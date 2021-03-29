Разработчики игры Cyberpunk 2077, которая стала известна благодаря многочисленным багам, выпустили патч со множеством исправлений. В опубликованном к нему документе перечислено более 500 различных исправлений: от ошибок в квестах до багов в интерфейсе. «Афиша Daily» выбрала 10 самых абсурдных и смешных багов, которые исправили в CD Projekt RED.
«Исправлены ошибки, из‑за которых в закрытых помещениях шел дождь».
«Исправлена ошибка, из‑за которой струя мочи все еще была видна после того, как персонаж перестал писать и отошел в сторону».
«Майко больше не будет ходить по дивану».
«Раздвигающаяся лестница больше не приводит к смерти игрока под ней».
«Исправлена ошибка, из‑за которой схваченные враги воспроизводили реплики так, если бы игрок врезался в них».
«Исправлена ошибка, из‑за которой в последней заставке миссии New Dawn Fades двоились солнцезащитные очки».
«Исправлена проблема, из‑за которой Чарльз улыбался при разговоре без причины».
«Исправлена ошибка, при которой сброшенное в багажник тело запускало двигатель».
«Исправлена ошибка, из‑за которой враги не падали на землю после убийства из Synapse Burnout».
«Исправлена ошибка, из‑за которой машина Панам Палмер могла взлететь в воздухе в миссии With a Little Help from My Friends».