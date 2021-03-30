«Для меня эта работа — про способность услышать и поддержать, про доверие к собственным эмоциям: ты позволяешь человеку прикоснуться к твоим волосам, „распутать“ некоторые моменты. Незакрытая до конца дверь на заднем плане — это отсылка к человеку, о котором они говорят».

«Это что‑то вроде окончания разговора, когда перед тобою проносятся мысли уже озвученные и те, что так и не решился проговорить. Словно требуется еще секунда, чтобы сказать главное, и в ней все и одновременно ничего».

«Эта работа о предожидании. Наверное, многим знакомы моменты, когда внутри все только начинает расцветать. И ощущения от этого могут быть разными. Через эту тишину нарастает гул, сквозь который хочется нащупать пульс на той, обратной стороне».

«Это душа и горы, их цвет в определенное время дня. Я вырос в Нальчике, в Кабардино-Балкарии, и всю жизнь ощущаю присутствие этой красоты внутри и вокруг нас. Наверное, это состояние души человека, который находится у горной реки или смотрит в сторону ущелья. Момент, когда пропадает все лишнее и остается понимание того, что есть главное.

А эта персона — рефрен. У меня обычно нет определенной привязки к какому‑то конкретному человеку. Это смесь людей, которые занимают важное место в моей жизни, их общая эссенция, и я всегда с ними».