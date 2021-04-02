В издательстве «Альпина Паблишер» выходит книга Кристины Вазовски «Подкаст за две недели» — руководство по созданию популярного подкаста на коленке. «Афиша Daily» публикует отрывок, посвященный тому, как брать интервью у известных и не очень людей.

Что делать перед интервью? Ресерч Допустим, вы нашли гостя своей мечты, и он согласился с вами поболтать. Это уже успех, осталось провести интервью. К интервью надо подготовиться: так вы почувствуете себя увереннее во время разговора и у вас будет больше шансов раскрыть гостя. Для успешного интервью обязательно сделайте ресерч. Неудачный сценарий: когда вы ничего не знаете о человеке, у которого берете интервью. Вероятность, что гость расскажет вам интересную личную историю, в таких условиях невысока. Чтобы избежать этого неблагоприятного сценария, перед записью подкаста уделите время на ресерч. Наберите «имя человека + интервью» в Google, поищите его в подкастах, на YouTube, в Facebook, Instagram, посмотрите его сторис, сохраненное и почитайте комментарии. Делайте все это внимательно, если гость вашего подкаста — публичная фигура, которую часто просят рассказать о себе и поделиться своим мнением. Смысл такого ресерча — как минимум не задавать глупых вопросов, как максимум не попадать в ситуации, когда человек понимает, что вы ничего о нем не знаете.

Личный опыт Когда я брала интервью у писательницы Линор Горалик для подкаста «Это провал», она упомянула свою неудавшуюся книгу. После этого я спросила ее: «Как вы себя чувствовали после того, как роман вышел?» Она ответила, что он не вышел и никогда не выйдет. Линор не стала акцентировать внимание на моей ошибке, но не все гости будут так великодушны. Если бы я погуглила библиографию Линор заранее, я бы избежала этой неловкой ситуации.

Помимо избавления от потенциальной неловкости, ресерч помогает избежать вопросов, на которые ваш гость уже неоднократно отвечал. Во-первых, повторяющиеся от раза к разу вопросы начинают раздражать человека: гость не проникается к вам симпатией, если во время интервью машинально повторяет то, что говорил уже десять раз. Во-вторых, вы получаете стандартизированные ответы. Людям редко задают неожиданные вопросы, поэтому каждый публичный человек заранее предполагает, о чем его будут спрашивать. Часто для таких случаев у человека припасены «домашние заготовки» — заранее сформулированные ответы и истории, которые можно публично рассказать. Чем чаще гость использует свои «домашние заготовки», тем меньше в его словах эмоций и энтузиазма. Такое интервью интересно только тем, кто впервые слышит о человеке. В ходе ресерча стоит определить, выписать и запомнить, какие вопросы чаще всего задают вашему гостю. Используйте это знание, чтобы построить интересную канву повествования. Останавливайте собеседника, когда он будет переходить на «домашнюю заготовку».

Личный опыт Однажды я брала интервью у режиссера и писателя Стивена Чбоски. У меня было мало времени на подготовку: я не успела прочесть ни одной его книги и не посмотрела ни одного его фильма. Но я изучила все интервью, которые смогла найти в интернете, и определила все его «домашние заготовки». Во время интервью я дала ему озвучить всего одну минутную заготовку, а в остальных случаях его прерывала. Мне кажется, именно поэтому интервью получилось очень динамичным и искренним. В других интервью Стивен говорит одно и то же, а в моем рассказывал совсем иначе.

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Что делать после ресерча? Подготовка к записи Когда вы сделали предварительный ресерч о человеке и его биографии и у вас появились мысли, о чем вы бы хотели с ним поговорить, составьте список вопросов.

Напишите все-все-все вопросы, которые приходят в голову. Если вопрос отсылает к конкретным датам и событиям, выпишите рядом всю информацию: годы, названия, цитаты. Так вы ничего не забудете и не переврете. Сгруппируйте вопросы по блокам. Например, у вас получатся блоки о личной жизни, карьере, путешествиях, будущем и т. д. Перечитайте вопросы.

Личный опыт Выписывать вопросы — хорошая идея, это поможет не растеряться во время интервью. Но для себя я определила, что список вопросов мне мешает: мне сложно сконцентрироваться и хочется как можно быстрее перейти к следующему пункту, из‑за чего я невнимательно слушаю своего собеседника. Поэтому я редко составляю списки, а вам советую поэкспериментировать: один раз провести интервью по четко составленному списку, другой — заранее продумать вопросы, но не записывать их и не строить все интервью только на них.

Попробуйте разные методы и посмотрите, что вам комфортнее и какое интервью в итоге вышло жирнее, интереснее, эмоциональнее. Что делать во время интервью? Вопросы Главный секрет хорошего интервью — сделать так, чтобы оно превратилось в диалог. Будьте хорошим другом, таким, который слушает, а не эгоистично занимает собой 80% времени разговора. Слушайте своего гостя, определяйте его эмоции и цепляйтесь за слова.

