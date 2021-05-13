В 2011 году компьютер Watson сыграл и выиграл в «Jeopardy!», телевикторину, которую вы знаете под названием «Своя игра». Сможете ли вы ответить на финальный вопрос одной из игр: «Отчет о княжествах Валахии и Молдавии» вдохновил именно этого автора на самое известное произведение».

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