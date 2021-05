С детства люблю компьютерные игры, и интерес к ним привел меня в разработку игр, где я работала и периодически работаю по сей день. Игры сочетают в себе технологии, эстетику и интерактивность, что делает их особым видом искусства.

Мне всегда нравились аккаунты с подобным коллекционированием как Can You Pet the Dog? (в нем публикуют отрывки, в которых проверяют, можно ли погладить игровых животных. — Прим. ред.), Low Poly Animals (в нем публикуют изображения низкополигональных животных из старых игр. — Прим. ред.) или Low Poly Videogame Foods (в нем публикуют изображения блюд из старых игр. — Прим. ред.).

В случае с Can You Pet the Dog? сообщество настолько выросло, что влияет на разработчиков игр, порой даже на проекты с большим бюджетом, так как если в игре будет пес, которого можно или нельзя погладить, то полумиллионный аккаунт сделает репост. На мой взгляд, это очень милый симбиоз, от которого выигрывают все: разработчики получают бесплатную рекламу, игроки получают возможность погладить виртуальную собаку.