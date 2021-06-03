Apple Arcade западная пресса называет iOS-заповедником, старательно оберегаемым от рекламы и навязчивых платных опций, которые сама Apple когда‑то как раз и превратила в культ. Мы выбрали 10 максимально не похожих друг на друга, но по-своему прекрасных игр.

All of You Можно ли поиграть где‑то еще?

Нет, это эксклюзив Apple Arcade

© Alike Studio

Не слишком сознательная курица спешит навстречу своему цыпленку. Идти она может только вперед, и если на пути ее окажется пропасть, бедная птица туда свалится. В вышедшей 30 лет назад Lemmings для помощи подобным существам был занимающий две трети экрана интерфейс, где вы почти что на языке программирования объясняли своим слабоумным подопечным, что делать. All of You на этом фоне кажется шедевром эргономики: интерфейса в ней нет. Вы только можете менять местами комиксные панели, по которым скачет к своему птенцу отчаянная пеструшка, запускать или останавливать в них время. Это почти что идеальная игра для Apple Arcade с простейшим управлением и небанальным геймплеем. Blek + Можно ли поиграть где‑то еще?

Да, на Android

© kunabi brother

Самая совершенная игра в сегодняшней подборке. Возможно, самая совершенная игра в Apple Arcade. Возможно, самая совершенная игра на планете. Игрок чертит пальцем изогнутую линию, алгоритм запоминает виток и продолжает его согласно заданной форме и направлению. Задача — собрать этой линией раскиданные по уровню цветные кружочки, не задевая при этом черные точки. На этом правила заканчиваются и начинается тотальная импровизация и творческий экстаз. Миссию можно выполнить, начертив прямую линию, сложную загогулину или слово «***». Восторг от знакомства с Blek можно сравнить разве что с вашим первым рисунком в Paint, как если бы ему добавили звук и геймплей. Card of Darkness Можно ли поиграть где‑то еще?

Нет, это эксклюзив Apple Arcade

© Zach Gage

Темнокожий парень исследует подземелья, сражается с монстрами. В момент гибели падает задницей кверху и на ней, по заботливо выстроченному шву, лопаются штаны, намекая на то, что случилось нечто непоправимое.

В Card of Darkness изящно сочетается беспощадная математика современных карточных игр и редкая по их же меркам легкость подачи. Это что‑то вроде пасьянса «Косынка», только масти заменены монстрами, оружием и снадобьями. Creaks Можно ли поиграть где‑то еще?

Да, на PC, Xbox One, PlayStation 4 и Nintendo Switch

© Amanita Design

Подземный город, переплетенный сетью скрипучих лестниц (игра так и называется «Скрипы») населен монстрами, которые боятся света. Еще до встречи с ними герой как‑то почуял, что лучше бы захватить с собой фонарик, да — вот беда! — выронил его у самого входа в шахту. Теперь бороться с врагами придется при помощи местных источников света. Если заманить под одинокий фонарь послушно скачущую за вами собаку, она тут же превратится в тумбочку.

Каждый раз когда вы совершаете полезное действие, на шаг продвигаясь к решению пазла, игра издает звуковую подсказку и нота эта до того удачно вписана в саундтрэк, что вы чувствуете себя чуть ли не композитором. What the Golf? Можно ли поиграть еще где‑то?

Да, на PC и Nintendo Switch

© Triband

Вначале вас просят ударить клюшкой по мячу — это первый и последний раз, когда в этой игре случится что‑то нормальное. На следующем же уровне мячом надо будет бить по клюшке, потом — по гольфисту, потом — по элементу игрового интерфейса, помогающего вам прицелиться.

Формально What the Golf — это набор простых головоломок с механикой Angry Birds (потянули, выбрали направление, отпустили), но художественная часть сильно перевешивает геймплей. Это в первую очередь абсурдистская комедия и только потом все остальное. Grindstone Можно ли поиграть где‑то еще?

Да, на PC и Nintendo Switch

© Capybara Games

Викинг в шапке-ушанке (с помпоном!) смачно разделывает десятки трясущихся от страха монстров. Вид у них поначалу бравый, они грозно сверкают глазами и корчат рожи, но когда доходит, что час настал, впадают в уныние. Паникой, написанной на мордочке готовящегося к смерти исчадия ада, умело скрыт тот факт, что перед нами бесстыднейший клон Candy Crush Saga (ну или Color Lines!), за счет таланта разработчиков превращенный в супербоевик. Ничего удивительно: за плечами авторов из студии Capybara — экспериментальная Superbrothers: Swords and Sorcery и недооцененный Below. Exit the Gungeon Можно ли поиграть где‑то еще?

Да, на PC, Xbox One, PlayStation 4 и Nintendo Switch

© Devolver Digital

В этой игре все сделано из пуль. По уровням скачут пули-враги, крылатые пули пуляют пулями по вашим пулям; есть автомат, который изрыгает из себя слово «пуля» вместо, собственно, пуль. Угадайте, чем тут надо расплачиваться за аптечки (в форме пули).

Вовремя сообразив, что истинный bullet hell на телефоне разыграть не получится, разработчики приняли, должно быть, самое тяжелое решение в истории шутеров. В Exit the Gungeon нельзя стрелять, в ней нет кнопки выстрела. Герой непрерывно стреляет сам, вам остается только выбрать, в кого. Tangle Tower Можно ли поиграть где‑то еще?

Да, на PC и Nintendo Switch

© SFB Games

На уединенном островке посреди озера стоит особняк. В нем с трудом уживаются два ненавидящих друг друга семейства, а в какой‑то момент происходит убийство. При беглом осмотре места преступления выясняется, что один труп — это еще мало; удивительно, как в кровавой разборке до сих пор не погибли вообще все родственники.

Tangle Tower — классический детектив в духе Агаты Кристи (мы играем за двух прибывших на место частных детективов) и, в отличие от всех остальных игр этой подборки, ему необязательно было выходить в Apple Arcade; на таком материале можно сделать фильм или книгу. Вместо радикальных дизайнерских решений тут качественная история и сложная система нервных, закомплексованных персонажей. Mosaic Можно ли поиграть где‑то еще?

Да, на PC, Xbox One, PlayStation 4 и Nintendo Switch

© Krillbite Studio

Если вы работаете в офисе и у вас депрессия, Mosaic лучше не запускать. Она начинается как квест или интерактивный мультфильм, но по мере того как герой теряет остатки рассудка, все охотнее отвечая на текстовые сообщения от золотой рыбки, Mosaic сбрасывает наметившиеся было жанровые признаки и превращается в фантасмагорический хоррор. Игры как таковой здесь нет, фильма — тоже, есть лишь серия сюрреалистических зарисовок о жизни офисного планктона, который хочет стать Годзиллой и разнести ненавистный офис к чертям . World of Demons Можно ли поиграть где‑то еще?

Нет, это эксклюзив Apple Arcade

© Platinum Games