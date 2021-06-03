Как гражданин

Что мы можем сделать, чтобы сдержать климатические изменения? В голову сразу приходят электромобили и отказ от мяса. Подобные личные решения важны, поскольку посылают рынку определенный сигнал (подробнее об этом далее), но львиная доля нашей эмиссии парниковых газов приходится на более сложные системы, касающиеся нашей повседневной жизни.

Если вы хотите поджаренный тост на завтрак, нужна система, которая обеспечит вас хлебом, тостером и электричеством для этого тостера, не добавляя в атмосферу парниковых газов. Мы не сможем решить климатическую проблему, запретив людям есть тосты.

Однако внедрение этой новой энергетической системы требует слаженных политических действий. Вот почему участие в политическом процессе — важнейший шаг, который может предпринять каждый человек, чтобы помочь избежать климатической катастрофы.

Общаясь с политиками, я пришел к выводу, что никогда нельзя забывать: климатические изменения не единственная для них задача. Правительственные лидеры должны также заниматься образованием, борьбой с безработицей, здравоохранением, внешней политикой, а теперь еще и COVID-19. Так и должно быть: все эти вопросы требуют внимания.

Но представители правительственных структур не способны решать все проблемы одновременно. Они выбирают приоритеты, опираясь на мнение избирателей.

Другими словами, избранные политики одобрят конкретные планы по климатическим изменениям, если этого потребует электорат. Благодаря активистам во всем мире нам уже не нужно привлекать внимание общественности к этому вопросу: миллионы людей уже призывают власть к действиям. Однако нам необходимо превратить эти призывы в давление, которое вынудит политиков принять непростые решения и пойти на необходимые компромиссы, чтобы выполнить свои обещания и сократить выбросы.