С 12 по 15 июня в непривычном онлайн-формате пройдет E3 2021. Среди анонсов — новая игра от авторов Skyrim, совместный проект Хидетаки Миядзаки и Джорджа Мартина и продолжение The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Афиша Daily следит за анонсами в режиме реального времени.

Summer Game Fest Только что закончилась Summer Game Fest — выставка-пролог к E3, которую провел игровой журналист и телеведущий Джефф Кили. Главная премьера — долгожданный геймплей Elden Ring; похоже, что нас ждет нечто среднее между Demon’s Souls (запутанные уровни и сложные битвы с боссами) и The Legend of Zelda: Breath of the Wild (исследование открытого мира, перемещение верхом на лошади).

Elden Ring — новая игра From Software (авторов Dark Souls), над которой работал Джордж Мартин. Релиз — 21 января 2022 года.

Evil Dead: The Game — игра по «Зловещим мертвецам» Сэма Рэйми, главного героя озвучивает Брюс Кэмпбелл.

Metal Slug Tactics — пошаговая тактика во вселенной Metal Slug.

Bloodhunt — бесплатная battle royale во вселенной Vampire: the Masquerade. Какой позор.

Tiny Tina’s Wonderlands — фэнтезийное ответвление шутера Borderlands.