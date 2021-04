К юбилею первого в истории литературы детективного рассказа «Убийство на улице Морг» Эдгара Аллана По — в этом году исполнилось 180 лет со дня публикации — «Афиша Daily» попросила Эдуарда Голубева собрать 10 выдающихся игровых детективов, в которых следствие ведут Серый Волк, мертвец и японский адвокат

Grim Fandango

Grim Fandango © Double Fine Productions

Классический квест студии LucasArts, известной по сериям Monkey Island и Full Throttle, несколько лет назад обзавелся ремастером. Тем не менее играть в Grim Fandango в 2021 году — это боль . Изучение каждого пикселя на экране, никаких подсказок и неочевидные головоломки. Например, ближе к финалу, чтобы решить одну задачку, необходимо вернуться в самую первую локацию. Но абсолютно все претензии перекрывает сценарий, в основе которого термоядерная смесь из классического голливудского нуара («Касабланка», «Мальтийский сокол») и религиозных поверий Мексики. Мертвый турагент Мануэль Калавера обитает в чистилище и продает новоприбывшим душам путевки в рай. Те, кто вел достойную жизнь, получают билет на роскошный поезд, который домчит покойника к вечному блаженству за четыре минуты. А негодяям достаются лишь трость, компас и четыре года странствий по загробному миру. Самому Мануэлю путь в рай пока заказан: будучи человеком, он много грешил и теперь отрабатывает кармический долг. Но когда кристально честную работницу благотворительного фонда Мерседес приговаривают к многолетнему путешествию на своих двоих, Мануэль понимает: бизнес по продаже райских путевок насквозь коррумпирован. Он раскрывает зловещий заговор, и это становится началом его пути к искуплению.

Disco Elysium

Disco Elysium © ZA/UM

Недавно для Disco Elysium вышло масштабное обновление The Final Cut, которое добавило в игру новый контент и перевод на русский. Теперь у вас нет оправданий, чтобы не попробовать, без преувеличения — шедевр (96 баллов на Metacritic) от эстонцев из студии ZA/UM. Несмотря на то, что Disco Elysium можно назвать ролевой игрой со сложной системой прокачки и открытым миром, относиться к ней стоит как к книге. Тем более что по структуре игра больше всего напоминает роман Ирвина Уэлша «Дерьмо» . Загибайте пальцы: главный герой — коп, у которого серьезные проблемы с психикой (в его голове живут 24 субличности) и моральными ориентирами; в центре внимания расследование загадочного убийства; а мир, в котором происходят события, давно обречен. У игры настолько издевательский и саркастичный тон, что в свои лучшие моменты она превращается то в комедию про экзистенциальный кризис, то в сатиру вообще на все политические движения.

L.A. Noire

L.A. Noire © Rockstar Games

Вновь заговоры, коррупция, убийства и нуар. Правда, в отличие от фэнтезийной и смешной Grim Fandango, проект Rockstar Games происходит в дотошно воссозданном Лос-Анджелесе конца 1940-х и реконструирует некоторые громкие преступления того времени, например, «дело Черной Орхидеи» и страховое мошенничество в мэрии. На преступный мир мы смотрим глазами полицейского Коула Фелпса — его играет актер Аарон Стэтон, которого можно было видеть в сериалах «Безумцы» и «Нарко: Мексика». Сперва кажется, что Коул последний честный коп в городе. Но даже у него есть пара скелетов в шкафу. Пока он поднимается по карьерной лестнице — от патрульного до отдела убийств, — игрок расследует преступления с помощью уникальной даже для сегодняшнего дня системы: сперва персонаж долго ищет улики, а затем сопоставляет их с показаниями подозреваемых. Так можно защитить невиновных или, например, выявить ложь и отправить бандита за решетку.

Серия Ace Attorney

Ace Attorney © Capcom

Сверхпопулярная в Японии серия игр, которая благодаря мемам стала известна и в России. Из игры в игру происходит примерно одно и то же: в роли адвоката-медиума Феникса Райта мы защищаем клиентов (в их роли иногда выступают призраки и роботы) от нежелательных судебных решений. Для этого он спорит с прокурором, давит на свидетелей, строит собственные гипотезы и очень много шутит . В целом игры состоят только разговоров — проиграть невозможно. Но на прохождение каждой части может уйти от 20 до 40 часов, поэтому Ace Attorney может наскучить. Если вдруг хотите попробовать интерактивный аниме-сериал, наполненный абсурдными ситуациями, похождения Феникса Райта — занятие лучше не придумаешь.

Her Story

Her Story © Sam Barlow

Необычная интерактивная драма, которая вместо компьютерной графики использует VHS-видео. Сюжет интригует: женщина обращается в полицию с заявлением о пропаже мужа, и, хоть раскрыть дело не удалось, в архиве сохранились разрозненные фрагменты допросов. Спустя двадцать лет вам предстоит пролить свет на эти загадочные события. Первый раз пройти Her Story можно буквально за полтора часа. Геймплей предельно минималистичен — экран компьютера и система поиска, чтобы копаться в архиве допросов. Например, если вбить слово «убийство» — а мужа женщины именно убили (не спойлер — это выясняется через пять минут), — то система выдаст несколько фрагментов видео, которые можно склеить в одно и увидеть всю картину. Поверьте, разгадка стоит затраченных усилий. Разработчикам удалось выстроить действительно интересную историю с финалом в духе «Психо» Хичкока. А довольно убедительная игра актрисы Вивы Сейферт — она единственная, кто появляется в кадре, — придает происходящему театральной выпуклости.

