Пока вечная жизнь для человека остается мечтой, вечная жизнь для вещей стала реальностью. Страны, в том числе Россия, начинают перерабатывать отходы и создавать из них даже арт-объекты. А госкорпорация «Ростех» организовала выставку таких работ на своем стенде на ПМЭФ. Выяснили, какой на самом деле потенциал у старых бутылок и офисной бумаги.

«Работа с отходами — одно из перспективных направлений работы Ростеха, к которому требуется повышенное внимание и со стороны субъектов экономики, и со стороны общества, — рассказывает куратор стенда Ксения Сурикова. — Чтобы рассказать о необходимости и возможности последовательной и грамотной работы с отходами, мы выбрали язык искусства. Для выставки мы отобрали работы художников, которые показывают красоту и эстетику вторичного сырья — пластика, бумаги, органики, металла, стекла, текстиля. Центральная инсталляция „Баланс“ объединят все общей идеей ответственности, которую несет человек за сохранение и поддержание на земле нормальных условий для сосуществования всех живых организмов». «Ростех внедряет комплексную систему обращения с отходами, которая призвана полностью изменить эту отрасль и избавить регионы России от мусорных полигонов, наносящих колоссальный вред экологии. Именно с этим связана тема нашего стенда на ПМЭФ. Мы демонстрируем свои подходы через систему образов, созданных известными художниками из вторсырья. В этой концепции отходы становятся ценностью, превращаются в предметы искусства. Посетители форума могут видеть эстетику, возможности и потенциал того, что сейчас бездумно выбрасывается и вывозится на свалки и полигоны», — добавляет директор по коммуникациям Ростеха Екатерина Баранова.

Илья Сибиряков Архитектор-художник, @architectsforkids

Участие в экспозиции Ростеха позволило применить наиболее интересные мне креативные технологии с использованием самонапряженных конструкций и вязания.

В «Балансе» использована металлопластиковая труба с нарушенной герметичностью, это исключает ее применение по назначению — прокладке водоснабжения. Кроме того, для укрепления внутреннего контура в объекте использованы десятки метров ленты, нарезанной из продуктовых пластиковых бутылок. © Виктор Молодцов 1 из 3 Бумажный объект сделан из обрезков использованной офисной бумаги, которая образует самонесущую конструкцию около метра в поперечнике — само по себе такое применение бумаги было для меня архитектурно-конструкторским вызовом. © Виктор Молодцов 2 из 3 Металлическая лента, использованная в третьем объекте, взята после демонтажа старых систем вентиляции. Обрезки ленты я соединял с помощью заклепок, создавая своеобразную мозаику, из которой сформировалась гиперболическая оболочка — одна из наиболее прочных конфигураций для тонкостенных объектов. © Виктор Молодцов 3 из 3

С использованными при создании объектов материалами и технологиями я работал и экспериментировал в течение как минимум пяти лет. Металлопластиковая труба очень хороша для формирования адаптивного каркаса, она хорошо помнит форму и достаточно легко трансформируется. Бумага же в рекламе не нуждается — у нее колоссальные возможности формообразования за счет малого веса, удобства склеивания и множества других пластических и светопропускающих свойств. Работы символизируют, во-первых, новую жизнь традиционных ремесел, особенно техники ручного вязания, в создании современных или даже футуристичных форм. Это ресайклинг не только по отношению к материалам, но и к традиционному ремеслу, что особенно меня вдохновило. Во-вторых, объекты символизируют эстетическое воплощение математических и физических принципов, лежащих в основе самонапряженных пространственных конструкций, ведь объекты состоят из сжатых жестких и растянутых эластичных элементов. Тема обращения с отходами важна для меня как минимум потому, что у меня четверо детей, и качество их жизни не может меня не волновать. Потенциал развития системы переработки в России колоссальный. Безусловно, это требует социальной рекламы, технологических исследований и системы поощрений, чтобы жители и компании активнее включались в процесс. Искусство же является образцом, которому подражают. Поэтому оно, безусловно, может подтолкнуть к повышению экологической ответственности.

Лилия Ли-Ми-Ян Художница, limiyan.com Катерина Садовски Художница

Катерина: ПМЭФ — большое мероприятие, и благодаря участию в выставке, организованной Ростехом, у нас была возможность показать, что есть энтузиасты, дизайнеры и художники, которые действительно занимаются проблемой переработки мусора. О проблеме пластикового загрязнения можно слышать, но, чтобы ее увидеть, нужно уезжать из центра Москвы, например, на Ольхон — маленький остров на Байкале. Мы обратили внимание, что там везде просят забирать весь привезенный мусор на материк, потому что нет возможности утилизировать его на месте, и поняли, что эта на первый взгляд локальная проблема на самом деле глобальная. С пластиком все непросто, потому что он действительно облегчает нам жизнь, и призыв полностью отказаться от него звучит довольно утопически. Пластик нужен, только человек должен научиться взаимодействовать с ним так, чтобы это не вредило экологии.

