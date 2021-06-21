Платформеры — игры, большую часть времени в которых вы перемещаетесь между плоскостями (платформами). Бегаете, прыгаете, пытаясь то не упасть в пропасть, то не налететь на противника. Платформеры — один из первых популярных игровых жанров. Когда мы говорим о классике видеоигр 30-40-летней давности, в 4 случаях из 5 мы подразумеваем именно их.

Классические двухмерные платформеры восьмидесятых-начала девяностых выглядели так: вы перемещаетесь по уровню, прыгаете между плоскостями, собираете предметы и пытаетесь или увернуться от врагов или победить их (как правило, прыжком на них сверху).