Весь мир не может нормально путешествовать уже целый год. Поэтому «Афиша Daily» попросила Данила Леховицера найти 10 игр, где можно отыскать хоть какую‑то замену путешествиям. Получилась обширная география: от Полинезии до Средиземноморья, от Исландии до японских пещер.

Call of the Sea Место: тропические острова в Тихом океане

© Out of the Blue

1930-е, американка Нора приезжает на острова Полинезии, чтобы найти «старого приятеля» — так в своих письмах она обращается к мужу, антропологу Гарри. Тот собрал экспедицию, чтобы изучать странную, будто бы нездешнюю письменность островитян, и пропал. Нора проваливается в рассказы Говарда Лавкрафта: на острове дует потусторонним сквозняком, повсюду возвышаются построенные инопланетной цивилизацией цитадели, тут и там разбросаны вещи Гарри, ведущие в хтоническое сердце острова. Игра напоминает другие симуляторы ходьбы с сюжетом вроде What Remains of Edith Finch или Everybody’s Gone to the Rapture: бродите по локациям, решаете головоломки и собираете меморабилии — аудиодневники, записки и фотографии, — объясняющие, куда же все пропали.

Death Stranding Место: США после апокалипсиса, но пейзажи напоминают Исландию

© 505 Games

В романе-травелоге «Кольца Сатурна» В.Г.Зебальд описывает свое пешее паломничеству по берегу Восточной Англии: вокруг пустоши, заброшенные локаторы и запустение. С точки зрения путешествия по пустошам Death Stranding с некоторой натяжкой можно назвать побратимом «Колец». Постапокалиптический курьер Сэм Бриджес доставляет предметы первой необходимости в подземные города, укрывшиеся от населяющих поверхность тварей — их тут так и называют, — состаривающего все живое дождя и прочих аномалий. Вокруг — природа, напоминающая ту, что путешественник Роберт МакФарланд однажды назвал «черепом под кожей земли». В Death Stranding в течение 20–30 часов натурально бродят по труднопроходимому ландшафту. Удовольствие специфическое: левел-дизайнер Юлиу-Космин Ониску охарактеризовал игровое окружение как главного антагониста игры и вместилище экохоррора.

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Hollow Knight Место: подземный мир, похожий на известняковые пещеры на острове Окиноэрабу

© Team Cherry

Классическое, сшитое по средневековым лекалам, сошествие в ад: безымянный белый жучок с гвоздем вместо меча спускается в королевство насекомых Халлоунест, с каждым ярусом все больше напоминающее ад. Раньше это место преуспевало под правлением Бледного Короля, но он исчез, а сознание жителей поработил загадочный коллективный разум. Жучку предстоит узнать причину катастрофы и пробудить ото сна трех стражей, помнящих историю Халлоунеста. Hollow Knight славится простой, но игривой боевой системой с архисложными боссами в духе Dark Souls и считается выдающимся примером жанра метроидвания (в нем игрока не направляют каким‑то одним путем, а дают свободно исследовать мир). Журнал Heterotopias, посвященный архитектуре в играх, даже отметил королевство Халлоунест как один из самых продуманных миров. В Hollow Knight практически нет диалогов — сам главный герой отчего‑то нем — и всего два-три сюжетных ролика. Тем не менее это одна из самых сложносочиненных историй в современном игростроении.

Kentucky Route Zero Место: леса потустороннего Кентукки и национального парка «Мамонтова пещера»

© Cardboard Computer

Долгострой и практически культовая игра, выходящая как сериал с 2013 по 2020 год. Пересказать сюжет — дело не из легких, скорее он напоминает законспектированный сон, балансирующий между магическим реализмом и онейрологическими мирами Дэвида Линча. И все же попробуем: работник небольшой антикварной лавки Конуэй должен доставить некую посылку в дом на Догвуд-драйв, штат Кентукки. Проблема в том, что такой улицы нет ни на одной известной карте, а местные уверяют, что доехать туда можно лишь по нулевой трассе. Она иногда идет под землей, иногда заворачивает в море — откуда в Кентукки море? — а случается, что простирается по небу. В этом роуд-трипе Конуэй встретит призрака, гигантского орла, офисных медведей и много — правда много! — кого еще. А вам предстоит вместе с ним колесить по трассе и часто общаться с местными.

