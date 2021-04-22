Произнесенные слова поражают как громом всех. Звук изумления единодушно излетает из дамских уст; вся группа, вдруг переменивши положение, остается в окаменении.

«Вишневый сад» Антона Чехова «Ревизор» Николая Гоголя «На дне» Максима Горького «Борис Годунов» Александра Пушкина