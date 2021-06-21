Политическая повестка все чаще становится трендом в тиктоке. Люди до 30, составляющие большой сегмент его аудитории, приходят туда не только участвовать в челленджах, но и показывать свою политическую позицию. «Афиша Daily» поговорила с четырьмя тиктокерами о новой политической повестке.

Александр Устинов Замруководителя Молодежной организации ЛДПР, @depustinow1

Я долгое время относился к тиктоку скептически, но подруга порекомендовала снимать видео именно там, потому что это самая легкая площадка для набора аудитории. На тот момент (первые ролики Устинова вышли в ноябре 2020 года. — Прим. ред.) в соцсети не было людей из политики, и, мне кажется, я стал одним из первых. Мое любимое, но не самое успешное видео — про разгон Верховного Совета в 1993 году (подробнееЧто вообще было?Президент Борис Ельцин 21 сентября 1993 года указом № 1400 приказал приостановить деятельность Верхновного Совета и Съезда Народных Депутатов (тогдашние органы законодательной власти в стране) и назначить дату референдума о новой конституции и выборов в Госдуму. ВС отказался подчиняться указу Ельцина. В начале октября его сторонники штурмом взяли мэрию Москвы и попытались занять телецентр в Останкине. 4 октября Съезд и ВС были разогнаны введенными в Москву войсками, здание Верховного совета (будущий Дом правительства) было обстреляно бронетехникой. Итоги кризиса: более 150 погибших, более 400 раненых. 12 декабря 1993 года население России проголосовало за принятие новой конституции (она действует до сих пор) и первый состав Госдумы. ). Обычно в рекомендации редко попадают разговорные видео длинной в минуту, но мое там оказалось. В ролике я оцениваю ситуацию в 1993 году и рассказываю, как все было на самом деле.

О политическом тиктоке Хотя тикток-активность и остается только в интернете, она создает повестку и задает тренд: здесь сидит уже целый ряд политиков — мэр Вологды, врио губернатора Хабаровского края Дегтярев, депутаты Госдумы Поклонская и Милонов (официально Валерий Милонов отрицал, что ведет аккаунт в TikTok. — Прим. ред.) В то же время пропагандисты с телевидения относятся к соцсети негативно — им завидно, что их потенциальная аудитория уходит, а дети «зомбируются» в тиктоке хуже, чем у телевизора , ведь тикток блокирует агрессивные высказывания, например про уничтожение Америки ядерным оружием, которыми забиты телеэфиры политических ток-шоу. Однако в тиктоке существует и другая проблема — некомпетентные блогеры.

В то время как на ТВ выступают опытные политики, большинство активистов в тиктоке — максималисты, начитавшиеся Карла Маркса или Айн Ренд и не имеющие соответствующего опыта работы в сфере. У них есть знания, но опыта нет.

О свободе слова в соцсети Тикток — довольно авторитарная площадка , которая нередко удаляла мои видео. Кроме того, мне пожизненно запрещено выходить в прямые эфиры: на одной трансляции у меня спросили об отношении к Гитлеру, я ответил, что отношусь к нему негативно. Также спросили, как я отношусь к легализации наркотиков. Думаю, что меня забанили за то, что я произнес имя Гитлера и названия некоторых наркотиков. Причина блокировки якобы — «реклама запрещенных веществ». Апелляцию отклонили. Зная это, я бы не утверждал, что здесь люди могут свободно высказывать свою политическую позицию. Да и то, что молодые люди снимают видео про политику, вообще на нее не влияет. Они, например, много говорили о митингах, однако сами потом признавались, что остались сидеть дома. Для меня тикток — не та площадка, где можно найти качественную аудиторию, она там только количественная.

Ольга Студентка факультета политологии МГИМО, @olgamrzw

В тиктоке я решила простым языком рассказать о некоторых политических процессах, теориях и сложностях, с которыми сталкиваются выпускники факультетов политологии. Я составляю подборки книг и фильмов, объясняющих политтехнологии или теории. Как мне кажется, уровень политической и правовой грамотности у россиян невысок, а это чревато заблуждениями и принятием неправильных решений. И, конечно, я шучу над внешней или внутренней политикой, чтобы показать, что иногда и в этой суровой сфере есть место юмору. В одном из моих любимых ироничных видео я показываю, какие книги читают якобы «не шарящие в политологии», а какую читают «тру-политологи».

О политическом тиктоке Политика стала частью нашей жизни. Те или иные политические события стали затрагивать повседневную жизнь и жизнь молодого поколения. На какую бы вечеринку вы ни пришли, с кем бы ни завели беседу, все темы рано или поздно сведутся к обсуждению политики, санкций, протестов и так далее. Люди задают вопросы, пытаются разобраться в этой не всегда простой сфере. Иногда это выливается в полемику, а иногда — в адекватный диалог. Должно быть, поэтому она пришла на эту новую платформу Я не считаю, что политическая тикток-активность перерастет в протесты. Она просто стала иллюстрацией запросов и проблем, которые есть у общества. Тем не менее на этот активизм обратили внимание СМИ, политологи, политики и, конечно, Роскомнадзор. Еще рано говорить о том, что изменили тиктокеры. Но, скорее всего, благодаря им у многих появилось понимание, что совсем молодые люди тоже задают вопросы и требуют на них ответы. И исключать их из политической жизни нельзя.

