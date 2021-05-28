В твиттере появился новый аккаунт, посвященный интересным деталям из видеоигр. На этот раз художница 6VCR решила собирать в профиле @RugsInGames изображения ковров, которые находит во время прохождений. «Афиша Daily» попросила ее рассказать о проекте и о современном смысле ковра.
Художница, @6vcr
С детства люблю компьютерные игры, и интерес к ним привел меня в разработку игр, где я работала и периодически работаю по сей день. Игры сочетают в себе технологии, эстетику и интерактивность, что делает их особым видом искусства.
Мне всегда нравились аккаунты с подобным коллекционированием как Can You Pet the Dog? (в нем публикуют отрывки, в которых проверяют, можно ли погладить игровых животных. — Прим. ред.), Low Poly Animals (в нем публикуют изображения низкополигональных животных из старых игр. — Прим. ред.) или Low Poly Videogame Foods (в нем публикуют изображения блюд из старых игр. — Прим. ред.).
В случае с Can You Pet the Dog? сообщество настолько выросло, что влияет на разработчиков игр, порой даже на проекты с большим бюджетом, так как если в игре будет пес, которого можно или нельзя погладить, то полумиллионный аккаунт сделает репост. На мой взгляд, это очень милый симбиоз, от которого выигрывают все: разработчики получают бесплатную рекламу, игроки получают возможность погладить виртуальную собаку.
О коврах
По моим наблюдениям, «бабушкины» ковры получили новую жизнь: они больше не пылятся в квартирах и не несут практическую функцию в дополнительной изоляции тонких стен, а являются частью дизайна современных заведений, сцен и фотосессий. Это образ, который всем понятен, уютен и немного ироничен. Лично у меня ковров нет, но я активно использую их в творчестве, среди моих работ — цифровой анимированный ковер или даже ковер из ковров. А сочетание ковров и видеоигр — это просто забавно.
Я хотела находить ковры самостоятельно внутри игры, а не делать скриншоты чужих летсплеев или брать картинки из интернета. Изначально я привлекла пару друзей-геймеров, которые помогли найти первые 30 штук, позже подключила подписчиков, а сейчас новые запросы о публикации ежедневно приходят на сам аккаунт.
Сейчас планирую по возможности выкладывать в аккаунт по скриншоту каждый день — постоянство создаст значимость даже такому странному проекту. Кто‑то написал в твиттере: «„Коврики в видеоиграх“ — аккаунт с ником @RugsInGames. Кажется, они решительно настроены твитить изображения ковриков в видеоиграх». Также буду поддерживать разработчиков и приносить уют в виртуальное пространство.