Платформеры в 2021 году — это круто. Доказательство — «Ratchet & Clank: Сквозь Миры»
На PlayStation 5 эксклюзивом выходит «Ratchet & Clank: Сквозь миры», очередная серия приключений Рэтчета и его вечного спутника, робота Кланка. Уже геймплейные ролики намекают: жанр платформера, в котором выполнена игра, переживает второе рождение. На примере Ratchet & Clank и других подобных игр объясняем, что такое платформеры и почему в 2021 году в них играть особенно круто.
Как выглядят
платформеры
Как выглядят платформеры
Платформеры — игры, большую часть времени в которых вы перемещаетесь между плоскостями (платформами). Бегаете, прыгаете, пытаясь то не упасть в пропасть, то не налететь на противника. Платформеры — один из первых популярных игровых жанров. Когда мы говорим о классике видеоигр 30-40-летней давности, в 4 случаях из 5 мы подразумеваем именно их.
Классические двухмерные платформеры восьмидесятых-начала девяностых выглядели так: вы перемещаетесь по уровню, прыгаете между плоскостями, собираете предметы и пытаетесь или увернуться от врагов или победить их (как правило, прыжком на них сверху).
Платформеры — игры, большую часть времени в которых вы перемещаетесь между плоскостями (платформами). Бегаете, прыгаете, пытаясь то не упасть в пропасть, то не налететь на противника. Платформеры — один из первых популярных игровых жанров. Когда мы говорим о классике видеоигр 30-40-летней давности, в 4 случаях из 5 мы подразумеваем именно их.
Классические двухмерные платформеры восьмидесятых-начала девяностых выглядели так: вы перемещаетесь по уровню, прыгаете между плоскостями, собираете предметы и пытаетесь или увернуться от врагов или победить их (как правило, прыжком на них сверху).
Super Mario Bros
Super Mario Bros
Первый классический платформер — Donkey Kong 1981 года от Nintendo. Именно оттуда вышли основные механики игр жанра: вам надо перемещаться по уровню, прыгая и карабкаясь по лестницам, и пытаться спасти подружку от злодея по имени Донки Конг.
Платформеры
игры, большую часть времени в которых вы перемещаетесь между плоскостями (платформами)
Платформеры
игры, большую часть времени в которых вы перемещаетесь между плоскостями (платформами)
Платформеры спасли игровую индустрию после кризиса 1983 года: тогда самонадеянное руководство фирмы Atari вбухало кучу денег в игру по фильму «Инопланетянин» и она оказалась такой плохой, что непроданные картриджи пришлось зарыть на свалке. Точнее, один платформер — Super Mario Bros. От той же Nintendo. Первые игры про братьев Марио (переработанных и получивших имена главных героев Donkey Kong) — классика гейм-дизайна. То, как выглядят уровни, как передвигается герой, как он обходит врагов, как проходит обучение, почти на 10 лет определила игра от Nintendo.
Как выглядела Donkey Kong, первая популярная игра-платформер
Чем платформеры
отличались (и отличаются)
от других игр
Логичный вопрос: не являлись ли платформерами все игры того времени? Ведь, по факту, везде герой должен был передвигаться по двухмерному миру, прыгать, бегать и побеждать врагов. Ответ: «нет». Платформеры отличались тем, что перемещение в них всегда было важнее любых других действий. Главное — дойти из точки А в точку Б, а борьба с противниками и сбор предметов в вторичны. Поэтому Mario — платформер, а, скажем, Streets Of Rage — нет, это уже файтинг, потому что успех игрока зависит от победы в схватках, а не умелых прыжков.
Как выглядит Ratchet & Clank, главный платформер года и первая настоящая некстген-игра на PS5
Как платформеры перешли в 3D
Двухмерные платформеры, спасшие индустрию от гибели в восьмидесятые, к середине девяностых исчерпали себя. Возможности техники позволили сделать игры более разнообразными с точки зрения механик, а, главное, сделали их трехмерными. Прыжки в формате «вид сбоку» уже никого не удивляли.
Вскоре в 3D переехали и платформеры. Главная игра жанра в девяностые — Crash Bandicoot от Naughty Dog, классика первой PlayStation. Теперь вы управляете сумчатым млекопитающим по имени Крэш, ставшим жертвой экспериментов злого доктора Кортекса и обретшим в результате немалую силу. Всю игру вам нужны фактически две кнопки. Одна — для прыжков, вторая — для «вращения», которым Крэш разбивает ящики и одолевает врагов. По факту именно от серии Crash Bandicoot можно отсчитывать историю раннеров (Subway Surfer, Temple Run и других), которые в 2010-е стали хитами мобильных игр.