Представленный на ПМЭФ объект мы создали из настоящего позвоночника коровы, который привезли с Байкала, он запаян в переработанном куске пластика, как льдина. Это образ будущего: нас будут находить не в известняке, а в том слое, который мы сами создали и который остается в природе навсегда. © Виктор Молодцов

Лилия: На стенде представлена готовая инсталляция из нашего проекта «Where Is My Plastic Bag?». В 2018 году мы установили мусорные баки в музеях Москвы с надписью «Plastic for Art», чтобы собирать пластик. Каждый человек, который бросил туда бутылку или еще что‑то, становился соучастником нашего проекта, а его пластик — частью скульптур. Наши скульптуры напоминают стаявшие ледники в период глобального потепления. Мы фантазировали на тему того, как нас будут находить следующие цивилизации. Если раньше отпечатки живого существа находили во льду, на камнях, то сейчас у нас образовывается новый слой земли, который состоит из пластика, металла, стекла, железа. Катерина: У нашей страны есть потенциал развития системы проработки, но считаю, что очень важно начинать с образования людей: детей, подростков — того поколения, у которого больше времени, чем у нас. Ведь сейчас наших родителей очень сложно переучивать: человек не понимает, почему он должен помыть пластиковую бутылку и бросить ее в другой контейнер. Нужно каким‑то образом бить во все точки, проводить, например, акции в супермаркетах, создавать модель взаимодействия с отходами, которая бы подошла бизнесу. Если дизайнеры могут работать с переработанными материалами, почему бы на федеральном уровне не начать делать красивые вещи из переработанного пластика: скамейки или детские площадки. Если кто‑то после ПМЭФ начнет выпускать, например, тазы или сиденья для стадионов из вторсырья, это будет победа.

Александр Морозов Художник

Я решил поучаствовать в выставке, потому что моя семья сортирует мусор и старается покупать только продукты, упаковка для которых повторно используется. Новая жизнь вещей позволяет экономить ресурсы, что является важным элементом концепции «ноль отходов». В моих проектах любой материал может послужить медиумом для высказывания — вода, звук или стекло. В данном случае изображение на витражах получается за счет использования средневековой технологии, когда золотосодержащие краски за счет высокотемпературного обжига впечатываются в стекло.

Инсталляция «Эффект Золушки» рассказывает о трансформации материалов и энергий. Обращение к философии алхимического действа органично вытекает из возможности перевода одного вида энергии в другой. Трансформация мусора за счет переработки в новое изделие — тоже переход из одного агрегатного состояние в другое, в котором можно увидеть алхимию, созвучную реалиям нашего времени. © Виктор Молодцов

Я много путешествую и часто вижу последствия, к которым приводит безответственная экономическая деятельность и поведение: реки, в которых нельзя купаться, засоренные пластиком пляжи. Сама логика развития потребительского общества и безответственного обращения с отходами является тупиковой, так как по сути разрушает природу и человеческое общество. Огромным потенциалом в решении этой проблемы обладает искусство. Создавая новые миры и концепции, художники меняют мир так же сильно, как политики и ученые. Предлагая новую парадигму сосуществования природы и человека, а также альтернативные сценарии будущего, связанные с научными прогнозами и теориями, художники делают общество более ответственным.

Буляш Тодаева Инженер в области устойчивого развития, эксперт в области вторичной переработки пластиковых отходов, основатель Zerowaste.lab

Мы рады, что в этом году стенд Ростеха на ПМЭФ посвящен именно теме обращения с отходами. Возможно, это станет событием, которое покажет всю важность проблемы, и многие обратятся к этой теме в своих прикладных исследованиях. Наша лаборатория Zerowaste.lab — это креативное объединение специалистов в сфере устойчивого развития. Там мы занимаемся вторичной переработкой отходов в предметы дизайна и искусства, разрабатываем и реализовываем проекты на заказ, внедряем новые технологии на производствах и делаем образовательные курсы, чтобы передавать этот опыт другим. У нас в команде каждый говорит по-своему о том, как важно сегодня внедрять экологические практики в своей жизни, менять индустрии потребления и производства и какими технологиями и предметами изменять наш мир.

Например, скульптура Софьи Рябовой «Земля нашего времени» представляет собой срез почвы XXI века, состоящей из текстильных отходов, потому что новая реальность человечества — остатки пластиковой эпохи. С самого начала существования текстильная промышленность является источником загрязнения окружающей среды. С появлением синтетических волокон и токсичного окрашивания тканей ситуация усугубилась, и сложность вторичной переработки композитных материалов вынуждает индустрию утилизировать их на полигонах, образовывая новое строение земли. В скульптуре собраны бесцветные отходы производства текстиля, окрашенные пищевыми красителями. © Виктор Молодцов