Советуем спектакли, которые стоит увидеть на сценах Москвы и Петербурга в этом месяце.

Москва «Живой» в «Современнике» 2 и 29 апреля «Современник» выпустил спектакль-трибьют Виктору Цою. На сцене — парад молодежи: 21 историю-песню лидера группы «Кино» исполняют недавние выпускники курса Рыжакова и звезды «Июльансамбля». Артисты полны энергии и чуткости, они будто примеряют на себя слова давно знакомых песен, предлагая неожиданные аранжировки и варьируя диапазон частот — от дискотеки до шепота.



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«Слово о полку Игореве» в Театре на Малой Бронной 3 апреля

© Московский драматический театр на Малой Бронной

В спектакле Кирилла Вытоптова древнерусский эпос перемешивается с историями из негероичной повседневности охранников. Ради постановки драматург-документалист Саша Денисова погрузилась в мир ЧОПов и записала вербатимы с работниками охранных структур — бесславной и часто незаметной армии, воины которой почти ежедневно попадаются на нашем пути.

«Заговор чувств» в МХТ им. Чехова 4, 17 и 20 апреля

© Пресс-служба МХТ им. Чехова

Второй постановкой Сергея Женовача в статусе художественного руководителя МХТ им. Чехова стала инсценировка романа Юрия Олеши «Зависть» и написанной на ее основе пьесы «Заговор чувств». Оформленный Александром Боровским в эстетике конструктивизма, этот спектакль обещает выйти за пределы эпохи 30-х и стать метафорическим высказыванием о вечных сомнениях неуверенных в себе людей.

«Раскол» в Театре им. Ермоловой 6 и 9 апреля

© Московский драматический театр имени М.Н.Ермоловой

К 200-летию со дня рождения Достоевского Театр им. Ермоловой выпускает спектакль «Раскол». Дмитрий Акриш обратился к роману «Преступление и наказание», чтобы показать внутреннюю борьбу в душе не одного только Родиона, но всех персонажей произведения.

«Живой Т.» в Театре наций 9, 10 и 11 апреля

© Пресс-служба Театра наций

Данил Чащин размышляет о жизни и смерти в новом спектакле Театра наций по мотивам пьесы Толстого. Зашифровав в названии фамилию автора, режиссер сделал героями постановки не только Федора и Лизу Протасовых, но и Льва и Софью Толстых. Артисты Дмитрий Лысенков и Елена Николаева пристально вглядываются в истории двух семей, пытаясь выяснить, в какой момент счастливый брак приходит к концу и наступает пора закапывать его труп.

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«Страна Вась» в Центре Вознесенского 10 и 11 апреля Спустя месяц после премьеры «Современной природы» по дневникам Дерека Джармена Центр Вознесенского анонсировал новый спектакль лаборатории «Театр vs текст». На этот раз Николай Берман перенес на сцену поэтическую пьесу Викентия Брызя «Страна Вась» — экзистенциальный, абсурдистский и полный самоиронии монолог маленького человека из Владивостока.

«Театр» в «Современнике» 14 и 15 апреля В апреле «Современник» будет праздновать свое 65-летие. К юбилею готовится премьера по роману Уилльяма Сомерсета Моэма, исследовавшего природу театрального искусства. В спектакле Владимира Панкова заняты все поколения современниковцев — от ведущих артистов до молодого поколения. А роль актрисы Джулии Ламберт сыграет Елена Яковлева.

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«В кольцах» в «Практике» 15 и 16 апреля Марина Брусникина умеет бережно и чутко переносить на сцену отечественную прозу. В этот раз она обратилась к повести «Несчастливая Москва» — тексту одной из самых заметных российских писательниц наших дней Евгении Некрасовой. Получился спектакль — исследование столичной повседневности, полное любви и нежности, но не лишенное трагических и иронических интонаций.