Лучший вопрос, который можно задать: «Почему?»

Он добавляет глубины в историю гостя: почему он так сказал? Почему он так себя почувствовал? Почему он поступил именно так? Если задавать вопрос «почему?» с серьезным лицом, вы не будете звучать глупо. Другой классный вопрос, который позволяет раскрыть вашего гостя: «Что вы почувствовали в этот момент?» Если ваш гость задумается и ответит искренне, его слова вызовут у слушателей чувство узнавания и сопричастности. Как слушать собеседника? Эмпатия Чтобы получить хороший материал для подкаста, важно слушать гостя во время интервью. И еще важнее, чтобы гость видел или чувствовал, что вы его слушаете. Если у вашего собеседника складывается ощущение, что он вам безразличен, то ему будет крайне дискомфортно, он будет раздражен и обижен на вас. В итоге вы получите материал, с которым сложно работать, ведь такое интервью тяжело слушать, оно недостаточно интересно или откровенно скучно.

Пусть это звучит как банальность и прописная истина, но слушать — значит ценить, уважать и любить. Применительно к интервью и подкастингу это правило действует в первую очередь.



Чтобы показать заинтересованность, во время рассказа гостя используйте междометия «ага», «угу», «о» и другие. Так вы будете подбадривать собеседника и напоминать ему, что вы его внимательно слушаете. Этот способ хорошо работает при записи интервью удаленно, когда ваш звук и звук гостя пишется на две разные дорожки. В этом случае вы сможете свести дорожки на монтаже так, что ваши «ага» и «угу» не попадут в финальную запись, хотя вы их и произносили. При записи лично лучше использовать меньше вербальных знаков и больше языка тела: ваши «ага» и «угу» будут раздражать слушателей и отвлекать от слов гостя. В случае личной записи остается кивать, зеркалить эмоции гостя и реагировать через выражение лица.

Лайфхак Если вы делаете интервью с человеком лично и вам приходит в голову какая‑то мысль, которую нужно срочно зафиксировать, то делайте заметки от руки в блокноте, не записывайте в телефон. Когда человек напротив нас берет в руки телефон, может возникнуть ощущение, что разговор его не интересует и он отвлекся на чтение сообщения или ленту в Instagram. Это всегда неприятно. Поэтому если у вас будет заготовленный список с вопросами, в который вы хотите подглядывать, лучше распечатайте его на бумаге.

Как брать интервью без видео? Эмоции и ограничения связи Иногда видеосвязь не устанавливается из‑за плохого интернета. Такое интервью не обязательно будет хуже записи личной встречи или видеозвонка. Поскольку без видео возможности демонстрации своей невербальной реакции нет, для удачной записи нужно прокачать умение определять по голосу, как меняются эмоции человека.

Личный опыт Я часто созваниваюсь с гостями своих подкастов без видео. Лично мне это позволяет лучше слушать, концентрироваться на беседе и не отвлекаться на картинку. Я ложусь на диван с микрофоном и наушниками, закрываю глаза и слушаю гостя внимательно, чтобы понять, к каким словам и эмоциям прицепиться и какой вопрос задать следующим.

Как преодолеть неловкость? Начало интервью Первые пару минут перед записью интервью часто бывают неловкими. Преодолеть смущение помогает следующий психологический трюк: если вы не чувствуете неловкости, ваш собеседник тоже не будет ее чувствовать. Поэтому ваша задача — сразу начать разговор. Скорее всего, у вас есть технические вопросы, которые нужно решить перед записью. Поэтому улыбнитесь и начните: «Привет! Как дела? Как ты себя чувствуешь? Давай сразу пофиксим все технические детали». Пока вы помогаете гостю настроить оборудование, у вас есть тема разговора, что сразу снимает часть неловкости и создает общий контекст и опыт. После этого переходить к интервью гораздо легче. В первые 10–15 минут разговора редко случаются какие‑то суперэмоциональные всплески, так как это начало подкаста, гостю требуется время, чтобы привыкнуть к вам и почувствовать себя комфортно. При личной встрече вы можете потратить эти 10–15 минут перед записью на small talk: поздороваться, выпить кофе, обсудить окружающую обстановку. Но если вы созваниваетесь по видеосвязи, вам эта роскошь недоступна: 10 минут звонка, потраченные на small talk, будут восприниматься гостем как пустая трата его личного времени. Поэтому не бойтесь сразу перейти к записи подкаста: вы успеете «растопить лед» и настроить собеседника на разговор, пока будете говорить о микрофонах.

Личный опыт Обычно в начале звонка я рассказываю что‑то из недавно произошедших со мной событий: «Представляешь, я переехала в новую квартиру, а у меня там детский сад под окнами и очень шумно, а я думала в одной комнате сделать студию». Собеседник вовлекается, не успевает почувствовать неловкость, и вот мы уже решаем технические вопросы.