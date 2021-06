Лилия: На стенде представлена готовая инсталляция из нашего проекта «Where Is My Plastic Bag?». В 2018 году мы установили мусорные баки в музеях Москвы с надписью «Plastic for Art», чтобы собирать пластик. Каждый человек, который бросил туда бутылку или еще что‑то, становился соучастником нашего проекта, а его пластик — частью скульптур.

Наши скульптуры напоминают стаявшие ледники в период глобального потепления. Мы фантазировали на тему того, как нас будут находить следующие цивилизации. Если раньше отпечатки живого существа находили во льду, на камнях, то сейчас у нас образовывается новый слой земли, который состоит из пластика, металла, стекла, железа.

Катерина: У нашей страны есть потенциал развития системы проработки, но считаю, что очень важно начинать с образования людей: детей, подростков — того поколения, у которого больше времени, чем у нас. Ведь сейчас наших родителей очень сложно переучивать: человек не понимает, почему он должен помыть пластиковую бутылку и бросить ее в другой контейнер.

Нужно каким‑то образом бить во все точки, проводить, например, акции в супермаркетах, создавать модель взаимодействия с отходами, которая бы подошла бизнесу. Если дизайнеры могут работать с переработанными материалами, почему бы на федеральном уровне не начать делать красивые вещи из переработанного пластика: скамейки или детские площадки. Если кто‑то после ПМЭФ начнет выпускать, например, тазы или сиденья для стадионов из вторсырья, это будет победа.