Леонид Зубанов Общественный деятель, @zubleo

В тикток я пришел потому, что о политике здесь можно высказываться гораздо эффективнее, чем на других площадках. Власть с каждым днем делает все, чтобы молодежь интересовалась политикой: ворует, врет и репрессирует. Любое государство всегда инвестирует в молодежь, потому что за ней будущее. Наша же власть лишь ругается, маркирует и не считает важным вести диалог. Поэтому и растет спрос на альтернативное мнение: в тиктоке я озвучиваю истинное положение дел и считаю это своим долгом. Самое важное, с моей точки зрения, видео — об объединении левых и правых. Обе стороны знают, что суть не в политической программе, а во лжи и коррупции. Режим нас путает и разделяет, и оппозиция на это реагирует. В этом минутном ролике я коротко объясняю, почему мы ничего не изменим к лучшему, если не начнем все вместе мирно отстаивать права каждого вне зависимости от его взглядов.

О политическом тиктоке Мы живем в информационной автократии, где главный враг власти — истинная информация, опровергающая ложь. Падение рейтинга Путина в последние годы во многом связано с более доступными и быстрыми коммуникациями в интернете. У каждого под рукой смартфон, где за пару тапов снимается видео, и за несколько часов, благодаря алгоритмам, его посмотрят миллионы людей. Властям же для поддержания рейтинга приходится тратить на пропагандистов миллионы. Для меня в России сегодня нет телевидения — это мир одного человека, к которому с каждым годом все больше россиян теряют интерес. Странно говорить о «зомбировании» детей в тиктоке, когда существуют политические баннеры на улице, новости и полит-шоу на телевидении. А в тиктоке пользователь видит контент, подобранный по его предпочтениям. Причем в этой соцсети сидят не только дети и подростки.

Средний возраст моих подписчиков составляет около 30 лет, а в профиле у меня стоит пометка «18+», так как я против вовлечения несовершеннолетних в политику.

О свободе слова в соцсети С декабря 2020 года TikTok серьезно изменил свою политику. Соцсеть сотрудничает с властями и блокирует каждое пятое мое видео по абсолютно надуманным причинам, чаще всего — по ошибке. Я думаю, создатели приложения сами не знают, как выполнить требование властей блокировать неугодный контент. Часть видео блокируется за «риторику ненависти», а часть, например с дракой гражданина с росгвардейцами, собирает миллионы просмотров. Вообще, тикток полюбили за свободу слова и охваты, так что если создатели будут активно уничтожать эту ценность, то потеряют позиции на российском рынке, как когда‑то это случилось с «ВКонтакте».

Любава Зайцева Руководитель отдела инфлюэнс-маркетинга рекламного агентства «Пикчер», бывший редактор «Афиши Daily», @overthink.girl

Я уже давно веду аккаунт в тиктоке, а моя основная деятельность в рекламном бизнесе — реклама у блогеров, SMM, сценарии, консультации по запуску и ведению аккаунтов — тоже связана с этой соцсетью. Я много пишу по этой теме, так что тикток стал моей работой и жизнью, поэтому я решила высказывать в нем свою позицию. Мое самое успешное видео набрало 2 млн просмотров. Я сняла его, когда вышло расследование Навального про первый дворец Путина, там я просто пересказала, что было в фильме. Для моего профиля это оказались просто нереальные цифры, активность в аккаунте выросла, а ролик даже какое‑то время висел на первом месте по хештегу #дворецпутина. В какой‑то момент он собрал больше просмотров, чем ролик на официальном канале Навального. И я немного этим горжусь.

О политическом тиктоке Я не думаю, что тикток-активность сильно повлияла на количество участников митингов, потому что очень большая категория зрителей — дети, и им нельзя принимать в них участие по закону. И я во всех своих роликах прошу несовершеннолетних на митинг не ходить. Тем не менее политические тиктоки помогли повысить осведомленность молодого поколения о том, что, например, делает Навальный. В этом и заключается моя миссия — подсвечивать какие‑то новости, которые аудитория тиктока, возможно, пропускает или не знает. О свободе слова в соцсети Политика присутствовала в тиктоке всегда. Но когда началась история с отравлением, арестом и сроком Навального, митингами, ролики на эту тему заполнили ленту. В ответ TikTok ужесточил модерацию — соцсеть хочет, чтобы у нее была позитивная повестка и имидж доброй платформы . Я общаюсь с блогерами и знаю, что многих из них действительно банили за политический контент, а ролики удаляли. Мои ролики банили только один раз: когда я показала видео, на котором горел человек, — это правда нарушает политику соцсети. Думаю, в будущем цензуры там будет еще больше, потому что контент тиктока заполняет медиапространство, и государство активнее им интересуется.