Как платформеры перешли в 3D
Двухмерные платформеры, спасшие индустрию от гибели в восьмидесятые, к середине девяностых исчерпали себя. Возможности техники позволили сделать игры более разнообразными с точки зрения механик, а, главное, сделали их трехмерными. Прыжки в формате «вид сбоку» уже никого не удивляли.
Вскоре в 3D переехали и платформеры. Главная игра жанра в девяностые — Crash Bandicoot от Naughty Dog, классика первой PlayStation. Теперь вы управляете сумчатым млекопитающим по имени Крэш, ставшим жертвой экспериментов злого доктора Кортекса и обретшим в результате немалую силу. Всю игру вам нужны фактически две кнопки. Одна — для прыжков, вторая — для «вращения», которым Крэш разбивает ящики и одолевает врагов. По факту именно от серии Crash Bandicoot можно отсчитывать историю раннеров (Subway Surfer, Temple Run и других), которые в 2010-е стали хитами мобильных игр.
Crash Bandicoot
Crash Bandicoot
Вторым хитом первой PlayStation стала игра Spyro the Dragon от Insomniac Games. В отличие от серии про Крэша, в серии про дракона Спайро упор делается на исследование игрового мира в поисках предметов, которые позволят перебраться на следующие уровни. Бонусом к чисто платформенным механикам шла обязательная битва с боссом в конце каждого уровня. Insomniac удачнее других стали смешивать классические платформеры с другими жанрами. Идеальным воплощением этого микса стала серия игр про Рэтчета и Кланка, продолжение которой выходит 11 июня.
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Как платформеры вышли за привычные рамки
Платформеры 2010-х уже давно перестали быть играми в духе «прыгай и спасайся» (кроме мобильных устройств, но о них — отдельный разговор). В лучших традициях постмодернизма они вобрали в себя лучшие черты других жанров и при этом обрели внятный сюжет (в прошлом он хоть и присутствовал, но по факту был совершенно необязателен).
Как платформеры вышли за привычные рамки
Платформеры 2010-х уже давно перестали быть играми в духе «прыгай и спасайся» (кроме мобильных устройств, но о них — отдельный разговор). В лучших традициях постмодернизма они вобрали в себя лучшие черты других жанров и при этом обрели внятный сюжет (в прошлом он хоть и присутствовал, но по факту был совершенно необязателен).
Ratchet & Clank: Сквозь Миры
Метроидвания
Жанр компьютерной игры, в которой вы долго исследуете некую территорию, проходы на некоторые участки которой открываются по мере открытия вами способностей и возможностей. Примеры: Metroid, Castlevania (из названий обеих и взято название жанра), Control, Hollow Knight.
Современные платформеры могут прикидываться мрачным хоррором с запутанным сюжетом. Как, к примеру, уже ставшие классикой инди-игр Limbo и Inside, две истории о таинственном мальчике (возможно, одном и том же), пробивающимся сквозь тьму для спасения себя и своих близких. А могут — метроидванией, как Hollow Knight, где главный герой бродит по проклятому королевству в поисках спасения его от страшной болезни.
В двух упомянутых примерах не зря отдельно сказано про сюжет. Это раньше мы могли спокойно проходить Super Mario, не вдаваясь в подробности, что за принцессу идет спасать герой и откуда там взялись черепахи. Теперь все по-другому. От рассказа про братьев, один из которых за карточный долг был отдан Сатане (Cuphead) до трагической антиутопии о войне (This War Of Mine) — современные платформеры невозможно представить без захватывающей истории.
Современные платформеры могут прикидываться мрачным хоррором с запутанным сюжетом. Как, к примеру, уже ставшие классикой инди-игр Limbo и Inside, две истории о таинственном мальчике (возможно, одном и том же), пробивающимся сквозь тьму для спасения себя и своих близких. А могут — метроидванией, как Hollow Knight, где главный герой бродит по проклятому королевству в поисках спасения его от страшной болезни.
Метроидвания
Жанр компьютерной игры, в которой вы долго исследуете некую территорию, проходы на некоторые участки которой открываются по мере открытия вами способностей и возможностей. Примеры: Metroid, Castlevania (из названий обеих и взято название жанра), Control, Hollow Knight.
В двух упомянутых примерах не зря отдельно сказано про сюжет. Это раньше мы могли спокойно проходить Super Mario, не вдаваясь в подробности, что за принцессу идет спасать герой и откуда там взялись черепахи. Теперь все по-другому. От рассказа про братьев, один из которых за карточный долг был отдан Сатане (Cuphead) до трагической антиутопии о войне (This War Of Mine) — современные платформеры невозможно представить без захватывающей истории.
Это раньше мы могли спокойно проходить Super Mario, не вдаваясь в подробности, что за принцессу идет спасать герой и откуда там взялись черепахи. Теперь все по-другому.
Это раньше мы могли спокойно проходить Super Mario, не вдаваясь в подробности, что за принцессу идет спасать герой и откуда там взялись черепахи. Теперь все по-другому.
