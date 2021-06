Не слишком сознательная курица спешит навстречу своему цыпленку. Идти она может только вперед, и если на пути ее окажется пропасть, бедная птица туда свалится. В вышедшей 30 лет назад Lemmings для помощи подобным существам был занимающий две трети экрана интерфейс, где вы почти что на языке программирования объясняли своим слабоумным подопечным, что делать. All of You на этом фоне кажется шедевром эргономики: интерфейса в ней нет. Вы только можете менять местами комиксные панели, по которым скачет к своему птенцу отчаянная пеструшка, запускать или останавливать в них время. Это почти что идеальная игра для Apple Arcade с простейшим управлением и небанальным геймплеем.

Blek +

Можно ли поиграть где‑то еще?

Да, на Android