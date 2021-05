© Out of the Blue

1930-е, американка Нора приезжает на острова Полинезии, чтобы найти «старого приятеля» — так в своих письмах она обращается к мужу, антропологу Гарри. Тот собрал экспедицию, чтобы изучать странную, будто бы нездешнюю письменность островитян, и пропал.

Нора проваливается в рассказы Говарда Лавкрафта: на острове дует потусторонним сквозняком, повсюду возвышаются построенные инопланетной цивилизацией цитадели, тут и там разбросаны вещи Гарри, ведущие в хтоническое сердце острова.

Игра напоминает другие симуляторы ходьбы с сюжетом вроде What Remains of Edith Finch или Everybody’s Gone to the Rapture: бродите по локациям, решаете головоломки и собираете меморабилии — аудиодневники, записки и фотографии, — объясняющие, куда же все пропали.