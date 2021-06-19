Одна из главных сенсаций минувшей E3 — долгожданная премьера геймплея Elden Ring, над которой вместе с создателем Dark Souls Хидэтакой Миядзаки поработал и сам автор «Песни льда и пламени» Джордж Мартин. А что, разве «Ветра зимы» уже дописаны? Разбираемся, откуда мэтр взял время еще и на сценарий к игре.
«Что такое Elden Ring, в двух словах не описать», — так обычно начинает Хидэтака Миядзаки любое из многочисленных интервью, после двух лет молчания выдаваемых в огромных количествах. Пространных фраз и уклончивых ответов в них больше, чем внятной информации. Но мы постарались выцепить из них хоть что‑то полезное.
Для тех, кто под фамилией Миядзаки мыслит только великого режиссера-аниматора, поясним. Хидэтака Миядзаки — японский геймдизайнер, автор серии Dark Souls. Серия эта знаменита своим недружелюбным отношением к игроку, сложным и вдумчивым геймплеем и мрачной, проработанной мифологией, выстроенной вокруг поклонению Солнцу (в той или иной его форме). Elden Ring — новая игра Миядзаки, и самая разрекламированная ее особенность — участие Джорджа Мартина в разработке сценария.
Джордж Мартин действительно работал над Elden Ring?
Да. Только вряд ли живого классика современной англоязычной прозы мучали дедлайнами и требованиями переписать сценарий. Как рассказывал Миядзаки в одном из интервью , когда бизнес-директор компании From Software Эичи Накадзима попытался связаться с Мартином, в команде все ждали отказ, но вместо этого удалось организовать неформальную встречу. В ходе нескольких таких встреч Миядзаки и писатель обменивались идеями, которые в итоге легли в основу мифологии игры. Да, тут снова возникают все классические Dark Souls-мотивы (гигантское дерево, гибнущий мир, гаснущий огонь — об этом ниже), явно выдуманные Миядзаки, а Мартин выступает скорее в качестве приглашенного редактора.
Но есть в Elden Ring еще один пласт, где талант автора «Игры престолов» мог найти достойное применение. В отличие от Dark Souls или Bloodborne, сюжет обещает быть более конкретным, выстроенным вокруг персонажей — и видимо, над ними Мартин и работал, ну или, как минимум, подкинул идею, в каком направлении их развивать. Похоже, что нас ждет противостояние царственных особ, превратившихся в монстров, жадно делящих наследство погибшей королевы; никто лучше Джорджа Мартина не умеет рассказывать такие истории.
Сам писатель говорит, что закончил работу над проектом много лет назад, описав мифологию мира игры. Теперь он изредка общается с From Software, когда те показывают ему «дизайн очередного монстра».
Так что фраза «A New World Created by George Martin», дерзко вынесенная в подзаголовки трейлеров, больше маркетинговая уловка, чем правда. Впрочем, в случае с проектом в стиле Dark Souls, где сюжет настолько запутан, что воспринимают его в «Википедии», а не в самой игре (буквально: сначала прошел игру, потом пошел читать, что это было), даже пары намеков, брошенных писателем во время неформальной беседы, может быть достаточно для того, чтобы вывести сценарий на новый уровень.
Что такое Elden Ring? Это кольцо? Его можно носить на пальце?
Однозначного ответа на этот вопрос до сих пор нет — и не факт, что он появится после релиза. Возможно, речь идет о кольце (или даже нескольких кольцах) которые вы видите на изображении, иллюстрирующем этот абзац. Также возможно, что кольцо опоясывает ствол мирового древа. В комьюнити на reddit высказали интересное предположение о том, что возраст дерева считается по так называемым годичным кольцам, а Elden Ring — это первое кольцо.
Что вообще происходит?!
Место действия называется Lands Between («Межземье»). Посреди него растет Erdtree, своеобразное древо мира. В какой‑то момент оно гибнет, а вместе с ним распадается и Кольцо Древних (Elden Ring). Дети королевы Марики собирают осколки Кольца, именуемые теперь Великими Рунами, и сходят от их магии с ума. Безумные дети-полубоги устраивают между собой войну — и именно в этот момент на сцену выходит главный герой, изгнанник Tarnished («Потускневший»).
Когда древо мира еще было целым, оно давало частички своей силы людям, отчего у них начинали светиться глаза. Тех, чье сияние по каким‑то причинам гасло, называли Потускневшими и прогоняли из королевства. Теперь, когда древо погибло, Потускневшие возвращаются домой, чтобы сразиться с безумными полубогами и отвоевать у них королевство.
«Безродный Потускневший, корчащий из себя Лорда. Приказываю: на колени!» — согласитесь, звучит круто. В духе Джорджа Мартина!
А это еще что такое на картинке?
Это один из врагов. На прямой вопрос о том, будут ли в игре мимики, Миядзаки ответил отрицательно, добавив, что From Software любят удивлять игроков и уже заготовили немало сюрпризов. Что касается конкретно этого существа, очевидно, что оно как минимум отдаленно похоже на горшок и, возможно, будет прятать руки и ноги, чтобы сбить с толку наивного игрока; это своеобразный «полумимик».
Интересно еще вот что. Одна из главных ветвей магии в игре — колдовство призыва. Вы можете звать на помощь духов убитых в бою врагов, так что и этот очаровательный горшок может в какой‑то момент встать на вашу сторону!
На что похожа игра?
На смесь классики Миядзаки Dark Souls и Legend Of Zelda: Breath Of The Wild (хит Nintendo Switch).
Sekiro, прошлая игра From Software, несмотря на обещания сделать стелс-экшен, так и осталась клоном Dark Souls, пусть и с существенными изменениями в дизайне уровней (там, в отличие от игр серии Souls, можно было прятаться в траве, прыгать и карабкаться по стенам).
Нечто похожее, как нам сейчас видится, должно произойти и в Elden Ring, только перемещение по уровням станет еще более гибким.
Герой вновь может прятаться (ничего сложного — присели в траве, подкрались к врагу сзади, убили) и лазить по стенам — верхом на коне.
Игра поделена на 6 зон, каждая из которых принадлежит одному из болубогов (детей Марики). Задача игрока — уничтожить всех шестерых боссов; делать это можно в произвольном порядке, но в некоторые зоны с самого начала игры вы попасть не сможете, придется прокачаться. Примерно так же работала Breath Of The Wild.
Тут как раз появляется самый тонкий и удивительный момент геймдизайна Elden Ring: умения, позволяющие герою лучше драться и быстрее перемещаться по локациям, открываются не через прокачку — их нужно находить. То есть, скажем, силу герой прокачивает, набирая опыт: убили десять монстров, получили очко опыта, стали сильнее. А вот призыв духа прокачать невозможно — его можно только найти в каком‑то закоулке Межземья. Так разработчики собираются мотивировать игроков исследовать мир, а не ломиться по прямой от одного босса к другому.
А вот графика что‑то так себе. Чего так?
Elden Ring создается на том же движке, что и Dark Souls 3 или Bloodborne. Но и ладно: авторы не отвлекаются на разработку новой технологии, сосредоточившись собственно на игре. Визуально и прошлые проекты Миядзаки выглядели весьма архаично на фоне других бестселлеров своего времени — это им не мешало быть одними из лучших игр.
Я правильно понял, у этого существа десяток рук, в двух из них оно держит топоры, а в третьей — гигантскую птичью голову, изрыгающую пламя?
Да!!!