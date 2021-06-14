17 июня в рамках фестиваля «Красная площадь» пройдет концерт и паблик-ток о женщинах в литературе с участием Polnalyubvi, Lovesomemama и Mirele. По просьбе «Афиши Daily» музыкантки рассказали о своих любимых книгах, написанных женщинами.

Lovesomemama

Меня в целом интересует Жорж Санд как личность: ее биография, имидж, стиль, личная жизнь, отношения с Шопеном. Шопен, кстати, помогал ей писать этот роман, так как главная героиня — певица, он консультировал Санд по музыкальным вопросам. Сам роман считается одним из самых знаковых ее произведений. Мне нравится образ Консуэло — революционный для того времени; нравится, что она олицетворяет образ настоящего художника, которому чужды привычные рамки брака, который делает выбор в пользу свободы, независимости и общественной деятельности. «Франкенштейн, или Современный Прометей» Мэри Шелли

Франкенштейн в современном «комиксном» понимании не имеет ничего общего с образом оригинального героя, даже как‑то по странному искажен, но это не мешает ему жить своей жизнью и быть актуальным по сей день. Это готический роман, затрагивающий философскую тему человека-творца, крышесносную для умов того времени, — по сути, первая научная фантастика.

Интересно тут вот что. Во-первых, Мэри Шелли было всего лишь 18 лет, когда она написала роман, поэтому все дважды были в шоке, ибо «для мужчины это было превосходно, а для женщины удивительно» (так высказался Вальтер Скотт, узнав, что книгу написал не муж Мэри Шелли. — Прим. ред.). А во-вторых, это был 1816 год, известный как год без лета1816 год был необычайно холодным в Западной Европе и Северной Америке — видимо, причиной был массивный выброс пепла при извержении вулкана на острове Сумбава., и для меня этот период в истории человечества представляется загадочным, потому что, по сути, тогда весь мир тоже на карантине сидел, но достоверных сведений на этот счет мало. «Пеппи Длинныйчулок» Астрид Лидгрен

Пеппи была моим кумиром в детстве, меня вдохновляли ее сила, независимость, непосредственность. Я чувствовала себя такой же королевой абсурда, да, наверное, до сих пор чувствую, — я даже одеваться пыталась, как она.

Polnalyubvi

«Жареные зеленые помидоры в кафе „Полустанок“» Фэнни Флэгг

Оригинально рассказанный, эмоциональный, душевный роман. В эту книгу легко погрузиться, несмотря на то что повествование ведется без хронологической последовательности. История пропитана любовью к людям и жизни, что очень трогает. «Щегол» Донны Тартт

Книга затягивает с первых страниц. Переживания главного героя описываются так эмоционально, что читатель переживает все вместе с ним до самого финала. Тонкие психологические наблюдения, яркие образы. Роман не только захватывающий и динамичный, но и познавательный для тех, кто увлекается историей искусства.

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«Тайная история» Донны Тартт

Студенты, изучающие в колледже античную словесность, гениальный преподаватель, меланхоличная атмосфера. Книга начинается с трагического происшествия, а дальше — рассказ о том, что к этому привело. Внешне привлекательные персонажи обнажают свой характер, идеалы рушатся, интеллигентное общество ест само себя, а читатель будто сам становится свидетелем событий. Сюжет не отпускает до конца, несмотря на то что исход событий показан уже в начале.

Mirele

Стихи Зинаиды Гиппиус волшебны и так же красивы, как она сама. Поистине Декадентская мадонна и Белая дьяволица, как ее называли современники. Свои стихи Зинаида Гиппиус публиковала под множеством псевдонимов, причем нередко мужских. Чаще других она использовала псевдоним Антон Крайний. Но публика все равно знала, кто за ним скрывается.

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«Здравствуй, грусть!» и «Прощай, печаль» Франсуазы Саган

Очень люблю рассказы французской писательницы Франсуазы Саган. Сюжеты просты, но в них очень много жизни. Любовь, первые чувства, одиночество, свобода, разлука. Очень кинематографичны образы: ты буквально чувствуешь и запах на коже, и ветер в волосах, и касание шелкового платья в танце. Мне кажется, в любом возрасте можно увидеть какие‑то новые грани этой прозы. «Рассказы о любви» Людмилы Петрушевской

И для контраста — проза и готические рассказы нашей прекрасной соотечественницы Людмилы Петрушевской. Такие страшные сказки с физиологическими подробностями, изнанка человеческих отношений и несовершенство природы — в общем, тоже большая правда жизни, только другая ее сторона.