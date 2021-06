Так что фраза «A New World Created by George Martin», дерзко вынесенная в подзаголовки трейлеров, больше маркетинговая уловка, чем правда. Впрочем, в случае с проектом в стиле Dark Souls, где сюжет настолько запутан, что воспринимают его в «Википедии», а не в самой игре (буквально: сначала прошел игру, потом пошел читать, что это было), даже пары намеков, брошенных писателем во время неформальной беседы, может быть достаточно для того, чтобы вывести сценарий на новый уровень.

Сам писатель говорит , что закончил работу над проектом много лет назад, описав мифологию мира игры. Теперь он изредка общается с From Software, когда те показывают ему «дизайн очередного монстра».

Да. Только вряд ли живого классика современной англоязычной прозы мучали дедлайнами и требованиями переписать сценарий. Как рассказывал Миядзаки в одном из интервью , когда бизнес-директор компании From Software Эичи Накадзима попытался связаться с Мартином, в команде все ждали отказ, но вместо этого удалось организовать неформальную встречу. В ходе нескольких таких встреч Миядзаки и писатель обменивались идеями, которые в итоге легли в основу мифологии игры. Да, тут снова возникают все классические Dark Souls-мотивы ( гигантское дерево , гибнущий мир, гаснущий огонь — об этом ниже), явно выдуманные Миядзаки, а Мартин выступает скорее в качестве приглашенного редактора.

Место действия называется Lands Between («Межземье»). Посреди него растет Erdtree, своеобразное древо мира. В какой‑то момент оно гибнет, а вместе с ним распадается и Кольцо Древних (Elden Ring). Дети королевы Марики собирают осколки Кольца, именуемые теперь Великими Рунами, и сходят от их магии с ума. Безумные дети-полубоги устраивают между собой войну — и именно в этот момент на сцену выходит главный герой, изгнанник Tarnished («Потускневший»).

Это один из врагов. На прямой вопрос о том, будут ли в игре мимики , Миядзаки ответил отрицательно, добавив, что From Software любят удивлять игроков и уже заготовили немало сюрпризов. Что касается конкретно этого существа, очевидно, что оно как минимум отдаленно похоже на горшок и, возможно, будет прятать руки и ноги, чтобы сбить с толку наивного игрока; это своеобразный «полумимик».

На что похожа игра?

На смесь классики Миядзаки Dark Souls и Legend Of Zelda: Breath Of The Wild (хит Nintendo Switch).

Sekiro, прошлая игра From Software, несмотря на обещания сделать стелс-экшен, так и осталась клоном Dark Souls, пусть и с существенными изменениями в дизайне уровней (там, в отличие от игр серии Souls, можно было прятаться в траве, прыгать и карабкаться по стенам).

Нечто похожее, как нам сейчас видится, должно произойти и в Elden Ring, только перемещение по уровням станет еще более гибким.

Герой вновь может прятаться (ничего сложного — присели в траве, подкрались к врагу сзади, убили) и лазить по стенам — верхом на коне.

Игра поделена на 6 зон, каждая из которых принадлежит одному из болубогов (детей Марики). Задача игрока — уничтожить всех шестерых боссов; делать это можно в произвольном порядке, но в некоторые зоны с самого начала игры вы попасть не сможете, придется прокачаться. Примерно так же работала Breath Of The Wild.