Собрали 10 самых разнообразных игр о далеком космосе: тут и ужасы на мертвой космической станции, и градостроительство на Марсе, и жестокое освоение дальних миров.

Moons of Madness

© Funcom

Говард Филлипс Лавкрафт из автора еще лет 30 назад маргинального жанра хоррора и weird fiction стал поп-культурным достоянием: по произведениям писателя каждый год ставят несколько проектов, его мифологию всерьез изучают философы (это о спекулятивных реалистах), Ктулху узнают не реже, чем Микки-Мауса. Moons of Madness — еще один поклон темному мэтру. Итак, на Землю поступает сигнал с Марса, исследовать его отправляют группу астронавтов. Главного героя Шейна Ньюхарта с Красной планетой связывает не только работа, но и воспоминания о психически больной матери: она писала на странном иероглифическом языке и уверяла, что слышит голоса из космоса. В итоге Ньюхарт пугается жутких теней в пещерах, решает мистические головоломки, спасается от инопланетян, а потом понимает — его, да и все человечество, с Марсом связывает одна пуповина. Мама была права.

Breathedge

© RedRuins Softworks

2073 год, бородатый мужик летит с курицей, гробом и своим мертвым дедушкой на лайнере с названием «Без названия». Деда надо похоронить, но не получится — лайнер подрывают, в космос улетают курица, гроб с дедом, остается только бородатый мужик. А дальше начинается шоу Беара Гриллса и «Марсианин» Энди Вейера: мужику необходимо постичь тонкости выживания при минимальных ресурсах и среди кучи космических обломков. Это отечественная игра в жанре выживания со всеми характерными особенностями: собирать запчасти из разных частей корабля, мастерить инструменты, постоянно добывать воздух и пропитание. Несколько репетативный геймплей разряжает нигилистический юмор разработчиков: гроб с дедушкой, замороженный сортир в открытом космосе и все в таком духе.

Tacoma

© Fullbright

В своем видеоэссе теоретик видеоигр Джейкоб Геллер анализирует, как критика капитализма проявляется в играх, и одним из наиболее показательных примеров становится Tacoma, второй проект студии, известной по ЛГБТ-драме Gone Home. Эта игра критикует постфордистскую рабочую этику, где сотрудник легко заменяем и вообще не защищен какими‑либо гарантиями. В 2088 году специалиста по искусственному интеллекту отправляют на лунную станцию «Такома». Там произошел технический сбой, из‑за которого все шесть членов экипажа погибли. Предстоит провести расследование — воскресить ИИ, программу по имени Один, чтобы собрать данные о команде и доставить их владельцам станции из мегакорпорации «Вентурис». Пока Один проецирует голограммы членов экипажа, а герой внимательно слушает их разговоры, вы начинаете догадываться, что все эти милые (правда милые) люди погибли вовсе не из‑за технических неполадок.

The Outer Worlds

© Obsidian Entertainment

В нашем мире в 1901 году на американского президента Уильяма Мак-Кинли было совершено покушение. Он известен тем, что покрывал трасты так называемых монополистов-разбойников, присваивающих ресурсы и распространяющих макиавеллистский капитализм. После смерти Мак-Кинли администрация Теодора Рузвельта приняла антимонопольные реформы. В мире ролевого шутера The Outer Worlds покушение на Мак-Кинли оказалось неудачным, и Рузвельт никогда не придет к власти. В результате к 2355 году несколько частных компаний начали колонизацию Солнечной системы Алкион. Жизнь в ней лучше всего описать с помощью теорий критиков капитализма вроде Жижека или Марка Фишера: колонисты брошены осваивать враждебные биосферы без какой‑либо социальной и финансовой защиты, неолибералы будущего выкачивают природные и человеческие ресурсы, власть на Алкионе напоминает кафкианскую бюрократию. Персонаж истории становится как раз тем, кто нужен, чтобы разрешить эти экономические противоречия.

Prey

© Bethesda Softworks

В 1958 году космонавты столкнулись с агрессивной инопланетной формой жизни — тифонами, выглядевшими как чернильная субстанция с щупальцами. В США решили воспользоваться открытием и построить космическую лабораторию «Талос I», где в наши дни занимаются производством нейромодов — специальных сывороток из тифонов, увеличивающих физическую силу и интеллект. Как водится, инопланетяне сбегают, перебивают всех сотрудников, оставляя героя в одиночестве. Буквально через 15 минут становится ясно, что, несмотря на его статус — член семьи, возглавляющей исследования, — герой выступает подопытным кроликом со стертой памятью, на котором тестируют нейромоды. Теперь ему надо вспомнить все и выжить на мертвой станции, где шустрые инопланетяне прячутся за каждым углом, а патронов почти нет. Кроме того, предстоит решить этическую дилемму: использовать нейромоды и стать монстром или остаться слабым человечишкой.

