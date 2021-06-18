Педантичные шведы из DICE, упорно игнорируя любые тренды, уже почти 20 лет полируют созданный ими же жанр — в меру реалистичный онлайн-боевик, где можно стрелять, кататься на танке и летать. «Афиша Daily» отыскала провалы в славной истории серии, а также выбрала лучший Battlefield.

На прошлой неделе EA анонсировала Battlefield 2042. Это первый Battlefield в новом поколении консолей, с впечатляющей графикой и грандиозным мультиплеером на 128 человек — но базовые принципы, по которым работает этот блокбастер, были заложены много лет назад. Серия удивительна своим строгим разделением на классы в рамках масштабного онлайн-побоища. Сейчас в этом нет ничего удивительного (Overwatch или Dota 2 исследуют тему командного взаимодействия еще глубже), но в начале 2000-х это был настоящий прорыв и смена парадигмы. Игроки привыкли полагаться только на себя, личное мастерство было куда важнее взаимовыручки. Battlefield научил доверять своим напарникам. Второе важное достижение серии — совмещение лихого геймплея и мрачного реалистичного сеттинга. Инсценировка исторических битв слабо сочетается с игровым весельем — так было двадцать лет назад и так оно и есть сейчас, — но DICE как‑то изловчилась не растерять иллюзию реализма, не задушив при этом игроков в рамках медленного и недружелюбного игрового процесса. Мы вспоминаем этапы эволюции Battlefield, которые привели серию к текущему состоянию.

15. Battlefield Online (2010)

© Electronic Arts

Проблемы игры начинаются с названия (обычный Battlefield, выходит, Offline?) и не заканчиваются на нем. DICE имеет опосредованное отношение к этой попытке адаптировать сериал к азиатскому рынку бесплатных боевиков; качество исполнения низкое. Вы вряд ли слышали о такой игре и точно не играли сами — вам же лучше. В 2013-м сервера закрылись, комьюнити у игры нет.

14. Battlefield Play4Free (2011)

© EA Digital Illusions Creative Entertainment

Еще одна неуклюжая попытка сделать дешевый Battlefield. Десять лет назад стандарты бесплатных боевиков были куда ниже, чем сейчас. Современные игры-сервисы вроде Fortnite или Hearthstone предоставляют пользователям на сто процентов качественный игровой опыт бесплатно; за деньги доступны приятные излишества. Раньше логика была другой: раз платить не надо, можно делать плохо. Battlefield Play4Free — это несколько карт из Battlefield 2 с криво прикрученной монетизацией. За деньги можно было открывать дополнительные виды оружия и классы бойцов. На текущий момент проект закрыт.

13. Battlefield 1943 (2009)

© Electronic Arts

Приятная, но невыдающаяся и неамбициозная часть сериала, вышедшая только в цифровых магазинах PS3 и Xbox 360. Предполагалось, что это будет упрощенный вариант Battlefield по доступной цене (мало карт, меньше оружия и классов, зато в два раза дешевле коробочной версии). Так оно, в общем, и вышло, но даже на релизе игре тяжело было выдерживать конкуренцию с еще актуальным в то время Battlefield: Bad Company; сейчас же он устарел безнадежно.

12. Battlefield Heroes (2009)

© Electronic Arts

Вялая попытка повторить успех Team Fortress 2. Вместе с внешней простотой (игра стилизована под детский мультфильм) пришла и вполне реальная примитивность игрового процесса. Среди всех участников сегодняшней подборки эта игра меньше всего похожа на Battlefield — просто сумбурная толкотня маленьких человечков с видом от третьего лица. Добила серию агрессивная pay-to-win-монетизация (самое эффективное оружие было доступно за деньги, так делать шутеры нельзя).

11. Battlefield Vietnam (2004)

© Electronic Arts

Неплохое продолжение революционного Battlefield 1942. Честно переработано все оружие, новые декорации — джунгли — действительно отличаются от пустынных пляжей прошлой части, есть где спрятаться. В меню играли песни — от «War» Эдвина Старра до «White Rabbit» Jefferson Airplane, — что погружало в атмосферу эпохи. Главная проблема игры — дата релиза. В 2004 году мало у кого был быстрый интернет, зато появились культовые Doom 3, Far Cry, Vampire: The Masquerade — Bloodlines и Half-Life 2. Вышедшему через год Battlefield 2, наоборот, повезет со слабыми конкурентами.

