Окончив колледж, Мошфег преподавала в Китае английский и была совладелицей панк-бара, потом переехала в Нью-Йорк, где работала в издательстве и трудилась личным секретарем писательницы Джин Стайн. За этим перечислением фактов — годы алкоголической зависимости, ненависти к себе, депрессии, отношений (очевидно, не самых счастливых). Это было очень сосредоточенное существование, постоянные попытки понять, что происходит. Мошфег рассказывает, что собственное сознание в этот период приводило ее к постоянному мучительному стрессу.

К 30 годам Отесса перестала ненавидеть себя, бросила пить, перешла к активной литературной работе, получила стипендии престижных писательских школ и MFA в Brown University и выпустилась оттуда с «McGlue» — единственным своим романом, написанным от мужского первого лица.

За очень экспериментальным дебютом, получившим несколько премий, последовала «Эйлин». Эту книгу Мошфег писала, следуя учебнику по creative writing. Отесса в одном из интервью прямо заявляла, что сделала это, чтобы заработать, но на самом деле она просто исследовала еще одну писательскую тактику — ну и, разумеется, хотела добраться до широкого читателя. Этот роман, прикидываюшийся жанровым и вместе с тем очень далекий от мейнстрима, попал в шорт-лист Man Booker Prize и выграл Hemingway Foundation/PEN Award. Так о Мошфег узнали читатели в Америке и за ее пределами.

Сборник «Тоска по другому миру» («Homesick for Another World») утвердил Мошфег в статусе одного из главных молодых англоязычных авторов, а «Мой год отдыха и релакса» («My Year of Rest and Relaxation») сделал ее международной литературной суперзвездой. «Смерть в ее руках» («Death in Her Hands», роман вышел после «Года отдыха…», но писался до него) не достиг такого же успеха, но для меня он идеально вписывается в один ряд с «Эйлин» и «Годом…», завершая собой трилогию о перерождающихся героинях. Мошфег говорит, что во всех своих текстах она пытается понять, что это значит — жить.