В марте 2021 года Twitter оказался на грани блокировки из‑за публикации противозаконной информации. Это уже не первая угроза России в отношении популярных сервисов. Кратко пересказываем, как в России блокировали сервисы, которыми каждый день пользуются миллионы людей.

Что: Одна из старейших и крупнейших соцсетей для поиска сотрудников и деловых контактов. В США она запустилась еще в мае 2003 года и постепенно стала доступна более чем в 200 странах, в том числе в России. К сентябрю 2016-го российская аудитория соцсети достигла 2,3 млн пользователей. Что случилось: В августе 2016 года Таганский районный суд Москвы принял решение по иску Роскомнадзора заблокировать соцсеть на территории России из‑за нарушения закона о хранении персональных данных. Согласно ему данные россиян необходимо размещать на серверах в России. В компании пытались обжаловать решение суда, но безуспешно. За год соцсеть потеряла около 40% российских пользователей. В октябре 2020-го пользователи LinkedIn отправили коллективное письмо в Роскомнадзор с просьбой разблокировать соцсеть. Они объяснили, что запрет негативно отразился на их профессиональной деятельности. «Это не просто нарушает мои права на свободный доступ к информации, на свободное заключение договора с LinkedIn, это делает меня аутсайдером профессии помимо моей воли, насильно», — рассказала эксперт в области приватности Елена Себякина, которой приходилось обходить блокировку, чтобы следить в соцсети за ключевым для ее сферы судебным процессом. Что сейчас: Заменить LinkedIn оказалось практически невозможно. В России остались популярный сервис для поиска работы HeadHunter и его аналоги, но они остаются базами резюме и вакансий без социальных функций. Иногда для деловых связей используют неспециализированные соцсети — например, Facebook и Instagram. Многие профессионалы, в основном в технологической сфере, и HR-специалисты продолжают пользоваться соцсетью с помощью VPN. Блокировка сервиса только повысила ценность кадров: если они проделали сложный путь, чтобы попасть на платформу, считает основатель сервиса по автоматизированному привлечению клиентов через LinkedIn Дмитрий Лисаковский, то точно знают, за чем пришли.

Line

Что: Разработанный в Японии мессенджер, популярный в Юго-Восточной Азии. Был создан во время масштабного землетрясения в Тохоку в 2011 году, когда телекоммуникации оказались разрушены и сотрудникам компании пришлось искать способы альтернативного общения через интернет. Его главной особенностью были стикеры, которые разработчики придумали одними из первых. Line стал самым используемым мессенджером в Японии и заработал в других странах. В 2020 году приложением ежемесячно пользовались 164 млн человек. До блокировки оно было доступно в России и даже с русскоязычным интерфейсом. Что случилось: В мае 2017 года в России заблокировали Line за отказ регистрироваться в качестве организатора распространения информации. По закону из «пакета Яровой» — к тому времени он уже был принят, но еще не вступил в силу — мессенджер был обязан хранить сообщения пользователей в любых форматах в течение шести месяцев и информацию об их отправке в течение года, чтобы предоставить по запросу правоохранительных органов. Информации о том, пытался ли Line оспорить решение, нет. Что сейчас: Некоторые россияне используют мессенджер до сих пор, несмотря на блокировку. В группе Line в «ВКонтакте», где состоит более 40 тыс. человек, уже пять лет не появлялось новых постов от модераторов, однако в обсуждении «Вопросы и предложения» пользователи регулярно помогают друг другу найти подходящий VPN, скачать версию приложения, недоступную в официальных магазинах, и зарегистрироваться с помощью виртуальных номеров.

WeChat

Что: Китайский мессенджер, превратившийся в суперапп: в Китае с его помощью можно делать все — заказать кофе, вызвать такси и даже оплатить коммунальные услуги. WeChat представлен в других странах, но ему сложно конкурировать с местными популярными мессенджерами. В 2019 году количество активных пользователей приложения превысило 1,5 млрд. Приложение располагает широким набором данных о каждом пользователе, а взамен предлагает все новые полезные функции. Правительства и правозащитные организации беспокоят этот масштабный сбор данных и передача их китайским властям. Так, в 2016 году Amnesty International оценила конфиденциальность приложения на 0 баллов из 100 . Что случилось: В России WeChat был заблокирован 4 мая 2017 года за отказ регистрироваться в качестве организатора распространения информации. Однако уже неделю спустя, 11 мая, с сервиса сняли блокировку, потому что он согласился сотрудничать с властями. В 2018 году в России начал работу сервис WeChat Pay, который, по словам председателя совета директоров Sendy Игоря Ключникова, ориентирован на туристов из Китая. Что сейчас: Судя по сообщениям на форумах, в России приложением в основном пользуются сами китайцы и россияне, которые с ними работают. Основная предпосылка для этого — необходимость подтверждать каждую новую регистрацию действующим пользователем соцсети, который уже провел в ней более полугода. Просто так протестировать приложение затруднительно.