10. Battlefield V (2018)

© Electronic Arts

Как и Battlefield 4, пятая часть считается номерной с натяжкой. То есть это почти что дополнение к Battlefield 1, еще и испорченное неоднозначными решениями в геймплее. Наскоро сделанный режим королевской битвы не заработал, новеллы о Второй мировой в однопользовательской кампании получились откровенно ленивыми.

9. Battlefield 4 (2013)

© Electronic Arts

Классический пример игры-сервиса, замаскированной под полноценный релиз. Ничего плохого в Battlefield 4 нет: тут и размашистая сюжетная кампания, и новые карты для танковых битв, только прогресс по сравнению с третьей частью совсем уж крошечный. Выйди эта игра в статусе платного или бесплатного дополнения к Battlefield 3, никто бы не решил, что DICE продешевила.

8. Battlefield Hardline (2015)

© Visceral Games

Попытка сделать из Battlefield криминальный боевик про наркокартели провалилась, и провал этот с нотками грусти. Во-первых, игра была не такой уж плохой, геймплей качественный, cлегка освеженный сменой сеттинга, просто без откровения. Во-вторых, низкие продажи забили последний гвоздь в крышку гроба отличной студии Visceral Games, выпустившей Dead Space и Dante’s Inferno.

7. Battlefield 2142 (2006)

© Electronic Arts

Традиционно эта часть считается тупиковой ветвью эволюции Battlefield: фантастический сеттинг не понравился фанатам, игровые режимы неплохие, но отстают своих аналогов из Battlefield 3 или даже из более раннего Battlefield 2. Но это была смелая попытка DICE выйти за пределы знакомого жанра и отыскать новую интонацию. Вокруг Battlefield 2142 сложилось небольшое, но очень дружное комьюнити, которое поддерживает жизнь любимой игры, хотя EA уже давно отключила сервера.

6. Battlefield: Bad Company (2008)

© EA DICE

Впервые в серии появилась реалистичная разрушаемость: метким выстрелом из гранатомета вы могли снести стену. Именно здесь дебютировал движок Frostbite (на его сильно усовершенствованной версии сейчас разрабатывают Battlefield 2042). Не все идеи были реализованы должным образом; Bad Company считается прототипом отличной игры, а собственно отличной игрой станет уже вторая часть.

5. Battlefield: Bad Company 2 (2010)

© Electronic Arts

Ровно тот же Battlefield: Bad Company, только доведенный до ума по всем параметрам. Разрушаемость лучше вписана в геймплей, именно тут появился Rush, самый масштабный и удобный мультиплеерный режим (две команды — атакующих и защищающихся; задача атакующих — взять контрольную точку на базе защитников; задача защитников — убить сотню атакующих; кто первый достиг цели, тот и победил), сюжетная кампания в меру быстрая и веселая.

4. Battlefield 1 (2016)

DICE продемонстрировала, что может делать отличные игры вне зависимости от сеттинга. Казалось бы, Первая мировая с окопными битвами и газовыми атаками — не самая подходящая тема для разудалого онлайнового боевика, но шведская студия и тут ухитрилась выдать интерактивную версию фильма Майкла Бэя с взрывающимися дирижаблями и дуэлями «танк vs конь».

3. Battlefield 3 (2011)

© Electronic Arts

Редкий пример отличного взаимодействия богатого издателя и талантливой студии. DICE сделала для EA не только третью часть Battlefield, но и новую версию движка Frostbite, которую потом издатель использует для Dragon Age: Inquisition или Star Wars: Battlefront. Для DICE денег тоже не пожалели: получился дорогой блокбастер с лихой сюжетной кампанией и масштабным мультиплеером.

2. Battlefield 1942 (2002)

© Electronic Arts

Революция в жанре мультиплеерных боевиков. Первая в своем роде игра, где сочетались масштабные битвы и строгое разделение на классы. Стреляй, катайся на автомобиле или летай на самолете посреди масштабного онлайн-побоища — заданный двадцать лет назад принцип по-прежнему остается основой Battlefield. Тогда же была заложена и концепция «камень, ножницы, бумага» (танки давят пехоту, гранатометчики сбивают танки, пехота бьет гранатометчиков). Это сейчас такое разделение обязанностей кажется очевидным, а двадцать лет назад были только Quake, Unreal и Counter-Strike, где все бойцы находились в равных условиях. Конечно, сегодня первый Battlefield кажется чудовищно устаревшим (красотой он не блистал и на релизе), но в качестве музейного экспоната, где в чистом виде сохранились базовые правила сверхпопулярного жанра, он вполне состоятелен.

1. Battlefield 2 (2005)

© Electronic Arts