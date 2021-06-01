27 мая на цифровой площадке Rarible состоялся NFT-аукцион в поддержку издания «Медуза»*. Там можно было приобрести работы, в которых художники переосмыслили логотип издания. По этому поводу напоминаем, что такое NFT и как эта технология изменила мир криптоискусства.

Что такое NFT В технологии блокчейн NFT — это невзаимозаменяемый токен (Non-Fungible Token), то есть его, в отличие от других токенов, которые в криптомире представляют из себя что‑то вроде внутренней валюты в видеоиграх, нельзя обменять на другой токен подобного рода. Обычные токены взаимозаменяемые — они чем‑то похожи на бумажные купюры: неважно, в каком году их выпустили, насколько у них новый дизайн, потому что одну купюру с легкостью можно поменять на другую с таким же номиналом, если их актуальность признает ЦБ. А невзаимозаменяемый токен похож на «Черный квадрат» Малевича, который нельзя заменить на другой такой квадрат черного цвета и продать его по высокой цене. NFT можно назвать цифровым сертификатом, на который записана информация о том, кто его создал, за сколько он был продан и кто им сейчас владеет. Как только токен продается, эта сделка сразу отражается в блокчейне. Запись в блокчейне об NFT выглядит примерно так: первый блок — публикация токена, второй блок — продажа и имя нового владельца.

Один из лучших примеров NFT-искусства — два одинаковых изображения «Choose #4» и «Choose #19», которые тем не менее являются уникальными токенами внутри блокчейна

Поскольку блокчейн довольно сложно взломать — история всех его операций хранится не на одном жестком диске, а на компьютере каждого участника — NFT можно считать довольно надежным способом хранить цифровое искусство. Еще одно свойство невзаимозаменяемых токенов — универсальность — позволяет избежать привязки к среде, в которой он был создан. Так, токен — правда, пока что в теории — может быть перенесен из одного виртуального мира в другой. Таким образом, образ для персонажа из одной онлайн-игры получится перенести в другую.

4 спорных вопроса об NFT Пузырь, который может лопнуть. Взрыв популярности токенов хорошо показывает рост их продаж на OpenSea — с $8 млн в январе до $95,2 млн в феврале. Волна хайпа приводит некоторые медиа, например The New York Times, к мысли о том, что на крипторынке формируется пузырь, то есть цена на NFT становится гораздо выше справедливой и может резко обвалиться, оставив покупателей ни с чем. «Я уверен, что это пузырь, если честно, — соглашается с этой точкой зрения успешный NFT-художник Beeple. — Я возвращаюсь к аналогии с началом интернета: был пузырь, и этот пузырь лопнул (Речь идет о так называемом „пузыре доткомов“: в конце 1990-х акции молодых интернет-компаний сначала значительно выросли в цене, а потом моментально обвалились. — Прим. ред.). Однако [схлопывание пузыря] не уничтожило интернет. Поэтому я думаю, что если технология достаточно сильна, то она сможет пережить это». Проблема авторства. Все еще остается шанс, что сертификат NFT создал не автор контента. Например, художник Дерек Лауфман обнаружил, что кто‑то вместо него верифицировался на платформе и создал токен одной из его работ. Кража искусства. На техническом уровне возможность кражи NFT пока остается теоретической. Для этого может потребоваться взлом большинства компьютеров, которые обрабатывают блокчейн, чтобы внести изменения в цепочку блоков. Более реальными причинами взлома NFT-платформ могут стать уязвимости в их киберзащите, а также беспечный подход пользователей, которые, например, устанавливают слишком простые для подбора пароли. Углеродный след. Размещение NFT может отрицательно влиять на экологию, выяснил художник Мемо Актен. Он проанализировал 18 тысяч токенов и обнаружил, что один токен оставляет после себя углеродный след, сравнимый с тем, что оставляет средний житель Евросоюза за месяц потребления электроэнергии. След остается из‑за загрузки компьютеров, которые обрабатывают блокчейн, и повышенного расхода электроэнергии.

Так выглядит онлайн-маркет NFT на платформе SuperRare

Что продают в NFT Сейчас в виде NFT продается практически все: от нюдсов до токен-статьи про токены в деловом издании Quartz. Среди самых дорогих на данный момент — работы художника Майка Винкельманна, известного как Beeple. Ему удалось продать цифровой коллаж «Everydays: The First 5000 Days» за $69,3 млн. Для художников NFT — удобный инструмент, чтобы подтвердить аутентичность цифрового произведения искусства. Ведь понятие подделки в цифровом искусстве только начинает формироваться, и раньше способа подтвердить оригинальность копии не было. А теперь, если есть единственный NFT, значит, все остальные копии могут считаться подделками. Для коллекционеров интерес представляет покупка сертификата владения оригинальным контентом и возможность перепродать его за еще большую сумму, если цена работы вырастет со временем. Так, коллекционер художественного искусства Пабло Родригес-Фрейле смог спустя всего полгода перепродать работу Beeple «Crossroads» на уже на 1000% дороже.

Как создать свой NFT Первым делом нужно выбрать маркетплейс — SuperRare, Nifty Gateway или OpenSea. Там будет возможность создать один или несколько NFT, если вы хотите, например, продать фотосессию. Далее — загрузить файл и установить цену токена, она может быть любой. На этапе создания также закрепляется авторство: есть возможность не только вписать свое имя, но и добавить описание токена. Создатели могут получать процент с будущих продаж, или роялти, а на платформе Rarible у автора есть возможность определить, какой процент он получит, если токен перепродадут. В конце необходимо подключить виртуальный кошелек и заплатить комиссию за размещение токена на маркетплейсе.

Три заметных примера NFT, о которых вы не знали