете играть на iPhone прямо сейчас, а вот чтобы на телефоне заработал Starfield, понадобится мощный облачный сервис. На всякий случай поясним: облачный гейминг — это когда игровая графика обсчитывается на удаленном сервере, а в ваше устройство поставляется уже готовая картинка. Такой подход сейчас страдает от так называемого инпут-лага: вы нажимаете кнопку, а действие на экране происходит с задержкой; это портит удовольствие от любой игры, а в современные боевики, где счет идет на миллисекунды, так играть просто невозможно. Google Stadia продемонстрировала, что облачные технологии далеки от совершенства, потому план Microsoft по созданию облачного Netflix с играми в ближайшее время реализовать вряд ли удастся. Именно поэтому стратегия классических «больших» эксклюзивов по-прежнему работает. В активе Sony проверенные хиты от давних партнеров. Авторы God of War и Horizon уже анонсировали продолжения для PlayStation 5; на ближайшем State of Play вполне может случиться анонс новой игры Naughty Dog (авторов Uncharted и The Last of Us). В прошлом поколении Хидэтака Миядзаки сделал эксклюзивный для PS4 Bloodborne, а игроки в Red Dead Redemption 2 получили доступ к онлайн-контенту на PS4 раньше, чем пользователи Xbox One — то есть Sony, помимо работы с постоянными партнерами, часто заключает соглашения о временной эксклюзивности. Здесь же стоит упомянуть о новой стратегии Sony дразнить пользователей PC, отдавая им слегка протухшие проекты PlayStation. Horizon Zero Dawn заглянула в Steam через три года после релиза, Days Gone — через два. Расчет, похоже, на то, что те, кому понравится Horizon на PC, могут не захотеть ждать еще три года до порта новой части и задумаются о покупке PS5. На протяжении многих лет бренд PlayStation гарантировал пользователям сильный набор эксклюзивов, в которые нельзя поиграть больше нигде — и PS5 не станет исключением, несмотря ни на что.

Nintendo: ностальгия Тут может возникнуть закономерный вопрос, о какой ностальгии идет речь, если современные владельцы Nintendo Switch никогда не играли в Mario Bros 1983 года выпуска. Более того, тогда они еще не родились. Более того, тогда еще не родились их родители. Ностальгия Nintendo понимается шире. Это возврат в детство, ощущение безграничной радости и комфорта. Все игры из главной линейки Switch не очень-то сложные, у боссов по три жизни, графика яркая, музыка приятная. В какой‑то момент у вас может создаться ощущение, что вы играете в одну и ту же игру, будь то приключения Марио, Луиджи или Линка. Они все примерно одинаково выглядят и похоже ощущаются, но качество неизменно высокое — а главное, что нигде, кроме как на Nintendo Switch, ознакомиться с ними нельзя. Помимо эксклюзивов цифровой магазин Nintendo завален второсортным мусором, отбракованным из Steam, но получившим вторую жизнь на портативной консоли. Возможность поиграть в дороге добавляет красок даже самому слабому проекту, а хиты вроде Fortnite или Overwatch, и без того не испытывающие нехватку пользователей, приманивают аудиторию к Switch. В этом контексте занятно выглядит описанная выше стратегия Microsoft, ставка на подписки и облачный гейминг. Никто не мешает Nintendo подсмотреть подход у конкурента, спроецировав его на собственный бизнес. При прочих равных у японской компании есть одно гигантское преимущество — уже готовая портативная консоль с лояльной аудиторией, которую не надо приучать к тому, что крошечный стик геймпада — это не так уж и неудобно. Марио уже заглядывал на iPhone, это партнерство можно развить в любой момент. Готовьтесь к новым приключениям Линка — по подписке.