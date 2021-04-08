Уже два года в России работает Система быстрых платежей (она же СБП), которая позволяет быстро и без комиссии переводить деньги между разными российскими банками. Объясняем, как воспользоваться новой системой, которая сэкономит вам денег.
Что такое Система быстрых платежей
Это простой способ перевода денег на счет в другом банке, по номеру телефона и без комиссии, который появился в России в начале 2019 года. Он позволяет значительно сэкономить на комиссиях, которые при обычных переводах между разными банками могут составить, например, от 1,5 до 1,95% за операцию.
За месяц другим людям или на собственные счета можно отправить до 100 тыс. рублей и не заплатить ни рубля комиссии. Банк возьмет ее, если сумма переводов превысит 100 тыс. рублей, но даже тогда комиссия составит не больше 0,5%. Стоит отметить, что каждый банк мог установить и собственные лимиты, например, на отправку денег в течение суток.
Для перевода денег без комиссии нужно, чтобы ваши банки участвовали в системе, а вы были подключены к СБП. Сегодня ее поддерживают более 200 организаций, включая Альфа-банк, «Тинькофф Банк», Сбербанк, Райффайзенбанк, «Юмани», МТС Банк, Qiwi, ВТБ и другие крупные банки. Скорее всего, ваши друзья, родные и коллеги уже могут отправлять и принимать переводы через СБП.
3 выгодных сценария, чтобы перевести деньги через СБП
Вы собираете деньги на день рождения коллеги в офисе. Для этого кто‑то предложил счет в Альфа-банке, но у вас Сбербанк. Если перевести 1000 рублей из Сбербанка в Альфа-банк, то с вас возьмут комиссию — 30 рублей. Но если переводить через СБП, то никакой комиссии не будет.
Таким образом, СБП помогает экономить каждый день.
Вы погашаете задолженность по кредитной карте. Деньги храните на счете в Сбербанке, но кредит открыт в «Тинькофф Банке». При переводе 50 тыс. рублей с вас возьмут комиссию — 750 рублей, но при отправке денег через СБП лишних трат не будет.
Таким образом, СБП поможет в переводе больших сумм.
Вы собираетесь купить новый телефон, но хотите получить больший кешбэк, который в данный момент предлагается по карте другого банка. При переводе 80 тыс. рублей между разными банками комиссия может составить около 1000 рублей. Но если ваши банки подключены к СБП, то комиссии за перевод между своими счетами не будет — сумма не превышает 100 тыс. рублей в месяц.
Таким образом, СБП позволяет вам быть более гибкими.
Как перевести деньги через СБП
В приложении каждого банка система подключается по-разному, но банки часто пишут об этом на своих сайтах и могут помочь в чате с поддержкой. Обычно СБП подключается в настройках банковского приложения.
Деньги же отправляются по номеру телефона, привязанному к банковскому счету. Некоторые приложения в качестве одной из опций предложат вам перевод через СБП, другие покажут, какой из банков получателя уже привязан к системе.
В Сбербанке, чтобы подключить СБП, зайдите в профиль, потом в настройки и в самом низу страницы найдите пункт «Система быстрых платежей». В нем отдельно можно подключить систему на исходящие и входящие переводы. Отправить деньги можно на экране «Платежи» — в самом низу будет кнопка «Перевод через СБП».
В приложении «Тинькофф Банка» зайдите в настройки, найдите пункт «Контакты и переводы» и включите в нем СБП. Там же можно назначить карту банка в качестве основной для всех входящих переводов через СБП. Чтобы отправить деньги через систему, нужно выбрать перевод по номеру телефона, далее — нужный контакт, а потом перейти в пункт «В другой банк».
В приложении Альфа-банка зайдите в профиль, потом в настройки и найдите пункт «Переводы по номеру телефона». Там можно включить входящие переводы через СБП, а также сделать карту Альфа-банка основной для этой системы. Деньги также отправляются по номеру телефона — приложение отметит подключенный к СБП счет фразой «Выбран получателем».