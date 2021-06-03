На русском выходит «Как нам избежать климатической катастрофы» — книга Билла Гейтса о том, какие конкретные действия ученых, предпринимателей, политиков и граждан помогут остановить разрушительное влияние человечества на атмосферу. Публикуем фрагмент книги, посвященный тому, что могут сделать простые люди.
Как гражданин
Что мы можем сделать, чтобы сдержать климатические изменения? В голову сразу приходят электромобили и отказ от мяса. Подобные личные решения важны, поскольку посылают рынку определенный сигнал (подробнее об этом далее), но львиная доля нашей эмиссии парниковых газов приходится на более сложные системы, касающиеся нашей повседневной жизни.
Если вы хотите поджаренный тост на завтрак, нужна система, которая обеспечит вас хлебом, тостером и электричеством для этого тостера, не добавляя в атмосферу парниковых газов. Мы не сможем решить климатическую проблему, запретив людям есть тосты.
Однако внедрение этой новой энергетической системы требует слаженных политических действий. Вот почему участие в политическом процессе — важнейший шаг, который может предпринять каждый человек, чтобы помочь избежать климатической катастрофы.
Общаясь с политиками, я пришел к выводу, что никогда нельзя забывать: климатические изменения не единственная для них задача. Правительственные лидеры должны также заниматься образованием, борьбой с безработицей, здравоохранением, внешней политикой, а теперь еще и COVID-19. Так и должно быть: все эти вопросы требуют внимания.
Но представители правительственных структур не способны решать все проблемы одновременно. Они выбирают приоритеты, опираясь на мнение избирателей.
Другими словами, избранные политики одобрят конкретные планы по климатическим изменениям, если этого потребует электорат. Благодаря активистам во всем мире нам уже не нужно привлекать внимание общественности к этому вопросу: миллионы людей уже призывают власть к действиям. Однако нам необходимо превратить эти призывы в давление, которое вынудит политиков принять непростые решения и пойти на необходимые компромиссы, чтобы выполнить свои обещания и сократить выбросы.
Звоните, пишите, ходите на городские собрания
Помогите своим лидерам понять, что думать о долгосрочных проблемах климатических изменений не менее важно, чем о рабочих местах, образовании и здравоохранении.
Сенаторы и члены палаты представителей регулярно получают отчеты о наказах, которые их приемные получают от избирателей. Но расплывчатая просьба «Сделайте что‑то с климатическими изменениями» вряд ли к чему-то приведет. Вы должны знать позицию облеченных властью людей, задавать им вопросы и четко заявить, что именно от тех или иных действий зависит, за кого вы будете голосовать. Требуйте увеличить финансирование исследований и разработок в области чистой энергетики, требуйте ввести стандарты, наценку на использование углеродного топлива или любые другие политические меры из главы 11.
Интересуйтесь не только местной ситуацией, но и международной
Многие актуальные решения принимаются на уровне штата, местными губернаторами, мэрами, законодательными органами и городским советом — то есть там, где отдельные граждане могут оказать больше влияния, чем на федеральном уровне. В США, к примеру, за вопросы электроэнергии отвечают комиссии по коммунальному обслуживанию, состоящие из избранных или назначенных представителей. Узнайте, кто эти представители, и общайтесь с ними.
Выставьте свою кандидатуру.
Баллотироваться в президенты — задача непростая. Но не нужно начинать с этого. Можно выдвинуть свою кандидатуру в региональные и местные органы управления, где у вас будет намного больше влияния. На государственной службе очень нужны люди, разбирающиеся в политике, смелые и креативные.
Как потребитель
Рынок подчиняется спросу и предложению. Как потребитель, вы можете оказать колоссальное влияние на спрос. Если все будут покупать и использовать зеленую продукцию, в совокупности это даст существенный результат. К примеру, если вы можете позволить себе установить умный термостат, чтобы снизить потребление энергии, когда вас нет дома, обязательно сделайте это. Вы будете меньше платить за коммунальные услуги и уменьшите свою личную эмиссию парниковых газов.
Однако последнее не самое главное. Вы можете также показать рынку, что люди требуют безуглеродных альтернатив и готовы платить за них.
Если это заявит достаточное количество людей, компании отреагируют соответствующим образом — причем достаточно быстро, как показывает мой опыт. Они будут вкладывать больше денег и времени в производство продукции с низкими выбросами, что, в свою очередь, снизит цены на эту продукцию и позволит нарастить объемы. У инвесторов появятся уверенность и желание финансировать новые компании, занимающиеся инновациями, которые приведут нас к нулевой эмиссии.
Без спроса с нашей стороны инновации, в которые вкладываются правительство и частные компании, так и останутся пылиться на полке. Или их вообще не будет, потому что не будет экономического стимула для их разработки.
Перечислим конкретные шаги, которые вы можете предпринять.
Некоторые компании дают жилым домам и офисам возможность платить больше за чистую электроэнергию. В 13 штатах коммунальные компании обязаны предоставлять это право. По этой программе клиенты платят надбавку за электричество, покрывая дополнительные расходы на возобновляемую энергию, в среднем по 1–2 цента за киловатт-час, или 9–18 долларов в месяц за среднестатистический американский дом. Участвуя в этих программах, вы говорите своей коммунальной компании, что готовы платить больше за решение климатической проблемы. Для рынка это важный сигнал.
Однако эти программы не могут полностью устранить выбросы или привести к значимому росту возобновляемой энергии. Только правительственная политика и усиленные инвестиции способны на это.
В зависимости от того, сколько у вас свободных денег, можно заменить лампы накаливания на светодиодные, установить умный термостат, поставить качественную изоляцию окон, купить энергосберегающие устройства или заменить систему отопления и охлаждения тепловым насосом (если вы живете в соответствующих климатических условиях). Если вы арендуете дом, можете внести те изменения, на которые у вас есть право (например, заменить лампочки), и убедить домовладельца сделать остальное. Если вы строите новый дом или ремонтируете старый, можно выбрать конструкции из вторично переработанной стали, а также сделать дом энергосберегающим, использовав структурные изолированные панели, изолированные бетонные формы, барьеры для чердака и крыши, отражающую теплоизоляцию и изоляцию фундамента.
Электромобили стали намного совершеннее по рабочим характеристикам и ценам. Хотя они подходят не всем (например, не годятся для длительных поездок, да и заряжать их дома может не каждый), но становятся доступны для многих потребителей. Это одна из тех сфер, где поведение покупателей может оказать колоссальное влияние: если люди будут покупать больше электромобилей, компании будут больше их производить.
Признаю, раньше вегетарианские бургеры не отличались дивным вкусом, но новое поколение растительного белка намного ближе по вкусу и текстуре к настоящему мясу. Их можно найти во многих ресторанах, продуктовых магазинах и даже в фастфуде. Покупая эту продукцию, вы признаете, что ее производство — это мудрые инвестиции. Более того, если съедать заменитель мяса пару раз в неделю (или просто не есть мяса), вы снизите эмиссию, которая в данном случае напрямую зависит от вас. То же самое касается молочной продукции.