No Man’s Sky

© Hello Games

Этот проект оказался слишком крупным. Не в смысле инновационных игровых механик или сложносочиненных сюжетов, а в технологическом плане: игра случайно собрала на своих серверах дюжины галактик — держитесь — с 18 квинтиллионами планет. Возможно, именно поэтому в самую первую версию No Mans Sky было попросту скучно играть. Последующие большие обновления — Next, Beyond и другие — добавили обещанный мультиплеер, разнообразные биомы, новые квесты и даже сделали игру более ориентированной на сюжет. Теперь весь космос — Дикий Запад, его исследование — расширение фронтира. Для этого поверхности планет терраформируют — холодные надо подогреть, а раскаленные охладить, — обживают базами колонистов и добывающими предприятиями. Затем все по новой, но уже в других мирах. Повторяемость смягчают уникальные биомы и более тяжелый режим выживания, в котором герою мешает буквально все — от токсичной атмосферы до враждебной фауны.

Outriders

© Square Enix

С опустошенной климатическими катаклизмами и войной Земли отправляют два корабля на планету Инок: первый забит лучшими умами человечества, второй — сомнительными полководцами, боевиками и головорезами. Естественно, первый подрывается еще при запуске. Прилетев на Инок, бойцы сталкиваются со странными аномалиями: при контакте с ними одних людей разрывает в клочья, а других — целуют в макушку и наделяют сверхспособностями. Ваш герой из вторых. Но тут часть команды уверяет, что надо делать ноги — дома милее; другая говорит, что колонизации быть, а всех несогласных — расстрелять. Спасшийся герой через полвека проснется в криокамере и обнаружит, что заселение состоялось, аномалии никуда не делись, а новое человечество раскололось на множество враждующих фракций. Теперь игра начинается по-настоящему: выбирайте класс, зовите друзей и наводите порядок войной. Напоминает все это, как ни странно, два популярных кооперативных шутера — Gears of War и Destiny.

Surviving Mars

© Paradox Interactive

Стратегия имени Илона Маска, где застраивать игрушечный Марс можно уже сейчас, пока чаяния первых колонизаторов только готовятся реальностью в 2024 году. Surviving Mars можно назвать SimCity на Марсе, поэтому в игре найдутся занятные отличия от традиционного симулятора градостроителя. Например, сначала нужно выбрать спонсора экспедиции: Россия, США, Китай, Индия, Европа. Потом с помощью дронов застроить жизненно важную инфраструктуру вроде солнечных панелей, ветровых турбин и насосов для добычи воды. И только после всего этого на планету прилетят 12 колонистов, которые начнут возводить первые города. Когда все самое сложное останется позади, появятся бытовые проблемы: постарайтесь не подтолкнуть колонию к депрессии и не увлечь ее чрезмерным потреблением алкоголя.

Трилогия Dead Space

© Visceral

Вероятно, один из самых страшных космических хорроров в истории игростроения. А также один из самых выдающихся примеров использования всевозможных скримеров, джампскейров и другого инструментария из кинематографа ужасов — первые два часа в эту игру просто стремно играть. Инженер Айзек Кларк прибывает на корабль «Ишимура», что перестал посылать сигналы. Кларк и его команда уверены — проблема в небольшой неисправности. Но где‑то через пять минут выясняется, что все мертвы, а виноват некий вирус, который превращает мертвые тела в некроморфов — паукообразных зомби с клешнями. Единственный способ выжить — отрезать тварям конечности. Страшнее монстров только так называемая пространственная эмпатия: интерьеры корабля состоят из бесконечно петляющих коридоров с кучей темных углов, дверьми и вентиляцией — никогда не знаешь, откуда выпрыгнет клыкастое чудо-юдо. Иногда даже появляется ощущение, что вовсе не Кларк заперт в металлическом склепе, а вы.

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Hardspace: Shipbreaker

© Blackbird Interactive

В начале прошлого века, когда только начали выпускать первые штучные автомобили, было довольно сложно представить, что через сто лет их будут пачками складировать на свалках. В Hardspace точно так же поступают с космическими кораблями: галактика изучена вдоль и поперек, новых летательных моделей все больше, а старые образцы вязнут в холоде космоса. Появились своего рода сталкеры, готовые отправиться в дальний космос и разобрать брошенные корабли на запчасти. Работа опасная — нужно следить за показателем кислорода, а за это время отыскать самые ценные запчасти. Да к тому же неприбыльная: мир Hardspace не самый утопический, поэтому постоянно приходится брать кредиты на покупку оборудования вроде гравитационной пушки из Half-Life2 и на аренду девайсов. Так начинается симулятор раздачи долгов.

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