Life Is Strange 2 Место: юг США и север Мексики

© Dontnod Entertainment

Игра-Нострадамус: за несколько месяцев до убийства Джорджа Флойда рассказала о схожем сюжете. Эстебана, отца юных Даниэля и Шона, случайно убивает полицейский. Он мечтал скопить денег на дом в родном мексиканском мысе Лобо и перевезти туда сыновей. Теперь уже туда отправляются дети, чтобы исполнить его мечту. По дороге им встретятся хитчхайкеры, едущие на заработки на марихуанную ферму, тревел-блогер Броуди, живущий в машине, бабушка и дедушка, с которыми они никогда не виделись, и агенты ФБР, считающие, что в убийстве Эстебана виноват вовсе не жестокий полицейский. Как и в других играх французской студии Dontnod, игрок наблюдает за сюжетом и тщательно просчитывает последствия сказанных слов, которые он выбирает из предложенных реплик. Life Is Strange работает по принципу «эффекта бабочки»: каждое решение или фраза влияет на ход событий, иногда самым фатальным образом. Да, в игре можно, что называется, «убить словом».

Assassin’s Creed Valhalla Место: Восточная окраина средневековой Англии

© Ubisoft

Впервые в истории франшизы про ассасинов играть предстоит не за члена братства. Эйвор — она может быть или воительницей, или воителем из клана Воронов — собиралась мстить за смерть отца в родной Норвегии, как к берегу приплыл драккар ее брата. А вместе с ним — двое ассасинов из Аббасидского халифата, предлагающих тут же пойти войной на Англию. Дальше — почти что сериал «Викинги», в который можно поиграть. Следовать магистральному сюжету в хорошем смысле мешает почти все: просторная география, уйма хорошо прописанных — на манер «Ведьмака-3» — сторонних квестов, мини-игра в местный аналог нард и задушевные беседы с богами (да, будут Локи и Тор). Чтобы пройти основной сюжет, уйдет примерно 55 часов, а если вы перфекционист и любите зачищать карту — то все 130.

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Metro Exodus Место: постапокалиптические Москва, берег Каспийского моря и Волги, тайга

© Deep Silver

Вероятно, самое времязатратное путешествие списка — из Москвы в Ямантау, а затем на Байкал. Главные герои трилогии Metro о выживании в России после ядерной катастрофы получают радиосигнал, что за пределами Москвы есть выжившие, а в России остались регионы, не зараженные радиацией. Вместе они отправляются в правительственный бункер в Ямантау, откуда этот сигнал пришел, а по пути останавливаются на Волге, в Северном Казахстане, Каспие и Новосибирске. Exodus совершила огромный скачок по сравнению с предыдущими частями серии: камерные туннели метро сменились большими пространствами, однотипные станции — пустынями и заснеженными лесами, в которых куда в большей степени героям придется выживать в окружении радиоактивных мутантов.

The Flame in the Flood Место: постапокалиптические реки

© Curve Digital

В книге «Любовница Витгенштейна» постмодерниста Дэвида Марксона главная героиня дрейфует в лодке в постапокалиптическом мире. В этой игре точно так же: девушка по имени Скаут и ее пес Изоп живут на плоту и сплавляются по реке, затопившей почти всю землю. Сплавляются неизвестно куда — в сторону таинственного радиосигнала, подтверждающего, что есть и другие выжившие. Это типичная игра на выживание вроде Don’t Starve или The Long Dark — как и в других примерах этого жанра, нужно внимательно следить за показателями тепла, жажды и голода. Отправляясь каждый раз новым путем, Скаут будет делать остановки на островах, готовить пищу и изготавливать орудия. А еще после каждой, часто самой обидной, смерти вы теряете все накопленное. Так что удачи!

Hitchhiker Место: дорога через пустыню, возможно, в Аризоне

© Versus Evil

Естественная метафоричность роуд-стори в том, что дорога — это жизнь, а люди в ней — пассажиры. Hitchhiker добавляет к этой идее мистицизма из «Твин Пикса» и немного от Карлоса Кастанеды. Вы — автостопщик без точки назначения, а ваши водители — самые неожиданные: от робота по кличке Paranoid Android до буквально бога из «Автостопом по Галактике». Разговоры в машине начинаются тем, какая хорошая погода в Калифорнии, а заканчиваются философическими рассуждениями о месте человека во вселенной и эзотерическим заплывом в мистические учения. Словом, типичная беседа с таксистом.

Old Man’s Journey Место: возможно, Средиземноморье

© Broken Rules