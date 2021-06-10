С 12 по 15 июня в непривычном онлайн-формате пройдет E3 2021. Среди анонсов — новая игра от авторов Skyrim, совместный проект Хидетаки Миядзаки и Джорджа Мартина и продолжение The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Афиша Daily следит за анонсами в режиме реального времени.
Summer Game Fest
Только что закончилась Summer Game Fest — выставка-пролог к E3, которую провел игровой журналист и телеведущий Джефф Кили. Главная премьера — долгожданный геймплей Elden Ring; похоже, что нас ждет нечто среднее между Demon’s Souls (запутанные уровни и сложные битвы с боссами) и The Legend of Zelda: Breath of the Wild (исследование открытого мира, перемещение верхом на лошади).