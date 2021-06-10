Спустя три года после выхода Battlefield 5 EA анонсируют новую часть. Действие переносится в недалекое будущее, в центре внимания — конфликт между Россией и США, ради идеального мультиплеера DICE жертвуют однопользовательской кампанией.

Мультиплеер на 128 человек Консоли прошлого поколения не выдержат такой нагрузки — новый режим доступен только на PC, PS5 и Xbox Series X; всем остальным придется довольствоваться многопользовательскими битвами на 64 человека. Чтобы довести до совершенства мультиплеер, DICE решили отказаться от однопользовательской кампании и модного режима battle royale.

Россия против США Климатический и экономический кризисы обостряют и без того плохие отношения между двумя странами, начинается война. Главные герои — так называемые наемники «no pats», «солдаты-непатриоты». Как говорят в DICE, они сражаются не за страну, а за спасение всей планеты и самих себя.

Гибкая система классов Раньше в Battlefield класс определял, с каким оружием бегает ваш боец. Теперь вы можете на ходу менять экипировку, скажем, переключившись со снайперской винтовки на гранатомет. Классы же теперь отвечают за спецумения героев. Один специалист умеет пользоваться крюком-кошкой, у другого есть вингсьют, у третьего — пистолет, стреляющий лечебными дротиками. Для быстрого перемещения по гигантским уровням игроки смогут заказывать себе транспорт, который десантируется прямо на поле боя. Как говорят разработчики, одно из спецумений подсветит затаившегося на холме снайпера — можете уронить с небес танк прямо ему на голову.

Динамически изменяющиеся карты Так, в центре событий одной из карт — запуск ракеты. Вы можете саботировать его и обломки завалят весь уровень. На другой карте бушует торнадо. Попасть в него, как ни странно, не смертельно. Если вы находитесь в автомобиле, вас просто перенесет на другой конец уровня. Катаклизмы случаются не всегда, так что заранее приготовиться к смерчу или внезапному наводнению не получится.

Катапультироваться, в полете выхватить базуку, сбить вражеский самолет, а потом вернуться в свой — первый раз этот трюк был исполнен почти 20 лет назад в Battlefield 1942. C тех пор он стал доброй традицией и показателем мастерства игрока; разработчики отдали ему дань уважения в новом трейлере.