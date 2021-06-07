В Петербурге прошел первый посткарантинный фестиваль научного бархоппинга, во время которого ученые и популяризаторы науки читают лекции на разные темы в барах. Егор Михайлов рассказывает, о чем говорили на фестивале и почему этот формат просветительской деятельности так здорово работает.

«Кто из вас понимает, о чем говорится на слайде?» — спрашивает лингвист Александр Пиперски. Проектор высвечивает на полотне фрагмент заметки о футбольном матче на белорусском языке. В переполненном зале начинают подниматься руки, и Пиперски уточняет: «Те, кто знает белорусский, лишаются права голоса». По залу прокатывается смех. Продемонстрировав на деле, что русскоязычные зрители вполне способны читать на языке соседнего государства, лектор проделывает то же с украинским, затем — с сербским. Лекция посвящена связи индоевропейских языков и их общему предку. Послушать ее набился полный зал бара Do Immigration. До пандемии, говорят, на мероприятиях научного бархоппинга люди только что с люстр не свисали; в этот раз количество зрителей в помещении ограничено, зато поклонники лектора собрались и снаружи, заглядывая в открытые окна. Фестиваль Science Bar Hopping проходит в девятый раз — и впервые за полтора года офлайн, в настоящих барах. В 2020 году фестиваль трижды проводили онлайн — в последний раз Ирина Шихман целый день разговаривала с просветителями про то, о чем стоит и не стоит переживать в эпоху пандемии, климатических изменений и политической нестабильности. После вынужденной полуторагодовой самоизоляции Science Bar Hopping вернулся в офлайн сразу в полном масштабе: 32 лекции в 16 барах, причем места всюду разлетались с поразительной скоростью.

© Юлия Балина

Фестиваль традиционно проходит в воскресенье. Ольга Шитикова, главный эксперт Фонда инфраструктурных и образовательных программ группы Роснано, который организует фестиваль вместе с медиакомпанией «Бумага», говорит, что так легче договориться с барами на проведение мероприятий. Впрочем, заведения явно внакладе не остаются: свободных мест нет, о коктейлях люди, пришедшие просветиться, тоже не забывают. Лекции во всех барах на фестивале проходят одновременно, так что приходится выбирать: либо послушать целиком два выступления, либо поглядеть по чуть-чуть, бегая из заведения в заведение. Я выбираю второй путь — в конце концов, в Петербурге слишком много хороших баров, чтобы останавливаться на одном, — и, с трудом протискиваясь сквозь толпу, бегу в Stage Standup Club послушать самую актуальную лекцию вечера. Там молекулярный биолог Ирина Якутенко рассказывает о том, как работают (или не работают) разные прививки от коронавируса. Якутенко на сцене стендап-клуба не менее органична, чем какой‑нибудь Поперечный, чей автограф украшает стену. Я узнаю, что вакцину центра Чумакова ставить пока не стоит, Novavax не слишком эффективна, но вполне подходит для ревакцинации, а векторная вакцина и вакцина центра «​Вектор» — две разные вещи. После выступления к Якутенко тянется (и довольно долго не заканчивается: я успеваю забежать в «Остров Безымянный» на финал лекции о европейских университетах и вернуться) очередь людей с книгами для автографов и вопросами. В прошлом году Ирина для многих стала важным источником информации об инфекции и вакцине. В январе ее телеграм-канал «Безвольные каменщики» стал наполняться свежими проверенными сведениями о вопросе, а к концу года вышла книга «Вирус, который сломал планету».

© Юлия Балина