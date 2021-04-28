Приложение Clubhouse, о котором еще недавно говорили каждый день, выпало из информационного поля. Тем временем, у сервиса новое лицо, которое теперь представляет его на иконке. «Афиша Daily» коротко рассказывает про новую героиню Clubhouse, а также про всех, кто появлялся на его значке.

Кто теперь изображен на иконке Clubhouse Это Дрю Катаока, 43-летняя американская художница японского происхождения. В студенческие годы она занималась японской монохромной живописью суми-э. Одним из ее важных элементов является негативное пространство — пустые места на картине, которые дают зрителю возможность додумать недостающие части изображения. «Негативное пространство позволяет воображению разогнаться, — говорила она в 1997 году. — Это все то, что вы сами привносите в картину». Тогда же она собиралась расширить этот принцип за пределы суми-э. Сейчас Катаока часто использует разбитые зеркала, которые искажают реальность, например, как это было в ее произведении для экономического форума в Давосе. В нем куски зеркал отражали абстрактное изображение внутри короба — чтобы зритель увидел картину, ему нужно залезть головой в отверстие. «Но он никогда не сможет увидеть все произведение целиком, — писала она. — Это сделано для имитации когнитивного процесса, когда человек объединяет затуманенные воспоминания с яркими переживаниями, чтобы собрать из этого холст своих познаний».

Еще одна важная часть ее работы — сочетание искусства и современных технологий. Катаока работает в студии, которая находится в Кремниевой долине, главном месте на планете для технологических стартапов, и вместе с командой выполняет частные заказы. В своих проектах они часто используют печать, моделирование, виртуальную реальность и машинное обучение. Возможно, поэтому Forbes сравнивает ее студию с технологического стартапом в Долине. Для одного из проектов — первой выставки на МКС — она сделала частью искусства физическое явление. Речь идет об эффекте замедления времени, который возникает при наблюдении за космическими объектами. Для проекта она чернилами на бумаге написала две картины, но одна из них была помещена на МКС и поэтому оказалась на несколько миллисекунд «моложе» версии на Земле.

«Искусство — это технология, а технология — это искусство, — рассказывала она изданию Worth. — Когда произведение искусства достигает вышей формы, оно становится технологией. Когда технология достигает высшей формы, оно становится искусством». Кремниевую долину она считает «новым культурным и творческим центром» В приложении Clubhouse Катаока помогла собрать около 100 тысяч долларов в поддержку кампании StopAsianHate, участники которой протестуют против насилия по отношению к американцам азиатского происхождения. Кроме того, благодаря Катаоке в Clubhouse появилась возможность пожертвовать средства в пользу благотворительных организаций.

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Почему меняют иконку Clubhouse Разработчики Clubhouse меняют иконку после каждого большого обновления — за год они сделали это уже шесть раз. Каждый раз на значок ставят черно-белую фотографию заметного, активного и выдающегося представителя сформировавшегося в приложении сообщества.

Чаще всего эти люди не имеют широкой известности за пределами Clubhouse, поэтому попадание на иконку становится важным этапом в истории их личного бренда.

Постоянно меняющаяся иконка нарушает важный интерфейсный закон, который сформулировал UI-специалист Якоб Нильсен. Он гласит, что новые сайты и приложения нужно проектировать по принципам существующих сервисов, потому что пользователи уже сформировали ожидания от вашего сайта на основе своего прошлого опыта. Несмотря на это, Clubhouse, отмечает блог UX Collective, только выигрывает с этого, потому что его иконка выделяется среди всех существующих значков приложений, на которых никогда не появляются фотографии людей. Кто еще был на иконке Clubhouse

Музыкант King Kiko. Организовал политический проект The 99 Problems, который ставил своей целью объединить инфлюэнсеров и повлиять на результаты президентских выборах в колеблющихся штатах. 1 из 6 Юристка Джули Вина. Общалась со слушателями по вопросам права и давала юридические консультации в приложении. 2 из 6 Глава профессионального сообщества On Deck Эрика Батиста. О вкладе в историю Clubhouse не осталось детальных упоминаний, но известно, что она помогала с продвижением стартапов. 3 из 6 Подкастерка Эспри Девора. Ведущая подкастов Women In Tech и We Are LA Tech каждый день модерировала несколько комнат, которые были посвящены предпринимательству и технологической индустрии. 4 из 6 Гитарист Bomani X. Придумал The Cotton Club, виртуальный джазовый бар, где на аватарках у всех были любимые джазовые музыканты, а также разыграл с друзьями песни из мюзикла «Король Лев». 5 из 6 Музыкант Аксель Мансур. Придумал комнату Lullaby Club, где каждый вечер в одно и то же время пел колыбельные для слушателей. 6 из 6