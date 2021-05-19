Геймдизайнер Дима Веснин попросил фолловеров в твиттере поделиться любимыми русскоязычными стихотворениями, которые умещаются в один твит. Получился настоящий народный сборник поэзии, из которого мы выбрали пятнадцать очень хороших маленьких стихотворений.
Григорий Дашевский
Сергей Есенин
Владимир Маяковский
Арво Метс
Всеволод Некрасов
Дмитрий Александрович Пригов
Генрих Сапгир
Даниил Хармс
Велимир Хлебников
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