Zello

Что: Приложение-рация, разработанное в США петербургским программистом Алексеем Гавриловым. Оно стало активно использоваться участниками протестов по всему миру: впервые — в Турции в 2013 году, на Украине, в Венесуэле, а затем и в России во время забастовки дальнобойщиков. К моменту блокировки в апреле 2017 года приложением активно пользовалось около 400 тыс. человек. Что случилось: Роскомнадзор заблокировал доступ к Zello из‑за отказа регистрироваться в качестве организатора распространения информации. По словам Гаврилова, компания сочла это бессмысленным. «Требования этого закона невозможно выполнить, — пояснил он в интервью „Медузе“*. — В Роскомнадзоре нам, кстати, сказали, что нужно только зарегистрироваться — и больше с нас ничего не будут требовать. Верить в это наивно. К тому же пользователи скажут: „Zello зарегистрировался, будет сливать данные ФСБ“. Мы не будем, но попробуй это объясни». Роскомнадзор почти год пытался запретить приложение — разработчики все это время старались выйти из‑под блокировки. В марте 2018 года Гаврилов заявил, что ведомству это удалось, и теперь рацией можно воспользоваться только через VPN. Что сейчас: Приложением продолжили пользоваться и после блокировки. «Сначала перевозчики попробовали использовать альтернативные мессенджеры, но оказалось, что они реально сильно уступают Zello, — рассказал „Медузе“* администратор сайта объединения перевозчиков России Михаил Курбатов. — Мы и Skype пробовали, и еще что‑то аналогичное, но в итоге кто‑то из ребят скинул в общий чат в WhatsApp инструкцию, как обходить [блокировку], и мы вновь стали пользоваться Zello». В обсуждениях в официальной группе Zello в «ВКонтакте» пользователи продолжают обмениваться ссылками на интересные каналы.

Telegram

Что: Мессенджер основателя «ВКонтакте» Павла Дурова и его брата Николая. На момент запуска главной особенностью они представляли переписку, защищенную технологией шифрования MTProto. Идея Telegram появилась, когда в 2011 году к двери Дурова пришел спецназ, а он не смог найти ни одного безопасного способа связаться с братом. К моменту блокировки в конце марта 2018 года российская аудитория мессенджера достигла 15 млн человек. Что случилось: Еще в июне 2017 года Telegram отказался предоставлять данные для регистрации в реестре организаторов распространения информации и сотрудничать со спецслужбами. «Еще ни одно правительство или спецслужба в мире не получили ни бита информации от нас. Так будет всегда», — заявили разработчики мессенджера. 16 апреля 2018 года началась процедура блокировки. Неожиданно это, наоборот, привело только к росту аудитории. Пользователи даже вышли на два митинга в Москве — 30 апреля и 13 мая, — чтобы поддержать Telegram. Первое время мессенджер был доступен только через VPN и прокси, но несколько обновлений спустя в нем появились встроенные методы обхода блокировки, так что в течение более чем двух лет запрещенное приложение без проблем работало у большинства российских пользователей. Что сейчас: В июне 2020 года Госдума приняла закон о разблокировке Telegram, так как официально недоступный в России мессенджер оказался важным информационным ресурсом во время эпидемии коронавируса — не только для обычных россиян, но и для органов власти. Перед снятием блокировки Роскомнадзор сообщил, что Дуров согласился противодействовать экстремизму и терроризму на своей платформе. По итогам конца 2020-го — начала 2021 годов Telegram является вторым по популярности мессенджером в России после WhatsApp. Его мобильный трафик с момента отмены блокировки вырос более чем в 50 раз.

Почему соцсети блокируют в России Четыре из пяти соцсетей были заблокированы в России из‑за того, что отказались регистрироваться в качестве организаторов распространения информации, и лишь одной не повезло чуть раньше — LinkedIn, которую показательно заблокировали еще в 2016 году из‑за закона о хранении персональных данных. Именно не повезло — аналогичные соцсети, например Facebook, до сих пор не предоставили в Роскомнадзор исчерпывающий отчет о переносе данных россиян на российские серверы. Компания отделывается штрафами, а сама соцсеть работает без проблем. Требования к организаторам распространения информации, обязывающие предоставлять данные пользователей для спецслужб, поставили перед ними новые препятствия. Если у отечественных соцсетей, большинство пользователей которых находится в России, выбора практически не было — блокировка для них означала бы гигантские убытки, а возможно, и вовсе закрытие, — то некоторые зарубежные платформы предпочли сохранить имидж и доверие пользователей. Почему соцсети не хотят сотрудничать с властями Понять тревогу соцсетей несложно. В 2013 году популярная в Китае соцсеть Sina Weibo начала активно сотрудничать с властями и ввела цензуру на площадке. За сообщение с критикой правительства, которое увидело более 5000 человек или было разослано более 500 раз, пользователю грозило три года тюрьмы. За следующий год площадку покинули 56 млн китайцев, она потеряла примерно одну шестую всей аудитории. А из оставшихся 275 млн 60% не опубликовали ни одного поста. В то же время это помогло WeChat обогнать своего главного конкурента. Такая ситуация с ужесточением государственного контроля за соцсетями складывается не только в России и Китае — в других странах существуют похожие законы. Но остается главный вопрос — как заставить соцсети выполнять новые предписания, ведь часто им едва ли страшны блокировки и штрафы. Пока что путь запретов ведет к деглобализации интернет-пространства, ведь у соцсетей появляется все больше ограничений для работы за рубежом и больше расходов, чтобы выйти на новые рынки. Выжить могут только соцсети-гиганты вроде Facebook и Twitter, но в свете последних новостей об их возможной блокировке в России даже это неточно.

* Издание «Медуза» признано в России иноагентом