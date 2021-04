Moons of Madness

Moons of Madness — еще один поклон темному мэтру. Итак, на Землю поступает сигнал с Марса, исследовать его отправляют группу астронавтов. Главного героя Шейна Ньюхарта с Красной планетой связывает не только работа, но и воспоминания о психически больной матери: она писала на странном иероглифическом языке и уверяла, что слышит голоса из космоса. В итоге Ньюхарт пугается жутких теней в пещерах, решает мистические головоломки, спасается от инопланетян, а потом понимает — его, да и все человечество, с Марсом связывает одна пуповина. Мама была права.

Breathedge

Tacoma

В своем видеоэссе теоретик видеоигр Джейкоб Геллер анализирует, как критика капитализма проявляется в играх, и одним из наиболее показательных примеров становится Tacoma, второй проект студии, известной по ЛГБТ-драме Gone Home. Эта игра критикует постфордистскую рабочую этику, где сотрудник легко заменяем и вообще не защищен какими‑либо гарантиями.

The Outer Worlds

В мире ролевого шутера The Outer Worlds покушение на Мак-Кинли оказалось неудачным, и Рузвельт никогда не придет к власти. В результате к 2355 году несколько частных компаний начали колонизацию Солнечной системы Алкион. Жизнь в ней лучше всего описать с помощью теорий критиков капитализма вроде Жижека или Марка Фишера : колонисты брошены осваивать враждебные биосферы без какой‑либо социальной и финансовой защиты, неолибералы будущего выкачивают природные и человеческие ресурсы, власть на Алкионе напоминает кафкианскую бюрократию. Персонаж истории становится как раз тем, кто нужен, чтобы разрешить эти экономические противоречия.

Prey

No Man’s Sky

© Hello Games

Этот проект оказался слишком крупным. Не в смысле инновационных игровых механик или сложносочиненных сюжетов, а в технологическом плане: игра случайно собрала на своих серверах дюжины галактик — держитесь — с 18 квинтиллионами планет. Возможно, именно поэтому в самую первую версию No Mans Sky было попросту скучно играть. Последующие большие обновления — Next, Beyond и другие — добавили обещанный мультиплеер, разнообразные биомы, новые квесты и даже сделали игру более ориентированной на сюжет.

Теперь весь космос — Дикий Запад, его исследование — расширение фронтира. Для этого поверхности планет терраформируют — холодные надо подогреть, а раскаленные охладить, — обживают базами колонистов и добывающими предприятиями. Затем все по новой, но уже в других мирах. Повторяемость смягчают уникальные биомы и более тяжелый режим выживания, в котором герою мешает буквально все — от токсичной атмосферы до враждебной фауны.