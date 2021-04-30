30 апреля эксклюзивно для PlayStation 5 вышла игра Returnal — шутер от третьего лица, который сумел объединить антураж вселенной «Чужих», сложность серии Dark Souls и бесконечное повторение пройденного. Эдуард Голубев умер в Returnal около 120 раз, чтобы рассказать «Афише Daily», стоит ли оно того.

Звездолет терпит крушение на неизведанной планете с древнегреческим названием Атропос (так звали одну из трех богинь судьбы, которая перерезала нить жизни). Единственная пассажирка корабля — космическая разведчица Селена — выживает, но очень скоро находит собственный труп. Так женщина понимает, что оказалась в плену временной аномалии: погибая на Атропосе, она неизбежно просыпается вновь у дымящихся обломков. Один из главных сюрпризов Returnal заключается в том, что это игра с сюжетом. Дело в том, что студия Housemarque всю жизнь занималась шутерами, где был только геймплей и ничего больше, например, Resogun — про космический кораблик или Alienation — про звездный десант, а в этот раз внезапно смогла придумать и глубокую мифологию, и сюжет с психологическим надрывом. Когда‑то Атропос населяла внеземная цивилизация, но от разумной жизни на планете остались лишь поросшие плющом руины с архитектурой в стиле Ханса Гигера да горы мертвых инопланетян. С Селеной эта планета тоже связана. Она отправилась на Атропос из‑за сигнала, который передает обрывчатую информацию о «белой тени». Но что это такое, никто, кроме нее, не знает. Кажется, что‑то очень личное, и игроку предстоит додуматься до этого самому. Атропос тем временем чудесным образом материализует все страхи и переживания героини, привнося в ее борьбу за выживание терапевтические нотки — чем дальше в лес, тем глубже Селена прорабатывает собственные личностные травмы.

Получается вечная история про человека в футляре, которая по духу напоминает фильм «К звездам».

Так, ключевые сюжетные моменты раскрываются не в инопланетном мире, а в земном доме Селены. В эти моменты камера из‑за ее спины переносится на уровень глаз, а игра из экшена превращается в своеобразный привет P.T., легендарному хоррору Хидэо Кодзимы и Гильермо Дель Торо, который целиком происходил в одном доме. Теперь не борется с инопланетной жизнью, а исследует комнаты и прячется от жуткого космонавта под шизофренический саундтрек композитора «Солнцестояния». О сюжете Returnal сложно рассказывать, потому что его история написана полунамеками, в духе игр серии Dark Souls. В запутанном сценарии интересно разбираться, соединяя воедино аудиодневники «прошлых» версий Селены, расшифровывая предсмертные инопланетные послания и выискивая символизм в трипах по родному дому. Тем не менее сюжета в Returnal ровно столько, сколько нужно, чтобы он не отвлекал от главного — геймплея. Поэтому самое время прервать этот круг…

Звездолет терпит крушение на неизведанной планете с древнегреческим названием Атропос. Единственная пассажирка корабля — космическая разведчица Селена — выживает, но очень скоро находит собственный труп. Так женщина понимает, что оказалась в плену временной аномалии: погибая на Атропосе, она неизбежно просыпается вновь у дымящихся обломков. Вырваться из него непросто — разработчики явно перемудрили с вызовом для игрока. Returnal очень сложная, о чем честно предупреждает на первом же экране. Буквально каждый противник бегает со скоростью олимпийского чемпиона, а во время боя Селена должна еще как‑то не свалиться в пропасть и не дать плотоядным растениям сожрать себя. Жанр roguelike — в нем уровни генерируются автоматически, смерть грозит потерей всего накопленного, а игрок каждый раз начинает заново — никогда не был простым. Например, Hades, одна из лучших игр прошлого года, порой доводила до исступления, но даже во время очередного побега из Аида игрок не терял после гибели все. В Returnal, которую тоже можно назвать roguelike, ничего подобного нет. Навсегда увеличить полоску жизней, усилить костюм или увеличить урон нельзя.

Каждый новый забег Селена начинает беспомощной почти как в первый раз.

Returnal — одна из первых игр, использующих новые возможности контроллера DualSense. Например, игра различает полунажатие спускового крючка (это обычная стрельба) и нажатие до упора (альтернативный режим огня). Когда действие происходит в дождливых джунглях, моторчики в DualSense «барабанят» по сенсорной панели, во время особо напряженных схваток геймпад вибрацией подсказывает, откуда летит очередной снаряд. Все это помогает лучше ориентироваться в бою. Тем временем сложности в игре не заканчиваются. Нельзя просто выйти из игры и прервать цикл — в Returnal нет сохранений. Чтобы дойти до финала, нужно пробежать все биомы Атропоса — джунгли, пустыню, подводный мир — без перезагрузки. Это займет примерно пять — семь часов. Говорят, в Returnal есть и «настоящая» концовка: ради нее нужно пройти игру несколько раз подряд с постоянно увеличивающейся сложностью. Но это уже откровенный садизм . Поэтому самое время прервать этот круг…

Звездолет терпит крушение на неизведанной планете с древнегреческим названием Атропос. Единственная пассажирка корабля — космическая разведчица Селена — выживает, но очень скоро находит собственный труп. Так женщина понимает, что оказалась в плену временной аномалии: погибая на Атропосе, она неизбежно просыпается вновь у дымящихся обломков. Но нужно ли Селене идти дальше? Вопрос открытый. Да, в Returnal определенно появляется желание сыграть «еще по одной», и каждый раз игрока так или иначе ждет вознаграждение: мощное оружие в первой локации или очередной кусочек истории. Но иногда игра заставляет ее ненавидеть. В итоге необходимость каждый раз начинать сначала только мешает. У Housemarque мог получиться камерный шутер на пару вечеров, а вышел изнуряющий экшен, который вытянет из вас часов двадцать. Это не плохо — просто готовьтесь, что, сев за игру с дорогим продакшеном и кинематографичной историей, вы будете страдать от постоянных экранов смерти. А значит, вы еще не раз увидите звездолет, который терпит крушение на неизведанной планете с древнегреческим названием Атропос.