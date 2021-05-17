Вышла Resident Evil Village — продолжение культовой зомби-эпопеи. Проект уже стал хитом на Twitch и продался трехмиллионным тиражом в Steam. Но многих он может отпугнуть — это хоррор с кровью и темными подвалами. «Афиша Daily» попросила Эдуарда Голубева, который до жути боится фильмов ужасов, оценить, страшно ли играть в Village.

С хоррорами у меня не задалось с детства: в четыре года отец повел нас в кино на «Блэйда-2», и просмотр закончился истерикой на весь зал. Сейчас я иногда смотрю фильмы ужасов: из последних нравятся «Визит», «Мы» и «Реинкарнация». Но видеоигры — это другой, более иммерсивный опыт. Поэтому попытка поиграть, например, в хоррор «новой школы» Outlast, где можно только прятаться в полутьме, для меня закончилась разбитым геймпадом. Перед прохождением новой Resident Evil я попытался сыграть в предыдущую и тоже страшную седьмую часть, но выключил после сцены в гараже. В ней главного героя заперли один на один с бессмертным дедом-маньяком. Но в Village я добрался до самого финала. Дальнейшее повествование старается избегать спойлеров. Также в тексте есть несколько кровавых описаний

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Не страшно: деревня и замок Димитреску После финала седьмой части главный герой Итан с женой и ребенком перебрался в Европу. Его семейный ужин прерывает неожиданное вторжение спецназа во главе с Крисом Редфилдом, одним из старейших протагонистов всей серии. И вот спустя всего 20 минут после начала игры осоловевший Итан шатается по ночному лесу, который выводит его к заброшенной деревне. Судя по замку на фоне, действо разворачивается то ли в Румынии, то ли в Венгрии. Дальше становится немного обидно: разработчики совсем не пытаются напугать. Весь первый час Village посвящен исследованию деревни и нескольким встречам с оборотнями. Но кто в здравом уме боится оборотней ?! Некий дискомфорт доставляют кровь, разбросанные по улицам трупы животных и сцены насилия: при первой же встрече с вервольфом герою откусят несколько пальцев. Тем не менее это не идет ни в какое сравнение с легендарной сценой из седьмой части, в которой Итана насильно кормили чем‑то вроде кишок моллюсков. Начало игры точно разочарует тех, кто хотел испугаться. Если с ранчо Бейкеров в седьмой части хотелось бежать без оглядки, то в Village, несмотря на мрачный антураж, приятно гулять и исследовать закоулки в поисках тайников с сокровищами. Быстро становятся заметны разительные геймплейные отличия и чувство относительной безопасности, в которой часто будет себя чувствовать герой: патронов достаточно, по деревне разбросаны взрывающиеся бочки, а уже в самом начале игры лежит новехонький дробовик.



В целом Village ощущается скорее как экзотический боевик вроде легендарной уже четвертой части. Это неплохо, но где хоррор?

Ситуацию не спасает даже замок леди Димитреску. Трехметровая вампирша, ставшая героиней мемов задолго до выхода игры, преследует так, как это раньше делали Тиран и Немезис. Однако ее игровой хронометрах закончится всего за тридцать минут, да и убежать от Димитреску не составляет никакого труда. У вампирши есть три обворожительных «дочери», которые превращаются в рой насекомых. Но и они не доставляют особых хлопот. На самом деле с семьей леди Димитреску хочется как‑то потусить: попить вина, погулять по замку, а не вырезать по очереди. Вампирская секция закончится довольно нелепым боссфайтом — в японском стиле, сами увидите. Надеюсь, когда в следующий раз разработчики из Capcom придумают столь харизматичного персонажа, как Димитреску, его не «сольют» в самом начале игры.

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Страшно: куклы и абортыш Но уже к середине свои слова «не страшно» предстоит забрать обратно. Эпизод в доме кукольницы Беневенто стал для меня сущим адом, который одновременно напоминает «Проклятие Аннабель» и P.T. — игровой хоррор Хидэо Кодзимы и Гильермо Дель Торо. От приквела «Заклятия» игре достались скрипящий всеми поверхностями особняк, истошно орущий младенец и жуткие куклы-убийцы. А незаконченный проект Кодзимы подарил Village налет метафорической жути вроде сцен с импровизированным абортом манекену и гигантским человеческим эмбрионом. Все эти образы оказываются важными для личной истории Итана. Вдобавок у героя отберут оружие — он больше не чувствует себя защищенным, поэтому остается только прятаться. Мне было настолько страшно, что особняк пришлось проходить потихоньку: в течение нескольких часов, с перерывами на мемы и ютьюб . К слову, именно в эпизоде с куклами станет ясно, что Village — это игра про звук. Именно он главным образом и создает атмосферу ужаса. Но почему‑то сведен он так, что даже серьезная акустическая система не способна передать все звуковые оттенки, как обычные, но хорошие вакуумные наушники. Если решитесь попробовать новый Resident Evil сами — то только в них.

© Capcom

Не страшно: водяной и скомканный финал Когда Итан выйдет из особняка и ему вернут оружие (особенно я переживал за дробовик), врубится мясорубка в духе Call of Duty, которая продлится до самого финала. Создается впечатление, что начало, середину и финал Village будто делали совершенно разные люди. Мне не удалось испугаться ни блюющего слизью водяного — от его вида просто слегка противно, — ни короля оборотней. Со снайперской винтовкой и гранатометом в моих руках все они превращаются в труху на раз-два. Но, может, это и правильно. Village проходится часов за 10–12 — бояться все время было бы физически неприятно. А так — чувствую себя Ван Хельсингом, который способен устроить настоящий геноцид нечисти. Странно, что при таком разнообразии живописных локаций игру решили закончить на заводе. Зато появились новые противники — зомби с реактивными ранцами и приделанными к рукам сверлами. Resident Evil превратилась в DOOM? Или это отсылка на трэш-ужастик «Армия Франкенштейна»? На самом деле неважно — это просто весело. А сама концовка показалась скомканной: большинство ответов оставили на следующую часть, с некоторыми персонажами попрощались уж слишком быстро, объяснение творящейся в деревне жути — будто из аниме. Но все равно невероятно рад, что пересилил себя и прошел Village. Понятно, что она оказалась скорее игрой в поддавки. Зато теперь могу посоветовать новый Resident Evil таким же трусишкам, как я сам: не бойтесь, что вас схватит инфаркт.