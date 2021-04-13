В понедельник игровое сообщество потрясла неприятная новость — Nintendo подняла цены на свои игры в России (возможно, это связано со снижением курса рубля). Теперь высоко оцененная критиками игра The Legend of Zelda: Breath of the Wild стоит внушительные 6299 рублей. Предлагаем пройти тест и удивиться, сколько в России стоят популярные игры.
Хорошо, а сколько стоит Breath of the Wild вместе с талоном на дополнение?
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Breath of the Wild была успешной. А сколько придется заплатить за провалившийся шутер Anthem?
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Боевик Gears 5, вышедший два года назад, можно назвать одним из флагманских проектов консоли Xbox One. За сколько в него можно сыграть сегодня?
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Вопрос для знатоков культуры. Сколько примерно стоит комплект всех 42 дополнений для игры The Sims 4 в магазине?
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Пройдемся по люксовому игровому контенту. Сколько вам нужно заплатить, чтобы стать обладателем самой дорогой игры в Steam?
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Игры для новой приставки PS5, наверное, стоят еще дороже? Например, сколько будет стоить предстоящая игра Kena: Bridge of Spirits от малоизвестной студии Ember Lab?
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А сколько стоит уже вышедший для PS5 ремастер старой игры Demon’s Souls от студии, которая занимается только ремастерами?
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Еще немного о старых играх. В магазине PS Store можно купить оригинальную версию Final Fantasy VII, которая вышла в 1997 году. Как думаете, сколько стоит?
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Сможете найти тут игру, которая на данный момент является самой дорогой в топе платных магазина App Store?
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Наверное, самой успешной игрой прошлого года стала «Мафия» в космосе — Among Us. Сколько за нее придется заплатить в магазине Steam?
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Главный вопрос, ответ на который обязан знать каждый геймер: сколько стоит «Скайрим»?
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Вопрос на засыпку: почем сейчас Counter-Strike: Global Offensive?
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