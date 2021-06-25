30 лет назад война консолей была похожа на гонку вооружений: у кого мощнее система, тот вроде как и победил. Сегодня открытая конфронтация уступила место более хитрой гибридной войне, в которой издатели вынуждены искать новые изощренные методы обольщения пользователей. Разбираем 3 принципиально разные стратегии.
«Genesis does what Nintendon’t» — так Sega «дружески» подтрунивала над своим конкурентом, Nintendo, видимо, рассчитывая начать серию остроумных рекламных колкостей в духе Mercedes и BMW.
На деле получилось иначе, вышедшая через несколько лет после премьеры столь игривого ролика консоль Dreamcast провалилась с таким треском, что несчастная Sega прекратила свое существование в качестве производителя приставок и выбыла из войны консолей навсегда.
Такой исход сейчас видится пророческим. Nintendon’t было намеком на слабость восьмибитных консолей NES, которым Sega собиралась противопоставить вдвое более мощные 16-битные Mega Drive (для американского рынка их называли Genesis).
Уже 20 лет назад подобный подход оказался проигрышным (по разным причинам), а сегодня, когда игровое железо уперлось в потолок, гоняться за передовой графикой и новыми мощностями не так уж важно.
Война консолей, которая на протяжении многих лет двигает прогресс игровой индустрии вперед, перестала быть гонкой вооружений. Это не значит, что издатели помирились. Просто сражение за пользователя стало более тонкой и искусной политикой; для обольщения клиента требуется нечто большее, чем увеличенная мощность процессора и видеокарты.
В этом материале кратко описаны стратегии трех консольных гигантов — Microsoft, Sony и Nintendo, — которые во многом и определят то, в какие игры мы с вами будем играть в ближайшие годы.
Microsfot: сервис
Идеальный пример стратегии Microsoft — развитие Minecraft. Логичным, на первый взгляд, шагом после столь внушительной покупки (за $2,5 млрд) было бы закрыть доступ к игре всем конкурентам.
Microsoft сделала противоположное: в Minecraft можно играть и на PlayStation, и на консоли Nintendo — а еще на iPhone, Google Pixel, макбуках, системах, работающих на Linux, утюгах и швейной машинке Singer 1906 года.
Именно так Microsoft собирается поступить с каждым своим проектом — распространить его на максимальное количество систем, включая прямых конкурентов. Стриминговый сервис xCloud позволит играть по подписке Game Pass на любых устройствах.
Здесь же стоит упомянуть о главной сделке этого года, покупке Bethesda (авторов Morrowind, Skyrim, Fallout 3 и Doom Eternal) за $7,5 млрд. Вероятно, здесь должно случиться повторение стратегии Minecraft. Один из главных анонсов E3 — космический эпик Starfield. Вполне возможно, что покупать его нам с вами не придется. Вместо этого игра будет доступна по подписке Game Pass вместе с остальными проектами Microsoft. Оформили подписку, а потом забыли обо всем на свете: игра доступна одновременно и на Xbox, и на iPhone, и на всех прочих устройствах, поддерживающих Game Pass.
Окончательной победой над конкурентами можно будет посчитать момент, когда вы возьмете с собой в дорогу новенькую Nintendo Switch, оформите на ней Game Pass и будете наслаждаться Starfield, а не Mario.
Sony: эксклюзивы
Ставка Microsoft на xCloud и Game Pass казалась бы абсолютно беспроигрышной, если бы не одно но. В Minecraft вы действительно можете играть на iPhone прямо сейчас, а вот чтобы на телефоне заработал Starfield, понадобится мощный облачный сервис.
На всякий случай поясним: облачный гейминг — это когда игровая графика обсчитывается на удаленном сервере, а в ваше устройство поставляется уже готовая картинка. Такой подход сейчас страдает от так называемого инпут-лага: вы нажимаете кнопку, а действие на экране происходит с задержкой; это портит удовольствие от любой игры, а в современные боевики, где счет идет на миллисекунды, так играть просто невозможно. Google Stadia продемонстрировала, что облачные технологии далеки от совершенства, потому план Microsoft по созданию облачного Netflix с играми в ближайшее время реализовать вряд ли удастся.
Именно поэтому стратегия классических «больших» эксклюзивов по-прежнему работает. В активе Sony проверенные хиты от давних партнеров. Авторы God of War и Horizon уже анонсировали продолжения для PlayStation 5; на ближайшем State of Play вполне может случиться анонс новой игры Naughty Dog (авторов Uncharted и The Last of Us).
В прошлом поколении Хидэтака Миядзаки сделал эксклюзивный для PS4 Bloodborne, а игроки в Red Dead Redemption 2 получили доступ к онлайн-контенту на PS4 раньше, чем пользователи Xbox One — то есть Sony, помимо работы с постоянными партнерами, часто заключает соглашения о временной эксклюзивности.
Здесь же стоит упомянуть о новой стратегии Sony дразнить пользователей PC, отдавая им слегка протухшие проекты PlayStation. Horizon Zero Dawn заглянула в Steam через три года после релиза, Days Gone — через два. Расчет, похоже, на то, что те, кому понравится Horizon на PC, могут не захотеть ждать еще три года до порта новой части и задумаются о покупке PS5.
На протяжении многих лет бренд PlayStation гарантировал пользователям сильный набор эксклюзивов, в которые нельзя поиграть больше нигде — и PS5 не станет исключением, несмотря ни на что.
Nintendo: ностальгия
Тут может возникнуть закономерный вопрос, о какой ностальгии идет речь, если современные владельцы Nintendo Switch никогда не играли в Mario Bros 1983 года выпуска. Более того, тогда они еще не родились. Более того, тогда еще не родились их родители.
Ностальгия Nintendo понимается шире. Это возврат в детство, ощущение безграничной радости и комфорта. Все игры из главной линейки Switch не очень-то сложные, у боссов по три жизни, графика яркая, музыка приятная. В какой‑то момент у вас может создаться ощущение, что вы играете в одну и ту же игру, будь то приключения Марио, Луиджи или Линка. Они все примерно одинаково выглядят и похоже ощущаются, но качество неизменно высокое — а главное, что нигде, кроме как на Nintendo Switch, ознакомиться с ними нельзя.
Помимо эксклюзивов цифровой магазин Nintendo завален второсортным мусором, отбракованным из Steam, но получившим вторую жизнь на портативной консоли. Возможность поиграть в дороге добавляет красок даже самому слабому проекту, а хиты вроде Fortnite или Overwatch, и без того не испытывающие нехватку пользователей, приманивают аудиторию к Switch.
В этом контексте занятно выглядит описанная выше стратегия Microsoft, ставка на подписки и облачный гейминг. Никто не мешает Nintendo подсмотреть подход у конкурента, спроецировав его на собственный бизнес. При прочих равных у японской компании есть одно гигантское преимущество — уже готовая портативная консоль с лояльной аудиторией, которую не надо приучать к тому, что крошечный стик геймпада — это не так уж и неудобно. Марио уже заглядывал на iPhone, это партнерство можно развить в любой момент. Готовьтесь к новым приключениям Линка — по подписке.