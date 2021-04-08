Что такое Система быстрых платежей

Это простой способ перевода денег на счет в другом банке, по номеру телефона и без комиссии, который появился в России в начале 2019 года. Он позволяет значительно сэкономить на комиссиях, которые при обычных переводах между разными банками могут составить, например, от 1,5 до 1,95% за операцию.

За месяц другим людям или на собственные счета можно отправить до 100 тыс. рублей и не заплатить ни рубля комиссии. Банк возьмет ее, если сумма переводов превысит 100 тыс. рублей, но даже тогда комиссия составит не больше 0,5%. Стоит отметить, что каждый банк мог установить и собственные лимиты, например, на отправку денег в течение суток.

Для перевода денег без комиссии нужно, чтобы ваши банки участвовали в системе, а вы были подключены к СБП. Сегодня ее поддерживают более 200 организаций, включая Альфа-банк, «Тинькофф Банк», Сбербанк, Райффайзенбанк, «Юмани», МТС Банк, Qiwi, ВТБ и другие крупные банки. Скорее всего, ваши друзья, родные и коллеги уже могут отправлять и принимать переводы через СБП.