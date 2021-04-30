Коллекционирование искусства давно перестало быть привилегией богачей, которым некуда девать деньги. Не обязательно копить на подлинник Пикассо, можно найти картину менее известного художника — она и украсит дом, и может стать хорошим вложением. Если вы подумываете о том, чтобы начать собирать искусство, — этот тест для вас.