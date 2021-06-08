Вечером 7 июня Apple показала ежегодную презентацию для разработчиков, на которой она рассказывает об обновлениях своих операционных систем для телефонов и ноутбуков. «Афиша Daily» посмотрела прямой эфир и выбрала главные функции, которые будут доступны в России. В частности, рассказываем о новых iOS 15 и macOS Monterey, которые выйдут этой осенью.

iOS 15

Новый дизайн Safari

Что нового: Наверное, главное обновление, которое заметят все владельцы айфонов. Дизайн встроенного браузера кардинально поменяется, в частности, в его интерфейсе станет больше свайпов. Например, свайпы вправо и влево поменяют вкладки на экране, а свайп вниз — свернет страницу. Еще в мобильном Safari появятся расширения, которые давно есть в десктопной версии браузера. Среди них, в частности, 1Password и Pocket. Что это значит: Теперь Safari выглядит как модный браузер, который целиком построили на управлении свайпами, — гораздо интереснее всех конкурентов.

FaceTime с тиктоками Что нового: FaceTime получил множество развлекательных функций. Через приложение можно будет вместе смотреть фильмы на стримингах (при этом собеседник будет в маленьком окошке с краю), слушать музыку на Spotify (при этом переключать треки сможет каждый) и даже листать Tinder (при этом свайпать может только тот, кто показывает свой экран собеседнику). Но самое важное — по FaceTime можно будет вместе смотреть тиктоки. Что это значит: Приложения, чтобы вместе смотреть контент с экрана телефона, вероятно, будут появляться все чаще. В 2019 году «Афиша Daily» писала про перспективное приложение Squad, в котором вместе смотрят контент с телефона. Позже эту функцию практически целиком скопировала Facebook. Теперь с этой же идеей выступает Apple.

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FaceTime на Android В разговор по FaceTime теперь будут заходить по прямой ссылке и через любое устройство — даже если оно на Android или Windows. Правда, делать это придется только через браузер. Что это значит: Благодаря ссылками на конференции и работе на Android и Windows, FaceTime может начать конкурировать с Zoom, к которому многие тоже подключаются именно по ссылкам. Возможно, многим приятный вид FaceTime будет ближе, чем суровый офисный интерфейс Zoom. Тем более, в FaceTime давно можно проводить массовые звонки на 32 человека.

Меньше уведомлений Что нового: Айфон будет показывать уведомления, с которыми вы чаще взаимодействуете выше остальных. Скорее всего, сообщения из мессенджеров окажутся выше, а оповещение о тратах из банковского приложения — ниже. Остальные уведомления, которые айфон посчитает не слишком важными, будут собираться в дайджест. Получится личная газета из уведомлений , которую можно просмотреть утром. Еще к обычному режиму «Не беспокоить», который заглушал все входящие уведомления, добавится еще несколько, которые настраиваются под себя. Например, в режиме «Не беспокоить» для работы уведомления будут приходить только из почты, Slack и Trello, а в режиме «Не беспокоить» после работы — только из Instagram и Telegram. Что это значит: Технологические компании — Apple, Google, Microsoft — уже много лет придумывают новые функции, чтобы пользователи их продуктов меньше отвлекались. Вероятно, эта тенденция продолжится и в следующих версиях операционной системы уведомлений станет еще меньше.

Клавиатура со свайпами Что нового: Набирать текст свайпами на айфоне стало можно в 2019 году, когда вышла iOS 13. Но для русскоязычных пользователей эта функция все еще недоступна. В iOS 15 набор текста свайпами наконец появится. Что это значит: Любители сторонних клавиатур и Android будут довольны.

macOS Monterey

Еще один новый дизайн Safari

Многие обновления относятся ко всем устройствам Apple. Так, новый Safari будет и на айпадах

Что нового: Браузер обновится на всех устройствах. На макбуках у Safari появится больше возможностей, чтобы работать с вкладками. Во-первых, они будут просто занимать меньше места на экране — теперь адресная строка находится прямо среди вкладок, а не над ними. Во-вторых, открытые вкладки можно сохранить в группу, чтобы потом вернуть назад и ничего не потерять. Во время демонстрации сохраненные вкладки открывались мгновенно, без всякой загрузки. Что это значит: Safari выглядит как современный и многофункциональный браузер.

Второй экран для макбука Что нового: Айпад может стать вторым экраном для макбука, а макбук — вторым экраном для аймака. Во время демонстрации, устройства просто ставили рядом друг с другом, после чего курсор из интерфейса макбука без каких‑либо настроек переходил на экран айпада и оттуда перетаскивал файл. Пока неизвестно, будет ли эта функция работать со всеми приложениями или только с теми, в которые добавят ее поддержку. Что это значит: Звучит как полезная опция для программистов, дизайнеров, музыкантов, которым часто удобно работать сразу на нескольких экранах.

Более упорядоченные заметки

Так выглядят новые «Заметки»: куча тегов, упоминаний и даже хроника изменений одного файла

Что нового: В приложение для заметок добавили несколько функций, которые сделают записи более каталогизированными. Во-первых, прямо в тексте заметки можно упомянуть контакт другого человека, после чего тот получит уведомление. Во-вторых, в тексте появятся теги, например, #идеи — чтобы потом не открывать все файлы подряд в поисках нужной записи. Еще одна полезная функция для владельцев айпадов и макбуков — быстрая заметка. Это маленькое окошко, которое, например, на айпаде вызывается с помощью карандаша. В нем можно что‑то быстро записать, скинуть ссылку или текст. Пока что она анонсирована только для айпадов и макбуков, но позже появится и на айфонах. Что это значит: На фоне конкуренции с другими популярными приложениями для записей — Notion и OneNote — «Заметки» от Apple становятся все сложнее и получают все больше новых функций. Неудивительно, если однажды в приложении появятся доски, как в Trello, или шаблоны, как в Notion.

watchOS 8

Новые анимации дыхания

Что нового: Приложение для расслабления, которое просило подышать пару минут и посмотреть на распускающийся цветочек, переименовали: раньше оно называлось Breathe, а теперь Mindfulness (русскоязычное название пока неизвестно). Вероятно, Apple хочет, чтобы в нем мы практиковали короткую осознанную медитацию : смотрели на симпатичную анимацию и вспоминали, что сегодня было хорошего. Что значит: Одно из лучших приложений для часов, которое действительно помогало немного расслабиться, стало немного интереснее. Возможно, вскоре Apple займется осознанной медитацией также активно, как сейчас занимается фитнесом.

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Несколько таймеров Что нового: В приложении «Часы» можно завести несколько таймеров, например, на 10 минут для макарон и на 15 — для грибов. Что значит: Оказалось, это долгожданная функция. Теперь владельцы айфонов надеятся, что она все же появится и на телефонах тоже, а не только на часах.

Новая главная функция Apple Watch