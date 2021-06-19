Одна из главных сенсаций минувшей E3 — долгожданная премьера геймплея Elden Ring, над которой вместе с создателем Dark Souls Хидэтакой Миядзаки поработал и сам автор «Песни льда и пламени» Джордж Мартин. А что, разве «Ветра зимы» уже дописаны? Разбираемся, откуда мэтр взял время еще и на сценарий к игре.

«Что такое Elden Ring, в двух словах не описать», — так обычно начинает Хидэтака Миядзаки любое из многочисленных интервью, после двух лет молчания выдаваемых в огромных количествах. Пространных фраз и уклончивых ответов в них больше, чем внятной информации. Но мы постарались выцепить из них хоть что‑то полезное. Для тех, кто под фамилией Миядзаки мыслит только великого режиссера-аниматора, поясним. Хидэтака Миядзаки — японский геймдизайнер, автор серии Dark Souls. Серия эта знаменита своим недружелюбным отношением к игроку, сложным и вдумчивым геймплеем и мрачной, проработанной мифологией, выстроенной вокруг поклонению Солнцу (в той или иной его форме). Elden Ring — новая игра Миядзаки, и самая разрекламированная ее особенность — участие Джорджа Мартина в разработке сценария.

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Джордж Мартин действительно работал над Elden Ring? Да. Только вряд ли живого классика современной англоязычной прозы мучали дедлайнами и требованиями переписать сценарий. Как рассказывал Миядзаки в одном из интервью , когда бизнес-директор компании From Software Эичи Накадзима попытался связаться с Мартином, в команде все ждали отказ, но вместо этого удалось организовать неформальную встречу. В ходе нескольких таких встреч Миядзаки и писатель обменивались идеями, которые в итоге легли в основу мифологии игры. Да, тут снова возникают все классические Dark Souls-мотивы (гигантское дерево, гибнущий мир, гаснущий огонь — об этом ниже), явно выдуманные Миядзаки, а Мартин выступает скорее в качестве приглашенного редактора. Но есть в Elden Ring еще один пласт, где талант автора «Игры престолов» мог найти достойное применение. В отличие от Dark Souls или Bloodborne, сюжет обещает быть более конкретным, выстроенным вокруг персонажей — и видимо, над ними Мартин и работал, ну или, как минимум, подкинул идею, в каком направлении их развивать. Похоже, что нас ждет противостояние царственных особ, превратившихся в монстров, жадно делящих наследство погибшей королевы; никто лучше Джорджа Мартина не умеет рассказывать такие истории. Сам писатель говорит, что закончил работу над проектом много лет назад, описав мифологию мира игры. Теперь он изредка общается с From Software, когда те показывают ему «дизайн очередного монстра». Так что фраза «A New World Created by George Martin», дерзко вынесенная в подзаголовки трейлеров, больше маркетинговая уловка, чем правда. Впрочем, в случае с проектом в стиле Dark Souls, где сюжет настолько запутан, что воспринимают его в «Википедии», а не в самой игре (буквально: сначала прошел игру, потом пошел читать, что это было), даже пары намеков, брошенных писателем во время неформальной беседы, может быть достаточно для того, чтобы вывести сценарий на новый уровень.

© FromSoftware

Что такое Elden Ring? Это кольцо? Его можно носить на пальце? Однозначного ответа на этот вопрос до сих пор нет — и не факт, что он появится после релиза. Возможно, речь идет о кольце (или даже нескольких кольцах) которые вы видите на изображении, иллюстрирующем этот абзац. Также возможно, что кольцо опоясывает ствол мирового древа. В комьюнити на reddit высказали интересное предположение о том, что возраст дерева считается по так называемым годичным кольцам, а Elden Ring — это первое кольцо.

© FromSoftware

Что вообще происходит?! Место действия называется Lands Between («Межземье»). Посреди него растет Erdtree, своеобразное древо мира. В какой‑то момент оно гибнет, а вместе с ним распадается и Кольцо Древних (Elden Ring). Дети королевы Марики собирают осколки Кольца, именуемые теперь Великими Рунами, и сходят от их магии с ума. Безумные дети-полубоги устраивают между собой войну — и именно в этот момент на сцену выходит главный герой, изгнанник Tarnished («Потускневший»). Когда древо мира еще было целым, оно давало частички своей силы людям, отчего у них начинали светиться глаза. Тех, чье сияние по каким‑то причинам гасло, называли Потускневшими и прогоняли из королевства. Теперь, когда древо погибло, Потускневшие возвращаются домой, чтобы сразиться с безумными полубогами и отвоевать у них королевство. «Безродный Потускневший, корчащий из себя Лорда. Приказываю: на колени!» — согласитесь, звучит круто. В духе Джорджа Мартина!

© FromSoftware

А это еще что такое на картинке? Это один из врагов. На прямой вопрос о том, будут ли в игре мимики, Миядзаки ответил отрицательно, добавив, что From Software любят удивлять игроков и уже заготовили немало сюрпризов. Что касается конкретно этого существа, очевидно, что оно как минимум отдаленно похоже на горшок и, возможно, будет прятать руки и ноги, чтобы сбить с толку наивного игрока; это своеобразный «полумимик». Интересно еще вот что. Одна из главных ветвей магии в игре — колдовство призыва. Вы можете звать на помощь духов убитых в бою врагов, так что и этот очаровательный горшок может в какой‑то момент встать на вашу сторону!

© FromSoftware

На что похожа игра? На смесь классики Миядзаки Dark Souls и Legend Of Zelda: Breath Of The Wild (хит Nintendo Switch). Sekiro, прошлая игра From Software, несмотря на обещания сделать стелс-экшен, так и осталась клоном Dark Souls, пусть и с существенными изменениями в дизайне уровней (там, в отличие от игр серии Souls, можно было прятаться в траве, прыгать и карабкаться по стенам). Нечто похожее, как нам сейчас видится, должно произойти и в Elden Ring, только перемещение по уровням станет еще более гибким.

Герой вновь может прятаться (ничего сложного — присели в траве, подкрались к врагу сзади, убили) и лазить по стенам — верхом на коне. Игра поделена на 6 зон, каждая из которых принадлежит одному из болубогов (детей Марики). Задача игрока — уничтожить всех шестерых боссов; делать это можно в произвольном порядке, но в некоторые зоны с самого начала игры вы попасть не сможете, придется прокачаться. Примерно так же работала Breath Of The Wild. Тут как раз появляется самый тонкий и удивительный момент геймдизайна Elden Ring: умения , позволяющие герою лучше драться и быстрее перемещаться по локациям, открываются не через прокачку — их нужно находить . То есть, скажем, силу герой прокачивает, набирая опыт: убили десять монстров, получили очко опыта, стали сильнее. А вот призыв духа прокачать невозможно — его можно только найти в каком‑то закоулке Межземья. Так разработчики собираются мотивировать игроков исследовать мир, а не ломиться по прямой от одного босса к другому.

© FromSoftware

А вот графика что‑то так себе. Чего так? Elden Ring создается на том же движке, что и Dark Souls 3 или Bloodborne. Но и ладно: авторы не отвлекаются на разработку новой технологии, сосредоточившись собственно на игре. Визуально и прошлые проекты Миядзаки выглядели весьма архаично на фоне других бестселлеров своего времени — это им не мешало быть одними из лучших игр.