С 12 по 15 июня в непривычном онлайн-формате пройдет E3 2021. Среди анонсов — новая игра от авторов Skyrim, совместный проект Хидетаки Миядзаки и Джорджа Мартина и продолжение The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Афиша Daily следит за анонсами в режиме реального времени.