Об искусственном интеллекте говорят каждый день: он выигрывает в «Доту», рисует картины и пугает в видео Boston Dynamics. О нем и о том, куда он нас заведет, говорят в подкасте «Вы находитесь здесь», записанным с экспертами из Сбера. К концу первого сезона «Афиша Daily» и студия «Либо/Либо» составили сложный тест по истории машинного интеллекта.
Какую отсылку к истории искусственного интеллекта можно найти в фильме «2001 год: Космическая одиссея»?
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Знаменитый физик Стивен Хокинг общался с помощью специального компьютера, но чьим голосом он говорил?
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На картинке IBM 702 первый компьютер на магнитных лентах, который разработали в 1952 году. Как думаете, сколько он весил?
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В 1974 году американские исследователи создали один из первых синтезаторов голоса. Что же они сделали первым делом?
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В 2017 году два чат-бота общались друг с другом на английском, а потом перешли на какой‑то непонятный шифр. Что случилось?
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В 1972 году чат-бот Parry смог обмануть экспертов при прохождении теста Тьюринга. Как ему удалось это сделать?
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Первое слово, сказанное машиной, было произнесено в 1788 году. Что это было за слово?
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Вам предстоит обучить разговаривающего бота. Что нежелательно для этого использовать?
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Перед вами первый в мире калькулятор с голосовым управлением. Как назвали это чудо-устройство?
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В 2011 году компьютер Watson сыграл и выиграл в «Jeopardy!», телевикторину, которую вы знаете под названием «Своя игра». Сможете ли вы ответить на финальный вопрос одной из игр: «Отчет о княжествах Валахии и Молдавии» вдохновил именно этого автора на самое известное произведение».
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