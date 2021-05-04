4 мая неофициально считают днем «Звездных войн» — из‑за созвучия фраз «May the Force be with you» («Да пребудет с тобой Сила») и «May the fourth be with you» («Да пребудет с тобой 4 мая»). Поэтому мы решили узнать, насколько хорошо вы знаете другие мемы из вселенной «Звездных войн», которых за несколько десятилетий накопилось немало.
Начнем со знаменитой фразы Дарта Вейдера: «Люк, я твой отец!» Многие помнят ее именно такой, но в фильме лорд ситхов говорил немного другое. Вспомните что?
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Герои и техника из «Звездных войн» давно стали игрушками. Так, один из наборов лего даже несколько раз появился на экране: в сериале «Теория большого взрыва». Что за набор собирает Шелдон?
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В фильме «Новая надежда» есть известный киноляп. Группа имперских штурмовиков заходит в помещение и… Что же происходит?
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Раз уж заговорили о штурмовиках. Есть Stormtrooper — «обычный» солдат, Sandtrooper — для боевых действий на пустынных планетах. А кто такой Chrometrooper?
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Мемов про штурмовиков великое множество. Есть даже один с героем совершенно другой серии — «Властелина колец». Какая связь между эльфом Леголасом и солдатами Империи?
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Один из новых мемов вселенной «Звездных войн» — меч Кайло Рена. Вы наверняка помните: он похож на алый крест из‑за своей гарды. Почему он возмутил фанатов?
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Продолжая тему световых мечей: генерал Гривус их коллекционировал. В битве с Оби-Ван Кеноби он показывает часть своей коллекции, но сколько рук ему для этого понадобилось?
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С Оби-Ваном связан еще один популярный мем. Герой в ярости кричит: «Ты должен был бороться со злом, а не примкнуть к нему!» Кому это он?
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Помните, как Ханом Соло с серьезным видом говорит: «Я знаю»? На что он дает такой лаконичный ответ?
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Перейдем к самым новым мемам. Зеленый лопоухий малыш из сериала «Мандалорец» стал не просто мемом, а мемищем. Как его звали?
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Еще «Мандалорец» подарил нам один замечательный ляп. Что забыла в кадре съемочная группа?
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В «Последних джедаях» Люк пьет необычное зеленое молоко. Чье оно?
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