Коллекционирование искусства давно перестало быть привилегией богачей, которым некуда девать деньги. Не обязательно копить на подлинник Пикассо, можно найти картину менее известного художника — она и украсит дом, и может стать хорошим вложением. Если вы подумываете о том, чтобы начать собирать искусство, — этот тест для вас.
Для начала определимся — что вы коллекционируете?
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Где проводите время, когда не нужно самоизолироваться?
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Какие темы в искусстве вам особенно интересны?
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Предпочитаете искусство, которое создают женщины или мужчины?
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С каким художником вы хотели бы познакомиться?
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Помечтаем еще: какой из этих шедевров вы бы с удовольствием повесили в гостиной?
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Многие коллекционеры тратят деньги не только на искусство, но и на благотворительность. Какое благое дело вам по душе?
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