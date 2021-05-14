15 мая пройдет ежегодная акция «Ночь музеев». Полную программу можно оценить на сайте акции, а мы выбрали семь отличных мероприятий, на которые стоит сходить в Москве.

Кадр из фильма «Берегись автомобиля» © «Мосфильм»

В Большом зале Новой Третьяковки (Западное крыло) пройдет целая кинопрограмма. В 15.00 режиссер Наталья Урмацких и продюсер Анастасия Алексеева представят новый документальный фильм «История советского плаката. История спонтанного потребления», в 18.00 покажут «Берегись автомобиля» Эльдара Рязанова, а в 21.00 — специальную программу короткометражек об искусстве фестиваля студенческих и дебютных фильмов «Святая Анна».

Неизвестный автор. Изразец «Конная прогулка», XIX век. Иран © Музей Востока

В Музее Востока 15 мая откроется выставка «Роскошь заката: Иран эпохи Каджаров», которая займет все семь залов выставочного комплекса музея. На ней — 300 предметов из иранской коллекции музея: произведения живописи и миниатюры, керамика и стекло, изделия из дерева и художественный металл, ковры и расписные ткани, манускрипты и оружие конца XVIII — начала XX в. Большая часть экспонатов никогда прежде не покидала фонды музея. А если вы проведете этот вечер дома, то в 19.00 на официальной странице музея «ВКонтакте» куратор выставки Полина Коротчикова расскажет, как шла подготовка к выставке.

Двухсторонние пилы для трепанации черепа по модели William Hey, после 1830 © Музей истории медицины МГМСУ им. Евдокимова

Музей медико-стоматологического университета приглашает на экскурсию, обещая показать рабочий быт алхимиков, борцов со средневековыми эпидемиями и врачей, работающих сегодня в реанимации для пациентов с COVID-19. Ну и, конечно, стоит увидеть новую коллекцию медицинских инструментов в основной экспозиции музея.

© Body Worlds

На ВДНХ все еще работает (в этот день — до полуночи) самая скандальная выставка сезона — «Body Worlds», экспонатами которой стали человеческие тела, сохраненные уникальным методом пластинации. Экспозиция демонстрирует, как меняется тело с возрастом, как на него влияют вредные привычки, образ жизни и заболевания. Экспозиция «Цикл жизни» дает полный обзор этапов развития тела человека по мере того, как оно растет, изменяется, взрослеет и стареет. Выставка особенно будет интересна (и полезна!) детям, но из‑за возмущенных активистов детей до 18 лет пускают только в сопровождении взрослого законного представителя. Граффити-джем на «Винзаводе»

Этим мероприятием «Винзавод» и «Артмоссфера» запускают направление Urban Art. В джеме участвуют звезды российского стрит-арта: Кирилл Кто, Игорь Поносов, Стас Добрый, Миша Most, Вова Перкин, Вова Абих и все-все-все. Музыку ставит DJ Chagin (Flammable Beats).

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Виктор Панченко © РАМТ

В мае музею исполняется пять лет — ждите экскурсий по юбилейной экспозиции, на которой покажут работы с прошедших проектов. А на первом этаже Яна Иртеньева и Артем Шевченко из «Гоголь-центра» и Виктор Панченко из РАМТ прочтут фрагменты из «Дней Савелия» Григория Служителя и «Петровых в гриппе и вокруг него» Алексея Сальникова под музыку DJ Thierry Tomas и джаз-трио саксофонистки Masha Art. Количество мест ограничено, регистрируйтесь на сайте музея.