Новая премьера «Современника» состоялась не только на сцене: прологом к спектаклю нового худрука стала выставка молодых художников московских артшкол в фойе театра. Традиционный спектакль-концерт оказался психоделическим путешествием по миру Виктора Цоя. Двадцать одну песню Цоя и группы «Кино» исполняет двадцать один участник спектакля — молодые артисты театра, выпускники «младшей» мастерской Виктора Рыжакова, участники «Июльансамбля».

На сцене звучит двадцать одна короткая история из жизни певца: как он познакомился с будущей женой («Я написала свой телефон помадой у него на лице»), как нес из роддома на руках сына («Держал крепко-крепко и всматривался в младенческое личико — никто не скажет, что это не мой сын!»), как накануне автомобильной аварии приснился своей подруге («У меня, как выяснилось, подписан контракт, я должен ехать!»). Режиссеры Виктор Рыжаков и Татьяна Бурель не пытаются сложить из этих историй биографию, очертить ими пунктиры «истории любви и гибели». Трехминутные обрывки воспоминаний служат вводом в очередную песню-исповедь.

Кажется, только одна история рассказана не столько о Цое, сколько об интенции создателей спектакля: «Меня так потрясло творчество Цоя, что я попросил отца сделать мне гитару. Он вырезал ее из дерева, и, возвращаясь со школы, я врубал Цоя и стоял у зеркала с гитарой, воображая, что пою». Похоже, для молодых артистов это «я себя под Цоя чищу» и было путем к погружению в атмосферу спектакля.

В обращении к зрителям Виктор Рыжаков рассказал о том, что не был знаком с Цоем, но песни «Кино» всегда были частью его жизни и жизни его сверстников. По его словам, он хотел понять, как нынешние молодые воспринимают и принимают творчество певца, который упорно не бронзовеет и не становится памятником.