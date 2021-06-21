1 ноября 2012 года заработал Единый реестр запрещенных сайтов — легендарная интернет-инициатива и список всего, чего нельзя посмотреть в России. За 10-летие в реестре побывали и независимые СМИ, и иностранные соцсети. Но «Афиша Daily» решила вспомнить одну из самых первых блокировок, которая предсказала абсурдную судьбу черного списка.

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Реестр

Он стал следствием закона о защите детей от вредной информации в интернете. Летом 2012 года его вынесла на рассмотрение группа депутатов, среди которых были Елена Мизулина и Сергей Железняк. Оба в будущем станут более известны благодаря другим запретительным законопроектам. Опасной для детей информацией были признаны три категории: наркотики, детская порнография и суицид.

«Российское законодательство в части принудительного блокирования интернет-страниц, содержащих информацию, распространение которой запрещено, существенно отстает от лучших мировых аналогов », — говорилось в пояснительной записке к закону, в которой ссылались на опыт Канады и Великобритании.

Нужно отметить, что в 2012 году ограничение тремя категориями называли смягчением — в первоначальной версии депутаты предлагали до суда блокировать сайты вообще за любую вредоносную информацию и даже не поясняли, какой она может быть. После возмущения от представителей интернет-индустрии и забастовки «Википедии», которая закрыла доступ ко всем статьям на сутки, текст изменили.

«Вы помните, с каким трудом шел в свое время федеральный закон, сколько было опасений? — вспоминала Мизулина через пять лет после принятия закона. — Сегодня их уже нет, и, можно сказать, сейчас закон уже где‑то устарел — в нем ничего нет о компьютерных играх».

Первый день блокировок

За первый день работы реестра Роскомнадзор, по собственным же словам, получил больше 5000 заявок, но большую часть отклонил. Тогда еще существовал сервис zapret-info.gov.ru, где россияне могли пожаловаться на вредоносный сайт. В ведомстве признались, что не ожидали такого наплыва, поскольку рассчитывали обрабатывать всего по 3500–4000 заявок в месяц. В итоге в реестр после «экспертного заключения» внесли 10 сайтов с детской порнографией.

Почти 10 лет спустя в реестр, причины для попадания в который теперь не ограничиваются тремы вышеозначенными пунктами, каждый день заносят сотни ссылок. Например, только 17 июня 2021 года Роскомнадзор заблокировал больше 850 сайтов, большинство из которых были многочисленными «зеркалами» пиратских видеосервисов.

Уже в первую неделю работы реестра стали происходить забавные и пугающие блокировки. Так, 12 ноября власти заблокировали фан-сайт по игре Eve Online, на котором был гайд по внутриигровым наркотикам, тогда же в черный список попала энциклопедия интернет-культуры «Луркморье», где тоже обнаружили статью про марихуану (позже ее удалили, а сайт разблокировали), а также пиратскую интернет-библиотеку «Либрусек» — за «Поваренную книгу анархиста» (тоже за наркотики).

«За прошедший месяц мы получили 19 011 заявлений, в реестр внесли по ним уже почти 640 записей. То есть вы понимаете, какая работа титаническая проходит по отбору информации», — резюмировал через месяц работы реестра пресс-секретарь Роскомнадзора Владимир Пиков.