A Normal Lost Phone

A Normal Lost Phone

Представьте, вы нашли чей‑то телефон и решаете покопаться в чужой жизни. Включаете музыку предыдущего владельца, читаете его СМС, просматриваете почту, смотрите фотографии. Но внезапно узнаете, что этот человек пропал при загадочных обстоятельствах и пытаетесь выяснить причины его исчезновения. Конечно, это интересная идея, которая будет близка многим игрокам (кто из нас не изучал чужие профили в соцсетях?), однако разработчикам A Normal Lost Phone не удалось развить ее в такой же интересный геймплей. Все еще неплохой вариант, чтобы понажимать на кнопки в метро или пробке, но на большее постарайтесь не рассчитывать.

The Vanishing of Ethan Carter

The Vanishing of Ethan Carter © The Astronauts

Детектив с паранормальными способностями Пол Просперо получает письмо от 12-летнего Итана Картера. Мальчик пропал при загадочных обстоятельствах, и, чтобы найти его, сыщик отправляется в крохотную шахтерскую деревушку посреди бесконечных лесов Висконсина. В самом начале игра предупреждает, что не будет вести за руку и буквально бросает вас на довольно обширной локации. К ней разработчики добавили интересный сюжет со шьямалановским финалом, механику расследований и пару простых головоломок. Но, помимо прочего, в The Vanishing of Ethan Carter можно просто гулять. Атмосфера при этом жуткая. Как и в большинстве симуляторов ходьбы, все уже случилось до вашего прибытия, поэтому по окрестностям валяются трупы, в шахте бродит похожее на Слендермена существо, а из живых существ вокруг лишь белки и вороны. Исследовать локацию самому, строить гипотезы и наслаждаться лавкрафтовским вайбом глобальной неизвестности за последние десять лет было настолько интересно ровно в трех играх: Firewatch, Return of the Obra Dinn и в этой.

The Wolf Among Us

The Wolf Among Us © Telltale Games

Возможно, лучший проект уже давно почившей студии Telltale, сюжет которой разворачивается в мире комиксов Fables. Если вкратце: персонажи классических сказок — Белоснежка, Принц, Пиноккио и многие другие — вынуждены скрываться в Нью-Йорке от сил зла. Главный герой — не кто иной, как Серый Волк. Он переквалифицировался в шерифа и теперь расследует цепочку шокирующих убийств в сообществе сказочных существ. Все работает по заветам серии The Walking Dead, другого сериала студии Telltale: исследуем локации, строим отношения с персонажами, в ответственные моменты нажимаем кнопку, которую игра показывает на экране, и смотрим несколько увлекательных экшен-сцен. Расследования, правда, устроены не слишком сложно — все же игры Telltale концентрируются на диалогах, истории и трудных решениях. И все в The Wolf Among Us выполнено на высшем уровне. Остается лишь ждать продолжения, которое вроде уже вовсю делают.

Pathologic 2

Pathologic © Ice-Pick Lodge

Не ремастер, а полноценный ремейк Pathologic, российской игры, которая у нас больше известна под названием «Мор (Утопия)». Главный герой по имени Артемий, уехавший из родного города за лучшей жизнью, возвращается в него, чтобы лечить бушующую там чуму. За время его отсутствия дома ничего не изменилось: всем до сих пор управляют три враждующие семьи, которые то ли сатанисты, то ли масоны, а жители города ведут себя традиционно странно (этому будет магическое объяснение). Но переезд приносит лишь горе: на Артемия нападают, кто‑то убивает его отца и в итоге ему приходится скрываться от властей в трущобах. И из этого и состоит буквально вся игра: воровать из мусорных баков, защищаться от мародеров, мародерствовать самому и — главное — не заразиться. А еще ведь предстоит расследовать убийство собственного отца.

Sherlock Holmes: Crimes and Punishments

Sherlock Holmes: Crimes & Punishment © Frogwares

Конечно, список не мог обойтись без самого известного детектива. Правда, в современной поп-культуре Шерлоков развелось так много, что классический книжный Холмс уже ощущается несколько экстравагантным. Поэтому игра украинской студии Frogwares отличается как минимум антуражем — классическая викторианская Англия без фэнтезийных и постмодернистских примесей. В нем предстоит провести шесть расследований — некоторые из них довольно точно следуют слову Артура Конан Дойла — и довольно занимательный геймплей. Игра не подсказывает Холмсу, кто может быть преступником, поэтому он, вооружившись уликами, свидетельскими показаниями и собственной дедукцией, должен сам во всем разобраться и выдвинуть обвинения. В этом ему помогают доктор Ватсон и подсмотренный в серии игр Batman: Arkham «режим детектива». В нем Холмс применяет дедуктивный метод: реконструирует события и отмечает для себя интересные детали, вроде грязных ботинок собеседника.