Ratchet & Clank:
Сквозь Миры
Кроме того, современные платформеры — это стиль. Стиль, порой недоступный другим жанрам, где в почете или чрезмерный реализм, или мультяшный схематизм. Вот, скажем, Cuphead, сделанный в стилистике мультфильмов 1930-х годов. Или This War Of Mine — истошный реализм, больше похожий на знаменитый мультфильм «Вальс с Баширом». Или Inside от создателей Limbo — мрачная сказка в приглушенных декорациях. Наконец, Ratchet & Clank доводит до идеала современный 3D-платформер. С яркими фантастическими декорациями, с безумными скоростями, с разнообразием героев.
Кроме того, современные платформеры — это стиль. Стиль, порой недоступный другим жанрам, где в почете или чрезмерный реализм, или мультяшный схематизм. Вот, скажем, Cuphead, сделанный в стилистике мультфильмов 1930-х годов. Или This War Of Mine — истошный реализм, больше похожий на знаменитый мультфильм «Вальс с Баширом». Или Inside от создателей Limbo — мрачная сказка в приглушенных декорациях. Наконец, Ratchet & Clank доводит до идеала современный 3D-платформер. С яркими фантастическими декорациями, с безумными скоростями, с разнообразием героев.
Чем хорош «Ratchet & Clank: Сквозь Миры»?
И жанровое смешение, и сюжет идеально получились в уже упомянутой серии игр Ratchet & Clank. Новая часть «Сквозь миры”— это пиксаровского размаха комедийный боевик про представителя выдуманной инопланетной расы и его помощника-робота. Это очень красочный и максимально гиперболизированный мир, собранный из элементов фантастических и не только фильмов со всего мира. Приключенческая история с поиском предметов? Есть такое. Динамичный боевик как в последних Doom, только без лютой жести? В этой части такого навалом: более динамичных боевых сцен еще не было во всей серии. Карнавал оружия как в Borderlands? Пожалуйста! Пушки Рэтчета — это порождение самого воспаленного воображения самого дикого оружейника. Старый добрый платформер в духе трехмерных игр Nintendo и Naughty Dog? Он заложен в основу игры: бесконечная беготня и прыжки остались, только стали еще динамичнее, благодаря порталу, позволяющему перемещаться между уровнями. Дикий и смешной сюжет про комичного злодея, решившего уничтожить жизнь во вселенной и с диалогами в духе лучших бадди-муви? Все это и есть «Ratchet & Clank: Сквозь Миры».
Это очень красочный и максимально гиперболизированный мир, собранный из элементов фантастических и не только фильмов со всего мира.
Ratchet & Clank:
Сквозь Миры
Ratchet & Clank: Сквозь Миры
Динамичный сюжет игры особенно хорошо раскрывается вкупе с новым (а также обновленным старым) оружием: оростителем, дробителем, пилами, грозовой дырой и многим другим. Звучит дико — и выглядит максимально дико! С новыми мирами в «Ratchet & Clank: Сквозь миры» приходят и новые герои, взаимодействие с которыми — важная часть игры. Среди прочего, вам придется играть не только за Рэтчета, но и за Ривет: загадочную гостью из другого измерения, у которой есть свои особенности и способности.
Это очень красочный и максимально гиперболизированный мир, собранный из элементов фантастических и не только фильмов со всего мира.
Жанр платформера переживает второе рождение благодаря возможностям новых консолей, которые сделали его вновь живым и динамичным, да еще и с улучшенной графикой. И во многом благодаря играм вроде Ratchet & Clank платформеры перестали казаться ретро-развлечением или для самых маленьких, или для особо ностальгирующих. Платформеры — главное развлечение 2021 года.
Все преимущества платформеров вы сможете испытать в игре «Ratchet & Clank: Сквозь Миры», которая в скором времени выходит эксклюзивно для PlayStation 5. «Сквозь Миры» — продолжение увлекательной истории жителя далекой планеты Рэтчета и его друга-робота Кланка.
С одной стороны, это наши старые добрые друзья, за судьбой которых мы следим последние 20 лет. С другой — тщательно переработанный и улучшенный игровой мир. Это умопомрачительные путешествия между измерениями при помощи специального устройства. Это куча новых героев со своими историями, способностями и особенностями, в том числе таинственная Ривет, за которую вам придется поиграть. Это дикие скорости и тщательно проработанное окружение, ставшие реальными благодаря возможностями новой консоли PlayStation 5. Наконец, это максимальное погружение: вы почувствуете мир Рэтчета и Кланка на кончиках пальцев с суперчувствительным беспроводным контроллером DualSense, который оживает в ваших руках и реагирует на любое изменение обстановки. Погрузитесь в удивительную фантастическую историю «Ratchet & Clank: Сквозь Миры» — эксклюзивно на PlayStation 5.