Этой весной в ММОМА на Петровке работает выставка «Состояние души Нью-Йорк» стрит-арт-художника Харифа Гузмана, известного своим альтер эго Haculla. «Афиша Daily» поговорила с художником, прошедшим путь от рядового граффитиста до любимчика модных брендов.

— Ты помнишь, как впервые взял в руки кисточку?

— Это был 1996, 1997 год. Свои первые работы я рисовал губками. Сперва у меня не было даже кисточки — но, к счастью, у девушки, с которой я жил в Сан-Франциско, нашлись кисточки.

— В твоих работах важное место занимает Ньй-Йорк. Этот город для тебя — главный источник вдохновения?

— Не совсем. Моя муза — это природа, марихуана и женщины. Но я приехал в Нью-Йорк еще ребенком, и меня вдохновлял его хаос, я впитывал энергию этого города — хотя тогда он был далеко не таким безопасным, как сейчас.

— Ты однажды сказал, что «это был ренессанс стрит-арта».

— Я думаю, что ренессанс был в 80-х. Тогда в городе было очень много разрисованных поездов, в то время я увлекался уличной культурой, танцевал брейк-данс. Еще у моего отца был принтшоп, и к нему постоянно приходил его пуэрто-риканский друг, который носил куртки, разрисованные граффити.

— Как из уличного художника ты превратился в участника больших шоу, стал выставляться в крупных музеях и сотрудничать с известными брендами?

— Я начинал с того, что просто катался на сноуборде и снимал своих друзей-скейтбордистов на камеру. В то время никто не снимал скейтеров на видео. Я стал экспериментировать с камерой, для меня снимать друзей было примерно как быть куратором. Все, что нужно сделать, — заставить встать на доску и выбрать из снятых кадров лучшие.

Как я уже говорил, у моего отца был принтшоп, поэтому я сразу впитал эстетику типографии, научился резать и скреплять бумагу: все это научило меня собирать идеи воедино, работать с красками и тональностью. В 80-е тайпсеттинг был работой фултайм, которая приносила деньги. Так что мой переход из улиц в искусство произошел естественным путем. После отцовского принтшопа я какое‑то время работал ассистентом стилиста, потом ассистентом фотографа. Все это подготовило меня к работе с крупными брендами.