«Сад» в «Электротеатре Станиславский» 15, 16 и 17 апреля

© Олимпия Орлова/«Электротеатр Станиславский»

В новом спектакле Дениса Азарова актриса Юлия Ауг играет португальскую королеву Инес де Кастро, которая была казнена, а затем — посмертно — возведена в королевский сан. Эта реальная история становится для драматурга Алексея Шипенко поводом порассуждать о судьбе современной женщины.

«Москва, Черемушки» в Большом театре 15, 16, 17 и 18 апреля Македонец Иван Поповски, известный красивейшими и полными поэзии спектаклями «Мастерской Фоменко», поставил в Большом театре оперетту Шостаковича «Москва, Черемушки» и обнаружил ее неизменную актуальность: столица по-прежнему разрастается, а квартирный вопрос не утихает. Артисты на сцене мечутся в попытках расселиться, оркестром дирижирует Павел Клиничев.

«Человек без имени» в «Гоголь-центре» 16, 17 и 18 апреля

© «Гоголь-центр»

Коллективное сочинение Никиты Кукушкина, Кирилла Серебренникова, Петра Айду и Александра Барменкова о путешествии души «русского Фауста» Владимира Одоевского стало самым громким спектаклем московской зимы. Говорят, билеты на премьеру разобрали за минуты. Места на новые показы еще есть, но опыт подсказывает, что с покупкой стоит поторопиться.

«Не горюй, заяц!» в театре «Около дома Станиславского» 22 и 23 апреля

© Театр «Около дома Станиславского»

В последнее время репертуар театра «Около дома Станиславского» все чаще пополняют спектакли учеников Юрия Погребничко. Но новую постановку готовит сам мастер. За трогательным названием скрывается пьеса Семена Злотникова «Два пуделя», традиционно прошитая фрагментами самых разных текстов, иронично подобранных режиссером.

«Вишневый сад. Комедия» в Театре на Таганке 23 и 24 апреля

© Олимпия Орлова/Театр на Таганке

Юрий Муравицкий выпускает на Таганке премьеру «Вишневого сада» с Ириной Апексимовой в роли Раневской. Режиссер обещает раскрыть одну из самых классических отечественных пьес через эстрадную стилистику. Подход гарантирует яркое шоу, а их Муравицкий отлично умеет делать — вспомним прошлогодний успех карнавально-фарсового «Lе Тартюфа».

«12» в Большом театре 24 апреля Никита Михалков отметит свое 75-летие переносом фильма «12» на театральные подмостки. Премьера сценической версии пройдет на Исторической сцене Большого театра. «Страх и отвращение в Москве» в «Гоголь-центре» 30 апреля

© Гоголь-Центр

Режиссер Филипп Авдеев и драматург Егор Прокопьев адаптировали роман Хантера Томпсона «Страх и ненависть в Лас-Вегасе» к московским реалиям. Получилось психоделическое роуд-муви о том, как поездка на светскую тусовку оборачивается встречей с собственными страхами.

Петербург «Августовские киты» в Театре на Васильевском 3 и 4 апреля Денис Хуснияров ставит спектакль по пьесе Дэвида Берри о двух сестрах, проводящих свое последнее лето на островке у побережья штата Мэн в ожидании китов, которые должны приплыть прямо из их молодости. Постановка, построенная на воспоминаниях, лишена сюжета, традиционного действия и четкой композиции и намеренно ловит медленный, размеренный ритм уходящей жизни.

«Страсти по Мольеру, или Маска Дон Жуана» в Александринском театре 6 и 7 апреля Борис Эйфман представит публике переосмысление своей легендарной постановки «Дон Жуан, или Страсти по Мольеру», выпущенной в 2001 году. Балет о французском комедиографе обещает показать удивительный мир буффонного лицедейства и его печальной изнанки.

«Три сестры. Игра в солдатики» в «Мастерской» 18 и 30 апреля

© Театр «Мастерская»

Что будет, если смешать пьесу Чехова об Ирине, Маше, Ольге и их брате Андрее с биографией сестер Бронте? Разобраться в этом на сцене питерской «Мастерской» предлагают режиссер Марина Солопченко и художник Эмиль Капелюш.