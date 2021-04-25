Apple представила свое новое устройство — AitTag, блютус-метка для поиска вещей, о которой говорили еще два года назад. Пока трекер еще не поступил в продажу, у многих возникают вопросы: как он работает и зачем нужен. «Афиша Daily» собрала все, что известно об AirTag.

В чем суть AirTags Метка нужна, чтобы найти мелкие вещи, которые могут заваляться дома, потеряться в общественных местах или забыться в офисе. Этими вещами может быть что угодно: ключи, зонты, кошельки, связки пропусков. Можно придумать и какие‑то более экзотические сценарии, например, пометить с помощью AirTag важную коробку, которую постоянно перекладывают с места на место. Для поиска на карте используется блютус-сеть Apple, которую называют Find My, а гироскоп, акселерометр и широкополосный чип U1 — для поиска на местности в пределах 10 метров. С их помощью айфон сможет стрелочкой показать, в каком направлении и как далеко лежит метка. Кроме того, на AirTag можно просто «позвонить», тогда она издаст звуковой сигнал. Find My же работает без GPS — это сеть устройств, у которых есть Bluetooth и которые сообщают друг другу свое расположение. В нее входят айфоны, айпады, макбуки, а также трекеры Belkin и Chipolo.

Так выглядит поиск ключей с помощью стрелочки

Как этим пользоваться AirTag можно просто положить в кошелек или сумку. Для более интересных сценариев понадобятся аксессуары, и сторонние производители уже представили несколько идей, например, стикер, который можно закрепить на какой‑то технике, шнурок для очков, карабин или обычная веревочка. Она пока что выглядит как самый универсальный аксессуар. Самый дорогой аксессуар выпустил бренд Hermès — это «бирка для багажа» за 41 990 рублей. Можно предположить, что AirTag будет полезен тем, кто постоянно бросает мелкие вещи в разных местах и не может их найти, кто не помнит, где оставил свою сумку, каким‑то профессионалам, которым трекер упростит поиск инструментов на площадке (неважно, строительной или съемочной). Даже если вы ничего не теряете, возможность «позвонить» на ключи слишком приятная, чтобы от нее отказываться.

Подробности по теме 7 красивых блютус-меток, чтобы не терять вещи 7 красивых блютус-меток, чтобы не терять вещи

Что пишут в обзорах Обозреватель The Verge отправил метку своему коллеге в другой город, а через полчаса увидел его на карте — он стоял на каком‑то перекрестке. Этот тест демонстрирует работу сети Find My — обозреватель получил местоположение человека с помощью многочисленных блютус-устройств, которые передавали сигнал друг к другу. Он также назвал AirTag «самым эпловским устройством, которое он видел за долгое время». В интернете люди уже задались вопросом, можно ли повесить AirTag на свою кошку или собаку, чтобы знать, где они гуляют. Тем не менее вице-президент Apple Каян Дрэнс отметила, что устройство придумали для отслеживания вещей, а не детей и животных . Если хозяин питомца хочет повесить на него метку, то ему стоит убедиться, что животное точно не убежит за пределы сети Find My, где AirTag будет бесполезно и не сможет показать местоположение животного. Заранее просчитать это невозможно, поэтому так лучше никогда не делать. Обозреватель TechCrunch попытался найти AirTag в соседней комнате и отметил, что телефон определил местоположение метки где‑то через полминуты. Wired предсказывает, что в будущем AirTag появится и в дополненной реальности — ключи можно найти с помощью камеры телефона и виртуальных меток. «Скучное, но функциональное будущее дополненной реальности», — резюмирует издание в заголовке. Блогер MKBHD похвалил точность поиска, но пожелал, чтобы метка была тоньше и вышла в разных формах.

Брелок Apple 1 из 3 Петля Apple на сумку 2 из 3 Бирка Hermès 3 из 3

5 неочевидных особенностей AirTag, о которых стоит знать

Работает только с iOS и macOS Для поиска вещей используется приложение «Локатор», которое есть только на iOS и macOS. Данные о месте, где лежит метка, на другие телефоны получится передать только с помощью скриншота карты — даже для навигации «Локатор» использует Apple Maps, которые так не вышли для других операционных систем. Если у вас или вашего знакомого устройство на Android, то стоит присмотреться к меткам сторонних производителей — они будут работать и с iOS, и с другими системами. Можно поменять батарейку На одной батарейке блютус-метка проработает около года, заявляет Apple. Но это не одноразовое устройство — крышку можно снять самому , заменить батарейку и пользоваться дальше. Устройство работает на обычных круглых батарейках типа CR2032, которые продаются по цене 200 рублей за четыре штуки. В России работает не все Пока что в России не работает самая интересная функция метки — поиск на местности с помощью стрелочки. Для этого нужен широкополосный чип U1, установленный в новых айфонах, но российские владельцы телефонов не могут им воспользоваться — у Apple нет разрешения. Тем не менее это еще может измениться, ведь компания ведет переговоры с Госкомиссией по радиочастотам и в сентябре прошлого года подавала заявку на тестирование. А пока российским пользователям остается искать метку с помощью звукового сигнала. Со старыми айфонами не работает Даже если Apple получит разрешение на широкополосные частоты, то владельцы старых айфонов все равно не смогут искать метки на местности. Как упоминалось выше, для этого необходим чип U1, который впервые появился в iPhone 11, но также есть и в более поздних моделях. Во всех более старых телефонах Apple этого чипа нет, поэтому полноценно взаимодействовать с AirTag не получится. Цензура в гравировке 💩 На сайте Apple на AirTag можно нанести гравировку — написать на метке какое‑то слово или эмодзи. Тем не менее некоторые слова и сочетания эмодзи использовать нельзя, например, Apple блокирует короткие матерные слова на русском, слово «Fuck», а также сочетание эмодзи 🐴💩. Неизвестно, чем именно оно не понравилось компании, ведь на 🐻💩 или другие сочетания с 💩 наносятся без каких‑либо проблем.