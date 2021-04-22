Театральные пьесы — это не только реплики для актрис и актеров. У лучших авторов знаменитыми становятся даже ремарки, обычно предназначенные для создателей спектакля, — скажем, у Чехова, чей «Вишневый сад» Юрий Муравицкий переосмыслил в Театре на Таганке. Сможете ли вы угадать по ремарке пьесы, из которых мы их позаимствовали?
Через две комнаты играют меланхолический вальс.
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Убегает, преследуемый медведем.
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Плачет так, как будто знает ЧТО‑ТО…
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Вдруг раздается отдаленный звук, точно с неба, звук лопнувшей струны, замирающий, печальный.
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Взводят курки и медленно наставляют пистолеты на кота.
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Оплодотворяет женщин.
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Произнесенные слова поражают как громом всех. Звук изумления единодушно излетает из дамских уст; вся группа, вдруг переменивши положение, остается в окаменении.
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